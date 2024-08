El laureado Miguel Ángel López, una bala oculta para el otro relevo de la marcha

Tras la plata de María Pérez y el bronce de Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha, la delegación española espera con ilusión el primer relevo mixto olímpico de la historia que tendrá a los dos medallistas individuales formando una de las parejas más fuertes... o la más fuerte.

En cuanto al otro relevo, lo formarán la catalana Cristina Montesinos (décima en los 20 km de París 2024 y quinta el año pasado en 35 km en el Mundial de Budapest) y un Miguel Ángel López que a los 36 años vuelve a estar tan rápido como cuando se proclamó campeón del mundo de 20 km en Pekín en 2015.

Prensa Ibérica departió con el doble campeón europeo (20 y 35 km) en el CAR de Sant Cugat antes de conocer oficialmente que él formaría parte de uno de los dos relevos, aunque era prácticamente un hecho tras su excelente campeonato de España con marca personal en 10 km en un año en el que también ha mejorado la de 20 km.

¿Cómo llega a los Juegos?

Bien, parece que voy rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo. Entrenar con Álvaro te mide cómo estás, sobre todo viniendo de un cambio del 20 al 35 y ahora bajar al 20 e incluso al 10. No pensaba yo podría estar en el relevo y menos haciendo marcas personales.

¿Cómo ha podido pasar de ser el mejor atleta del mundo en 20 kilómetros a los 35, a los 50 y después bajar del 35 al 20 y ser muy competitivo con un 'marcón' en el 10?

Bueno, yo competí en el 20 hasta los Juegos de Tokio, pero estos últimos años no alcazaba ese nivel que había tenido antes pese a que hacía buenas marcas. Con el cambio al 35 cambiamos el chip de esa exigencia y volvimos a empezar poco a poco. Eso me ha dado otro aire. Desde entonces me he ido adaptando a lo que había sido. Era reinventarse y volver a mis marcas o morir en el intento.

Miguel Ángel López, Álvaro Martín y su emblemático entrenador José Antonio Carrillo / VALENTÍ ENRICH

¿Esperaba estar a ese nivel?

Sí, porque estoy muy bien. Tuve la desgracia de que ponerme enfermo en Zaragoza (Campeonato de España), pero luego he competido muy bien en las pruebas de relevo, haciendo buenas marcas y mejorando durante la temporada. Hacer esa gran marca personal en 20 km en La Coruña, 1h:18.30, fue espectacular. Así que manteniendo la ilusión y siempre con el pensamiento de que puedo mejorar.

¿Cree que se ha ganado el puesto en el relevo?

Yo he hecho las cosas bien, creo que he cumplido. Y sobre todo demostrando en el Campeonato de España que estoy rápido. Creo que puedo estar al nivel de Álvaro, porque entrenamos juntos y eso para mí es bueno. Yo hice todo lo que pude para estar en los 20 km, hice la mínima y cumplí todo, pero ha habido tres que han sido mejores. Álvaro, que ya tenía su plaza, Paul (McGrath), que estuvo espectacular en el Campeonato de España y Diego, que me ganó en La Coruña por poco, pero me ganó. Para mí es importante estar ahí en la pelea.

¿El atletismo debe una medalla olímpica a Miguel Ángel López?

No. El atletismo no debe nada a nadie. Aquí tienes que salir a competir y ganarte las cosas. Mi gran oportunidad para conseguir esa medalla la tuve en Río en 2016. En Tokio no llegué mal, pero no pude con esas condiciones. Tanto calor y tanta humedad me mataron.

Miguel Ángel López, en el Templo del Cielo tras ganar el oro en Pekín'15 / EFE

Esa rabia por no haber disputado la prueba individual tendrá que sacarla en el relevo…

¡Exactamente! (Si me seleccionan) espero que mi compañera también tenga un buen día y podamos estar los dos luchando por algo bueno. Pero ya te digo, tengo ahí un poco esa sensación de rabia de saber que estoy muy bien y no pude disputar los 20 km.

¿Tiene la sensación de que podrían ser sus últimos Juegos?

Pues fíjate, si me hubieras preguntado el año pasado te habría dicho que quizás sí, pero ahora digo… ¿Por qué no (seguir)? A ver, es verdad que ya en los siguientes no estarán las pruebas largas y sería volver a centrarme en el 20. Entonces, pues no lo sé. Ya estaría en 36 años y tendré que ir viendo de temporada a temporada.

Aún le faltan 15 para los 51 con los que compitió Chuso en Tokio en 2021?

¡Jaja! Cuando me lo planteo, pienso en él y digo… pero si todavía soy joven. Si estuviesen los 50 km te diría que lo intentaría seguro, pero al estar solo el 20 ya vienen los jóvenes por detrás y tendría que mantener el nivel o incluso subirlo. Yo me veo bien. Ya veremos. Si mantengo la ilusión y el físico me acompaña, ¿por qué no? Nunca se sabe.