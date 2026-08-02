Sucesos
Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, en Estados Unidos
De momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque,
EFE
Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (EE.UU.).
El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó este sábado que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".
Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta. "Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios.
Detalles del tiroteo
El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas.
Las autoridades se inclinan por creer que solo había un atacante, pero tratan de averiguar si hubo más personas "que podrían haber estado involucradas", según explicó Josh Palmer, el portavoz de la ciudad, a CNN.
Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona durante las horas más críticas, en las que intentaban reducir al agresor.
Tras la preocupación inicial, fueron muchas las muestras de agradecimiento a las autoridades y los servicios médicos por la resolución de la crisis.
Fuente: El Periódico
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- Andalucía, la comunidad con más superdotados en sus escuelas: "Hay niñas que prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno"
- Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Agosto de este sábado 1 de agosto de 2026
- Aemet anuncia un nuevo giro en Andalucía: bajada de temperaturas el lunes y vuelta a los 40 grados de nuevo
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 1 de agosto de 2026
- Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 1 de agosto de 2026
- La AP-4 acumula retenciones kilométricas hacia Cádiz en plena operación salida de agosto