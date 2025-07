Rafael Peralta, único por ser diferente

Una imagen de Rafael Peralta, pionero en colocar las banderillas soltándose de las riendas. / Foto cedida por la familia de Rafael Peralta

Caballero rejoneador, Cruz de Oro al Mérito de la Solidaridad Social, Hijo Predilecto de la Puebla del Río (Sevilla), Hijo Adoptivo de Medina de Rioseco (Valladolid), agricultor ganadero, cantante (Disco de Oro), compositor y poeta... para mí, mi querido y adorado suegro.

En mi casa nos enseñaron que a las personas inteligentes, siempre la verdad y a los demás, mejor no decirles nada.

La verdad es que Rafael era de naturaleza salvaje. Y lo era por auténtico, único, porque no atendió nunca reglas impuestas, fue verdaderamente libre, espontáneo, imprevisible, con un carisma especial y amó la vida, como nunca he visto a nadie. Sin duda, el más vitalista que jamás conoceré. Creo que tenía tan presente la muerte, que exprimió la vida cada día, como si fuera el último.

El humor y la inteligencia van de la mano, y Rafael siempre tendrá una sonrisa en su rostro, una forma de afrontar la vida, de manera diferente.

Un patriarca, un marido enamorado, un padre admirado, un abuelo de película, piedra angular de la familia, un verdadero tesoro para sus amigos, un héroe de su época, junto a su hermano Ángel, al que siempre le manifestó un amor y lealtad por encima de lo normal.

Es curioso porque ser bohemio no está reñido con ser constante y responsable con tu oficio. Rafael ha sido un ejemplo de responsabilidad en sus quehaceres, hasta que no terminaba lo que había empezado, no paraba. Recuerdo un viernes en la noche, que al llegar al Rancho, pregunté por él y me dijeron que estaba en el picadero. Rafael tenía entonces 83 años. Al llegar le vi montando a un caballo nuevo al que estaba domando y al verlo me salió decirle "¡Rafael, ponte una faja que el caballo te va a partir la espalda!" Al oírme paró en seco y me dijo: "¡La faja hace vago a los músculos!" y siguió con la doma de aquel caballo, era el quinto que montaba en el día.

Me quedo con el aprendizaje de innumerables cosas, por encima de todo, de un concepto diferente del tiempo, de alguien que no se rindió nunca, me transmitió el profundo cariño a los, más que amigos, hermanos de Iberoamérica, el respeto a la raza gitana, el amor a la naturaleza, a su marisma soñada, a su Puebla del alma... y de tantas conversaciones, de sobremesas entre copas de vino mientras le escuchaba un sinfín de anécdotas, que bien serían para escribir un libro. Pero sobre todo, por supuesto con su hija Rocío, (mi potra salvaje), y el cariño de alguien que será por siempre, un referente para mí y para mis hijos.

Gracias por todo Rafael, te prometo que algún día al recordarte, me partiré la camisa... y entonaré ¡Jalisco no te rajes!

**Cayetano García Soriano es socio director en Gratia Capital y yerno de Rafael Peralta, fallecido en Sevilla este viernes a los 92 años.