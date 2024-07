José Quiles, a un solo paso de las medallas con una cátedra de boxeo

Mientras Sandor Martín está a la espera de pelear por el título mundial superpluma ante Albertpo Puello, el boxeo español también sigue de enhorabuena y este miércoles acaba de clasificar a su cuarto púgil para cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París. Es decir, a un solo paso del podio.

En el peso pluma, José Quiles ha derrotado con una enorme autoridad al kazajo Makhmud Sabyrkhan y eso que el sorteo no pudo pudo ser más cruel para el eldense, ya que pese a ser el octavo cabeza de serie le tocó en octavos el vigente campeón mundial del peso inferior gracias a su oro en 2023 en Tashkent.

Antes habían logrado la clasificación para los octavos de final en menos de 51 kilos Rafa Lozano Jr. (hijo del doble medallista olímpico y seleccionador nacional Rafa Lozano), el hispanocubano Emmanuel Reyes Pla en menos de 92 y el marbellí Ayoub Ghadfa en más de 92.

El combate era realmente complicado para el doble medallista europeo y vigente subcampeón de los Juegos Europeos, quien entendió a la perfección la condición de zurdo de su rival y le conectó varias izquierdas poderosas en el rostro para llevarse el primer asalto por 4-1 (el marroquí que le dio perdedor debería ir a una óptica).

Sabyrkhan trató de llevar más la iniciativa en el segundo, pero seguía con la guardia baja y le entraron más izquierdas e incluso alguna derecha en uno-dos. Esta vez hasta el alauita le dio ganador. ¡5-0! Tan solo un KO podía descabalgarlo ya de los cuartos de final.

Quiles, siempre con la guardia bien cerrada / AP

Quiles se sabía ganador y fue inteligente en el último asalto, saliendo bien por los laterales de los ataques del asiático y conectando también los mejores golpes para reinar con autoridad. Cuatro jueces le dieron ganador y el marroquí vio otro combate. ¡Qué lacra para el boxeo!

Ahora, de campeón mundial a campeón mundial. Una vez superado el obstáculo de Sabyrkhan, al eldense le espera el kazajo Abdumalik Khalokov, vigente campeón mundial de este peso y una de las estrellas del boxeo amateur.

Quiles apareció en zona mixta con un espectacular bulto en la frente fruto de un cabezazo y no recordaba muy bien lo sucedido. "No me acuerdo bien. Desde el golpe he estado un poco mareado. He hecho lo que me decía mi esquina y ahora quiero ganar a otro campeón para asegurarme la medalla. A Tokio llegué dos meses después de una operación y ahora me quiero quitar esa espina", comentó en zona mixta con hielo en la cabeza para reducir la hinchazón.

Por su parte, el seleccionador y doble medallista Rafa Lozano dio la clave de la pelea. "A un boxeador zurdo hay que atacarlo con la mano de adelante, porque suele bajar la derecha en la guardia. Le ha ido metiendo el golpe y hemos cogido confianza", aseguró a Prensa Ibérica.

El objetivo común es ampliar la exigua lista de cuatro medallas de un boxeo español que no cuenta con ningún título. El primer metal llegó de la mano de Enrique Rodríguez Cal, bronce minimosca (-48kg) en Múnich 1972. 20 años más tarde, Faustino Reyes logró el bronce pluma en Barcelona 92.

Las dos últimas las logró el citado Rafa Lozano (bronce minimosca en Atlanta 1996 y plata en Sidney 2000). En la pasada edición en Tokio 2020 se quedaron en los cuartos el comentado Reyes Pla y Gabriel Escobar.