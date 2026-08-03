Von der Leyen elogia la gestión española y marroquí de la crisis en Ceuta y pide una respuesta común de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado este lunes la gestión "eficiente y eficaz" por parte de las autoridades españolas y marroquíes de la crisis de la pasada semana en Ceuta, y la "rápida" devolución de las miles de personas que cruzaron a nado la frontera, pero ha pedido una "respuesta europea" al "reto" de la migración.

"Les felicito por la rapidez con la que han gestionado la devolución de quienes entraron ilegalmente desde Marruecos a Ceuta", ha dicho Von der Leyen, en una carta dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el desplazamiento ilegal hacia la España peninsular y Europa", ha añadido la presidenta.

Von der Leyen ha destacado que esa reacción demuestra "el compromiso de hacer cumplir el sistema vigente" y ha sido "crucial" para prevenir un mayor deterioro de la situación y "la trágica e innecesaria pérdida de más vidas". Se calcula que durante el cruce habrían perdido la vida más de un centenar de personas. La alemana ha celebrado además la instalación de la barrera neumática flotante en el espigón de Tarajal, para prevenir nuevas entradas.

Solidaridad europea

En una primera reacción, Von der Leyen se unió a las voces que criticaron lo ocurrido en Ceuta el pasado jueves, calificando de "inaceptables" las imágenes que llegaron el pasado jueves de la ciudad autónoma. "No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", aseguró la alemana en una publicación en redes sociales.

La presidenta instó a sus comisarios de migración, Magnus Brunner, y de Mediterráneo, Dubravka Suica, a que se pusieran en contacto con las autoridades españolas y marroquíes para asistirles en su gestión de la situación. Pero no hubo ninguna mención de apoyo o solidaridad directa con el gobierno, algo que sí hizo el presidente del Consejo Europeo, el también socialista António Costa.

"Expreso mi solidaridad con España ante la actual situación de migración irregular en Ceuta", dijo Costa en una publicación en redes sociales el pasado viernes. "La firme respuesta de España, incluyendo los retornos acelerados en curso, demuestra nuestra determinación de proteger nuestras fronteras exteriores, combatir la migración irregular y desmantelar las redes de tráfico ilícito", añadió.

En la misiva enviada este lunes a Sánchez, esta vez sí, Von der Leyen ha hablado de la migración como "un reto europeo que requiere una respuesta europea". La presidenta ha asegurado que "la solidaridad es fundamental" y que Bruselas ha ofrecido al gobierno apoyo tanto operativo como financiero para hacer frente a la crisis. La agencia comunitaria de gestión de fronteras, Frontex, también está lista para intervenir.

La desunión

La carta de Von der Leyen llega después de que veintidós de los veintiséis países del bloque, sin contar a España, hayan firmado una dura misiva criticando la gestión migratoria del gobierno. "Tenemos el deber de disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", aseguraron los líderes de la mayoría de los gobiernos comunitarios, apuntando a "la regularización de un gran número de migrantes" como "efecto llamada".

A petición tanto de España como de este grupo de países, aunque por motivos muy distintos, Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha organizado una reunión de ministros de Interior extraordinaria por videoconferencia. Esa reunión tendrá lugar este mismo martes para hacer "una evaluación común de la situación y acordar una respuesta europea coordinada".

Entre otras cosas, estos países han planteado movilizar "los recursos disponibles" para ayudar a España a "restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y evitar nuevos cruces incontrolados". Entre otras cosas, los veintidós han planteado el despliegue de Frontex y una mayor cooperación con Marruecos.

Más apoyo a Marruecos

En el pasado, las crisis que han llevado a un aumento repentino de las llegadas han llevado en buena medida a fortalecer la colaboración con el países de origen y tránsito. En este caso, Marruecos. En su carta, tanto Von der Leyen como los veintidós gobiernos europeos llaman a mejorar la cooperación con Rabat en respuesta a lo ocurrido, a pesar de la responsabilidad del país.

Lo hace, a pesar de que en el texto ha dado a entender que Marruecos podría haber provocado el incidente para ejercer presión sobre España. "Hemos sido firmes en que la Unión Europea no aceptará entradas ilegales. Tampoco aceptará ningún intento de utilizar la migración irregular como medio para presionar a ningún Estado miembro", ha dicho la alemana.

Sin embargo, en la misiva, la presidenta de la Comisión ha descrito a Marruecos como "un socio estratégico importante, especialmente en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico ilícito de migrantes y la migración irregular". También ha confirmado que Bruselas está colaborando con las autoridades marroquíes "en una asociación más estructurada y con visión de futuro con la UE".

Noticias relacionadas

La propia Von der Leyen reconoce que las llegadas irregulares al territorio comunitario han caído sistemáticamente durante los dos últimos años. Sin embargo, la presidenta ha identificado la prevención de la migración irregular mediante la colaboración con terceros países, el refuerzo de las fronteras exteriores, la implementación de sistemas de alerta temprana y la aceleración de los retornos como principales prioridades.

Suscríbete para seguir leyendo