¿Tienes estrés? En este local puedes romper platos, botellas y hasta televisiones a martillazos

El trabajo, limpiar la casa, facturas, hacer la compra, una avería en el coche, se acabó la bombona, el perro o el gato, los niños. Todo esto se traduce en una cosa: estrés. Una sensación de agobio en la que a más de uno se le ha pasado por la cabeza destrozar esa vajilla antigua que ronda por la cocina para liberar tensiones. Gritar y liarse a golpes con todo sin que tenga consecuencias, soltar adrenalina hasta no poder más.

Por suerte, existe un lugar seguro donde hacer justo eso: la rage room o sala de la rabia, un espacio especialmente diseñado para romper todo cuanto tengas por delante. Solo se necesita un buen martillo, un equipo de protección y muchas ganas de despejarse a base de golpes contra televisiones, microondas, neveras o platos. La idea es simple: arrasar cualquier elemento que haya en la habitación.

Break and Joy es una de las empresas dedicadas a ofrecer esta alternativa de ocio. Desde 30 euros por persona "se puede soltar todo el estrés y la frustración al romper diferentes objetos en un entorno seguro y controlado", según detallan en su web. El paquete básico incluye el equipo de seguridad, 45 minutos y 20 artículos pequeños -botellas, vasos, platos, copas y tazas-, y para los que quieran extras, televisores o pantallas de ordenador.

"Por seguridad, las sesiones tendrán lugar con un máximo de cuatro personas a la vez", advierten en la página de Break and Joy, que aclaran que, en caso de que acudir con un grupo mayor, se dividen en turnos de cuatro. "Esta actividad es ideal para desestresarse, liberar energía o simplemente vivir una experiencia única y diferente".

De Estados Unidos a Granada

Por el momento Break and Joy solo tiene en funcionamiento su local en Granada capital, donde ofrece esta alternativa de ocio desde el pasado junio. La idea de montar el negocio, eso sí, vino desde más lejos: "Esto nació hablando con un amigo que había estado en una rage room durante un viaje en Estados Unidos. Me entró curiosidad y vi que en España apenas hay ofertas de este tipo", recuerda Ignacio de la Cruz, dueño de esta empresa. "Lanzamos una web para medir el interés, y al ver que tuvo muy buena aceptación, optamos por lanzarlo".

Este madrileño residente en Granada plantó su habitación de la rabia en la calle Trucha. Ahí ha atendido en estos dos meses a buen número de clientes que buscan "descargar adrenalina y sentirse liberados", según describe De la Cruz. "Por aquí han pasado persona de todo tipo de perfiles: desde parejas que vienen a celebrar a un cumpleaños a grupos de jóvenes o personas de 60 años. Y todos coinciden en la satisfacción que sienten después", cuenta este emprendedor a El Correo de Andalucía.

En el horizonte de apertura están varias ciudades "clave": Madrid, Sevilla y Valencia. "En Granada hemos tenido muy buena acogida, y la idea es que se puedan interesar socios o franquiciados para extender por el país esta actividad", afirma Ignacio de la Cruz. "Es casi como una sesión de entrenamiento que te permite realizar algo que te gustaría hacer en casa pero no puedes. Ofrecemos objetos cotidianos, y la gente parece que proyecta ahí su día a día", suelta entre risas De la Cruz.

"Una manera genial de soltar adrenalina"

Los que ya han vivido qué se siente en una de estas rage rooms coinciden en señalar lo divertido y desestresante de esta actividad. "La sala de la rabia es una fantasía: empezamos rompiendo botellas, platos, vasos… ¡y acabamos con una rumba! Una manera genial de liberar estrés, soltar adrenalina y echar unas risas. Salimos encantados y con ganas de repetir", destaca una usuaria en una reseña reciente de Break and Joy.

"¡100% recomendado para quienes necesiten desahogarse (o simplemente romper cosas sin consecuencias legales)!", aconseja esta misma persona. "Hoy hemos ido ha romper cosas y ha sido una experiencia fantástica. Vaya liberación de estrés, risas, buen rollo. Es algo muy terapéutico y recomendable. Si quieres liberarte, no dudes en ir allí", subraya otra de las que ya han pasado por esta sala.