La Sevilla vaciada / El Correo

En un barrio de Sevilla, de esos que quedan bien lejos del centro, el sol pega fuerte en las persianas de plástico bajadas de un bloque de viviendas. Es tan potente que deslumbra. El aire es seco, caliente y calmado; tan suave que apenas mece una bolsa que se ha quedado enganchada en una farola. La calle está prácticamente en silencio. Se oye el zumbido de las máquinas de aire acondicionado vibrando en las fachadas, sumando más calor aún al ambiente. Una de ellas gotea sobre la acera rítmicamente, formando un charco que se antoja un oasis en el desierto urbano.

En la calle hay aparcamiento suficiente, algo impensable el resto del año. Apenas se ve gente, solo algunos figurantes que aparecen de vez en cuando. Una señora con un carrito de la compra se desplaza lentamente pegada a la pared de un edificio que proyecta una delgada franja de alivio. Va encorvada, como si cada grado de temperatura pesara sobre su espalda. Se dirige a la frutería del barrio, donde algunas personas, abanico en mano y apiñadas bajo la escueta sombra del toldo, hacen cola y comentan el corte del suministro eléctrico que hubo ayer en el barrio. Uno más de tantos que ha habido este verano, porque para qué van a renovar las infraestructuras. Y que en plena ola de calor. Y que así no se puede vivir.

Esta es la ciudad de quienes se han quedado.

Es bien conocido que en muchas ciudades de interior, sobre todo en las más calurosas, como Sevilla, se produce un fenómeno migratorio alrededor del verano. Algo similar al de muchas especies de aves. Las golondrinas, por ejemplo, llegan a la ciudad con la primavera para criar, y la abandonan al inicio del otoño para volver a África. Del mismo modo, el sevillano y la sevillana común, por turnos y con sus propios ritmos, al llegar julio comienzan su desplazamiento rodado hacia las playas de Huelva y de Cádiz. En septiembre, una vez las temperaturas se han templado un poco, regresan a sus hogares en Sevilla, justo cuando las golondrinas empiezan a partir, cerrando así el ciclo natural de todos los años.

El éxodo estival de una parte significativa de la población está tan asumido, que podríamos caer en la tentación de ignorarlo: la ciudad se vacía durante un par de meses al año; por lo tanto, no hay que prestar más atención. Ya se retomará la vida en septiembre. Pero esto sería dar la espalda a una realidad que persiste y se agrava cada año. Quizás sea más justo, incluso innovador, poner el foco en quienes se quedan. Porque, ¿quiénes se quedan y a qué se enfrentan?

Si procedemos a elaborar una taxonomía de “quienes se quedan”, podríamos identificar tres grupos mayoritarios: las personas trabajadoras que no pueden elegir unas vacaciones en verano –aquí se encuentran, entre otros, el sector servicios y las personas dedicadas a los cuidados–; las familias con menos recursos, cuyos niños y niñas sufren especialmente este encierro domiciliario; y las personas mayores, para quienes los días se vuelven aún más largos confinadas en sus viviendas esperando a que llegue la noche. De estos tres grupos, probablemente un buen porcentaje ni siquiera disponga de aire acondicionado.

La ciudad de hormigón y asfalto a la que se enfrentan quienes no pueden asumir unas semanas de tregua fuera de Sevilla, está muy alejada de aquel oasis de frescor que la Expo del 92 prometió como ideal de futuro para el resto de la ciudad. Aquella estampa caduca —reminiscencia, a su vez, del vergel que imaginamos en la Sevilla medieval de calles sombreadas, fuentes abundantes y denso arbolado— apenas sobrevive débilmente en los veladores con pulverizadores del centro histórico, donde el turismo ha colonizado las calles y cada vez queda menos vida local. Pero desde luego, donde no está presente es en la mayoría de los barrios de la ciudad.

La Sevilla vaciada en verano no debería asumirse como una rutina anual, sino como el síntoma más claro de una ciudad que no ha sido pensada para resistir un verano sin privilegios. Porque quedarse, para muchas personas, no es una elección: es resignación. Es desolador pensar que el progreso que persigue la ciudad no mida su éxito en bienestar, sino en visitas, en consumo y en grandes eventos, cuyos beneficios rara vez revierten en los barrios. Allí donde la vida sigue, incluso en verano.

¿Y si comenzamos a imaginar una Sevilla pensada para habitar, cuidar y permanecer?