Trump: diez decisiones contra el medioambiente

Donald Trump está impulsando una política medioambiental basada en la desregulación y el impulso de los combustibles fósiles, a partir de una postura negacionista frente al cambio climático y mediante la ruptura con los compromisos internacionales de protección del planeta.

Se trata de un claro retroceso en la protección ambiental y en la lucha contra el cambio climático llevado a cabo a través de un extenso y complejo proceso de decisiones, revocaciones, revisiones y cancelaciones. Estas son algunas de las más importantes:

1. Retirada del Acuerdo de París. Trump firmó órdenes ejecutivas para sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París tanto en su primer mandato (2017) como nuevamente en enero de 2025. Esta decisión rompió con los compromisos globales para limitar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Revocación del dictamen sobre gases de efecto invernadero. Trump ha anulado el dictamen de peligro, aprobado por Barack Obama en 2009, que establecía que seis gases de efecto invernadero eran nocivos para la salud. La medida fue presentada como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense”.

3. Declaración de emergencia energética nacional. Desde su regreso al poder en 2025, Trump declaró una “emergencia energética nacional” para potenciar la producción de petróleo y gas, abrir nuevas perforaciones en Alaska y favorecer la expansión de los combustibles fósiles.

4. Defensa del carbón y expansión minera. El mandatario ha promovido el carbón como “limpio y hermoso”, firmando órdenes para que el Departamento de Guerra compre electricidad procedente de plantas termoeléctricas y para incluir el carbón en la lista de minerales críticos.

5. Cancelación de ayudas a energías renovables. Se han eliminado más de 7.500 millones de dólares en subsidios destinados a proyectos de energía limpia en estados demócratas y se han suspendido arrendamientos para parques eólicos marinos, como Vineyard Wind 1 en Massachusetts.

6. Reversión de normas sobre vehículos eléctricos. En diciembre de 2025, el presidente firmó una orden para revertir los requisitos de eficiencia y emisiones de los automóviles aprobados por Joe Biden, favoreciendo los vehículos de gasolina y reduciendo los estándares de ahorro de combustible.

7. Desmantelamiento de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Se ha recortado el personal de la EPA en un 65 %, reestructurado su funcionamiento y nombrado a Lee Zeldin, un aliado político sin experiencia ambiental, para dirigirla. También se ha propuesto eliminar organismos como la NOAA.

8. Promoción de la industria del plástico. Este mes de febrero, Trump ordenó volver a las pajitas de plástico y eliminar las de papel, derogando las restricciones a los plásticos de un solo uso aprobadas por administraciones anteriores.

9. Oposición a los impuestos globales al carbono. En octubre de 2025, Trump rechazó el plan de la Organización Marítima Internacional para descarbonizar el transporte marítimo, calificándolo de “impuesto verde fraudulento” y negándose a adherirse al marco ‘Net-Zero’ de la ONU.

10. Reducción de estándares domésticos de eficiencia energética. Durante 2025 y 2026, Trump ha cancelado normas sobre bombillas, duchas y electrodomésticos de bajo consumo, alegando que busca “rebajar el coste de la vida” y eliminar regulaciones “innecesarias”.

Noticias relacionadas

En cuanto a las instituciones internacionales, además del Acuerdo de París, Estados Unidos se ha retirado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el IPBES sobre biodiversidad biológica y el REN21 sobre energía renovable. También se retiró del Fondo Verde para el Clima, principal mecanismo financiero global para apoyar la acción climática.