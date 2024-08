El 'orgullo africano' noquea a un Noah Lyles ¿con covid? y McLaughlin se encumbra más

'Adiós al triplete y bienvenido Mr. Tebogo' resume lo vivido en la final masculina de 200 metros en el Stade de France abarrotado y con un Noah Lyles con covid que aún así ha sido bronce. 'No hay color' serviría como compendio a lo sucedido en el esperadísimo duelo entre Femke Bol y Sydney McLaughlin saldado con victoria y nuevo récord mundial de la segunda.

Noah Lyles se las prometía muy felices tras su gran victoria en 100 metros con marca personal (9.79) y encaraba la final del doble hectómetro con la confianza de saberse casi invencible en su prueba preferida.

De hecho, ya hacía cuentas sobre lo que sucedería caso de llegar al domingo como campeón de 100, 200 y 4x100 metros. ¿Le permitirían correr una hipotética final del relevo 4x400?

La victoria de Tebogo fue muy clara / AP

Ese castillo de naipes se ha roto en pedazos este jueves en la final de 200 metros en la que el tricampeón mundial de la distancia se vio relegado al escalón más bajo del podio.

El principal culpable fue Letsile Tebogo, un atleta de tan solo 21 años que ya causó sensación el año pasado en los Mundiales de Budapest con una plata en 100 metros por detrás de Lyles y un bronce en 200.

Tras ser sexto en 100, el botswano acaba de convertirse en el primer velocista masculino o femenino (100 y 200 lisos) que se proclama campeón olímpico después de una actuación extraordinaria en la que apenas ha acusado la caída de la velocidad para detener el crono en 19.46, rebajando el récord africano en cuatro centésimas y adelantando a Erriyon Knighton en la quinta plaza de todos los tiempos.

Noah Lyles estaba roto tras acabar tercero en 200 / AP

El estadounidense Kenneth Bednarek ha confirmado su buen momento con la plata (19.62 a tres segundos de su tope personal) y la incompleta progresión de Noah Lyles lo ha relegado con 19.70 a un bronce que ya logró en Tokio 2020. Con 19.99, Knighton se quedó con la medalla de chocolate.

El de Gainesville estaba destrozado. No entendía por qué esta vez no había podido imponer su ley en la recta. Se fue a una esquina y se sentó tratando de asimilar lo ocurrido. Justo después de la final trascendió que corrió con covid y que había ocultado el resultado de la prueba para poder disputar la final. Se echó al suelo porque no se encontraba bien y se asegura que ha sido hospitalizado después de conseguir el bronce. Ahí estaba la explicación.

Enorme McLaughlin

La final de 400 metros vallas se ha saldado con una exhibición de la ya bicampeona olímpica Sydney McLaughlin, quien ha ahogado a Femke Bol con un ritmo insostenible y la ha terminado relegando a la tercera plaza con una marca nada habitual.

Sydney McLaughlin es una de las grandes figuras del atletismo / EFE

A la neerlandesa le ha perjudicado correr al lado de su gran rival a la que no se enfrentaba desde hace dos años, porque justo antes del 200 aumentó el ritmo para que no quedarse descolgada y lo pagó con un 'globo' como el que sufrió el año pasado en los Mundiales de Budapest en el 4x400 mixto.

Lo de la atleta de New Brunswich, en Nueva Jersey al otro lado del Hudson frente a Nueva York, es harina de otro costal. Su imagen fue magistral, llena de potencia y de talento en el paso de las vallas (demasiado bajas) y sin ofrecer la más mínima sensación de crispación.

McLaughlin llegó con 50.65 como récord mundial y lo rebajó hasta 50.37, cada vez más cerca de una barrera de 50 segundos que se asemeja a la de 46 que rompió el noruego Karsten Warholm. Para que se hagan una idea, la ilerdense Berta Segura ganó el pasado campeonato de España en 400 lisos con 51.68, 91 centésimas más lenta que la norteamericana y con vallas de por medio.

Femke Bol estaba muy decepcionada tras acabar tercera / EFE

La también estadounidense Anna Cockrell aprovechó el pinchazo de la neerlandesa para colgarse la plata con 51.87 y relegar al bronce a una Bol que con 52.15 estuvo a 14 centésimas de cederlo. El enorme esfuerzo que realizó en el 4x400 mixto para llevar al oro a Países Bajos le pasó factura. El atletismo no perdona nada ni a nadie.

Los otros campeones

Primer oro olímpico de la historia en atletismo para Pakistán. El artífice fue Arshad Nadeem, un atleta que ya hizo historia el año pasado con su plata en lanzamiento de jabalina en los Mundiales de Budapest. De hecho, es primer atleta de este país asiático en acceder a una final mundial u olímpica.

Nadeem ya es historia olímpica para Pakistán / AP

Este jueves ha destrozado la final con un lanzamiento de 92,97 en el segundo intento que además supone un nuevo récord olímpico. La plata con 89,45 ha sido para el indio Neeraj Chopra (campeón hace tres años en Tokio) y el bronce, para el granadino Anderson Peters con 88,54.

En la final femenina de longitud ha reinado la estadounidense Tara David-Woodwall, quien nada más terminar se ha fundido en un emotivo abrazo con su marido y aspirante a dos oros en los Paralímpicos, Hunter Woodwall.

La felicidad olímpica inundó a los Woodhall / AP

La estadounidense es la única que ha superado la barrera de los siete metros con 7,10 (también saltó 7,05), con la ya excampeona alemana Malaika Mihambo segunda (6,98) y otra estadounidense, Jasmine Moore, tercera (6,96).

Por último, tras las primeras cuatro pruebas del heptatlón, la primera plaza provisional es para la británica Katarina Johnson-Thompson con 4.055 puntos, mientras que la vigente campeona mundial, olímpica y europea belga Nafi Thiam está a tan solo 58 puntos con la estadounidense Anna Hall tercera con 3.956.