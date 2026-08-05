Al menos 14 muertos y 27 heridos en bombardeos rusos contra la ciudad y la región de Kiev

Al menos 14 personas han muerto y otras 27 han resultado heridas en nuevos bombardeos perpetrados por Rusia en la madrugada de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev, y su región. Las autoridades ucranianas han calificado la ofensiva nocturna como "uno de los ataques enemigos más trágicos".

Mientras "la alerta aérea en la región continúa", el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha señalado que sus unidades están trabajando en cuatro localidades del distrito de Brovari --donde "se han producido incendios de gran magnitud en almacenes de la ciudad" y en aldeas circundantes--, dos del distrito de Bucha y una del distrito de Fastiv, que también han registrado incendios.

Estas han sido las tres zonas en las que se han registrado las víctimas mortales, que, según ha detallado en redes el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, se distribuirían de la siguiente manera: nueve fallecidos en Brovari, cuatro en Buchan y uno en Fastiv.

"Muerte y destrucción"

"Rusia ha vuelto a traer muerte y destrucción a nuestra tierra, arrebatando la vida a civiles", ha denunciado Tkachenko, que ha asegurado que "por cada uno de estos crímenes, sin duda, se exigirán responsabilidades".

El ataque, perpetrado con "misiles balísticos y drones", ha alcanzado numerosos distritos de la región de Kiev, así como la propia capital del país, provocando incendios y derrumbes en infraestructuras y llegando a atrapar a civiles en algunos casos.

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Además, han provocado también una fuga de amoníaco, según la Administración Militar de la ciudad, que ha asegurado que "ya ha sido localizada" en un tanque que albergaba 300 litros de la sustancia cuando ha sido alcanzado, si bien ha subrayado que "no existe peligro para la población".