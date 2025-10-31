Un modelo más conectado, sostenible y humano

Hoy, la compañía alcanza más del 94% del territorio nacional con su infraestructura 5G, lo que permite que incluso los municipios rurales o de interior disfruten de conectividad avanzada. Esta cobertura abre la puerta a una nueva etapa para el sector turístico, donde el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos y la inteligencia artificial se convierten en aliados esenciales para gestionar destinos de forma más eficiente, sostenible y accesible.

El impacto de la red 5G va mucho más allá de ofrecer una navegación más rápida. Su verdadera relevancia reside en su capacidad para conectar miles de dispositivos de manera simultánea, lo que permite desplegar sensores, cámaras y plataformas de datos que facilitan la gestión del flujo de visitantes, el control del consumo energético o la monitorización de espacios naturales. Gracias a esta infraestructura, es posible desarrollar soluciones que mejoren la movilidad, la seguridad y la experiencia del turista, sin importar el tamaño del destino o su localización geográfica.

De esta manera, el turismo español da un paso firme hacia un modelo más equitativo y descentralizado, en el que los pueblos y las comarcas rurales pueden competir en igualdad de condiciones con los grandes núcleos urbanos. Telefónica, consciente de este potencial, ha situado la conectividad como eje central para democratizar la digitalización turística.

El Hub de Innovación Turístico: un ecosistema para transformar el sector

Con el objetivo de acelerar esta transformación, Telefónica creó hace algo más de un año el Hub de Innovación Turístico (HIT), una iniciativa que se ha consolidado como un auténtico ecosistema de colaboración entre empresas tecnológicas, consultoras y administraciones públicas. Hoy, el HIT reúne a más de 60 entidades que trabajan de forma conjunta para impulsar la digitalización de los más de 400 Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) existentes en España.

Este hub se ha convertido en un espacio donde confluyen la creatividad y la tecnología, ofreciendo soluciones abiertas e interoperables que permiten a los diferentes actores del sector compartir información y herramientas. Entre los proyectos más destacados figuran plataformas de gestión integral de destinos, sistemas de análisis de datos turísticos, o herramientas de interacción entre turistas y residentes que buscan armonizar la convivencia en los espacios turísticos.

La propuesta del HIT no solo se centra en la eficiencia tecnológica, sino también en el desarrollo de un turismo más personalizado, sostenible y accesible. La incorporación de nuevas empresas ha ampliado la capacidad de innovación del ecosistema en ámbitos tan diversos como la financiación, la inteligencia artificial, la sostenibilidad o la mejora de la experiencia de usuario.

Andalucía se ha posicionado como una de las regiones más activas dentro del HIT, gracias al talento tecnológico de sus empresas y al impulso institucional. Nuevas incorporaciones como Hamacapp, Optima Cultura o MyStreetBook muestran la diversidad y creatividad de las soluciones surgidas en el sur de España .

La implicación de estas empresas demuestra que Andalucía no solo es una potencia turística tradicional, sino también un referente en innovación aplicada al turismo. Este liderazgo se ve reforzado por la participación de la Junta de Andalucía, que a través de Nexus se ha convertido en la primera administración pública en unirse al HIT, fortaleciendo así la colaboración público-privada y consolidando a la región como pionera en el desarrollo del turismo inteligente.

Tecnología con propósito: hacia un turismo más humano

Telefónica entiende que la digitalización solo tiene sentido si se orienta a mejorar la vida de las personas. Por ello, su apuesta tecnológica busca fomentar un turismo más humano, inclusivo y sostenible. La conectividad, el big data y la realidad aumentada se combinan para ofrecer experiencias más ricas, seguras y personalizadas, al tiempo que optimizan el uso de los recursos naturales y energéticos.

Los datos recogidos en tiempo real permiten anticipar necesidades, reducir aglomeraciones y minimizar el impacto ambiental. La realidad aumentada enriquece la visita a monumentos o espacios naturales, y la inteligencia artificial ayuda a diseñar experiencias adaptadas a cada viajero, fomentando la fidelización y el turismo responsable.

El esfuerzo conjunto de empresas, administraciones y entidades tecnológicas está situando a España a la vanguardia del turismo inteligente a nivel mundial. La combinación de una red 5G avanzada, un ecosistema colaborativo como el HIT y una estrategia centrada en la sostenibilidad, convierte al país en un ejemplo de cómo la innovación puede impulsar un modelo turístico más equilibrado y competitivo.