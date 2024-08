Carolina Marín ya está en España: "Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa"

La onubense Carolina Marín ha sido recibida entre aplausos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por decenas de aficionados, después de tener que retirarse por una lesión en la rodilla en las semifinales de los Juegos de París, algo por lo que reconoció estar "destrozada", aunque no confirmó si necesitará operarse o no.

"Todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy a al hospital, que me hagan pruebas y a ver qué sale, ahí tomaremos decisiones", expresó la onubense a los medios de comunicación en su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La jugadora española se lesionó durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París ante la china He Bing Jiao y tuvo que retirarse del torneo, todo en un partido que dominaba a placer (21-14, 10-6) y en el que la rodilla volvió a despertar sus pesadillas.

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, la onubense, cuarta del ranking mundial, se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de disputar y perder dos puntos más ante Jiao, no pudo continuar. Entre lágrimas, abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle.

El apoyo de sus seguidores

Además de los seguidores que han esperado a la onubense en el aeropuerto madrileño, desde que se vio en directo la lesión de la jugadora, son muchos los que han querido dejar un mensaje de apoyo a la deportista. Desde la Casa real hasta compañeros que han pasado por lo mismo que ella.

Y es que después de estar enfilada en la carrera a la medalla, no existe el consuelo después de despedirse así de los Juegos Olímpicos.

Desde su Huelva natal, la alcaldesa ha sido la última en dar su apoyo a la jugadora de bádminton, así como su exentrenador y todos los que quieren volver a ver sonreír a la deportista y hacerle sentir el apoyo después de este duro golpe.