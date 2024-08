La reina Letizia animó al trío español del 'milqui' para la repesca

En un detalle que la honra a ella y a toda la Familia Real, Su Majestad La Reina Letizia ha tenido un gesto de enorme respeto por los deportistas españoles al bajar junto a la zona mixta del Stade de France para saludar y animar a los tres representantes españoles en los 1.500 metros masculinos que no lograron el billete directo para las semifinales.

Mario García Romo, Adel Mechaal y un Nacho Fontes que se quedó fuera por tan solo 16 centésimas tuvieron una charla muy afable con La Reina, quien les agradeció el esfuerzo en una mañana marcada por el calor húmedo y por un extraordinario lleno a rebosar pese a tratarse de la primera jornada matinal del atletismo de pista, a que no había finales y a que la estrella francesa del decatlón y 'recordman' mundial Kevin Mayer no ha podido recuperarse a tiempo.

La Reina Letizia 'pilló' a Mechaal en plena zona mixta y el atleta nacido en Puerto Capaz no dudó a la hora de interrumpir sus palabras para recibir el apoyo de una Familia Real que está destacando en estos Juegos por su cercanía y por su admiración hacia los deportistas españolas, tanto por su parte, como por la del Rey Felipe VI y por sus hijas Leonor y Sofía.

Y es muy de destacar que estén no solo a las medallas, sino también en momentos no tan felices como los que ha vivido este viernes el trío español del 'milqui', aunque aún tendrán una nueva oportunidad con tres puestos para semifinales para los tres primeros de cada serie de repesca.

La Reina Letizia, con Mario García y Raúl Chapado, presidente de la RFEA / CASA REAL

"Hemos salido en un grupo grande y me he encontrado bien, pero no se dio bien la carrera. Salimos rápidos, después nos frenamos y cuando tienes tres o cuatro rivales al lado tienes unos movimientos, pero no ha salido. Que mañana estén pendientes de la televisión, que espero dar una alegría", comentó Mario García.

"Es que hay mucha igualdad. Yo estaba fuerte como casi todos los rivales. He hecho un cambio al pasar por la última vuelta pero después me han frenado y en la recta no lo he conseguido, pero confío en hacerlo en la repesca. Por suerte tenemos otra oportunidad", explicó Mechaal.

"Pues a 300 metros lo veía muy difícil y estaba demasiado atrás. En la curva me he visto con fuerzas y me he puesto a pasar atletas y he estado a punto. Creo que voy a tener opciones en la repesca. Ha sido una pena, porque al final me he quedado muy cerca", dijo un Nacho Fontes que fue recibido por SM La Reina justo antes de hablar con los medios.