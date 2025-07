Susana Díaz y María Jesús Montero

Susana Díaz junto a María Jesús Montero. / JESUS PRIETO - EUROPA PRESS / Europa Press

Quien fue capaz de dar un pucherazo en Andalucía para robarle la secretaría general del PSOE a Susana Díaz tiene acumulada experiencia para repetir la hazaña en elecciones generales, autonómicas o municipales de acuerdo con el protocolo seguido en aquella ocasión, por cierto realizada con tanta finura que hasta ahora no hemos sabido cómo se perpetró. La reconocida habilidad de la Banda del Peugeot para sus acciones criminales no admite ya la menor duda y por tanto es legítimo suponer que en otras convocatorias electorales pudo repetirse el método seguido entonces para arrimarle a Pedro Sánchez algunos miles de votos. De esta banda me lo creo ya todo.

Los comportamientos mafiosos de la banda impiden conocer las circunstancias y las artimañas que se emplearon para quitarle a Susana Díaz la posibilidad más que cierta de ganar aquellas primarias de junio de 2021. Y el estricto sentido de la omertá hace que sus protagonistas se lleven los secretos a la tumba. Desde entonces, tan aventajada política –primera mujer presidenta del Gobierno andaluz- ejerce como senadora y demuestra habilidad en los platós de televisión, dentro del subgénero informativo en que se han convertido estos espacios en los que prima la confusión al no dejar hablar a quien está en uso de la palabra.

El Partido Socialista está en deuda con Susana Díaz, literalmente asaltada hace cuatro años. Y, joven y dispuesta como es, no sería de extrañar que en el futuro reaparezca como candidata al Palacio de San Telmo

El Partido Socialista está en deuda con Susana Díaz, literalmente asaltada hace cuatro años. Y, joven y dispuesta como es, no sería de extrañar que en el futuro reaparezca como candidata al Palacio de San Telmo una vez que se compruebe el año que viene el fracaso de la actual aspirante que muy probablemente no aguantará cuatro años como jefe de la Oposición en las Cinco llagas. No dejan de ser estas líneas puras especulaciones de un simple analista de la actualidad política andaluza, pero guarden este recorte de prensa y constaten en su día el acierto de mi vaticinio.

Por mucho tiempo que haya transcurrido –hablamos de las autonómicas del año 2030- los andaluces no habrán olvidado la gran “hazaña” política de la excelentísima señora doña Susana Díaz Pacheco al incumplir con la obligación legal de reclamar los 680 millones de euros defraudados, como consecuencia de la decisión de la Presidencia de la Junta que ella ostentaba de retirar la acusación particular de la pieza política de los ERE, lo que en la práctica supone que ya no se pueden pedir responsabilidades civiles para que se devuelva el dinero malversado. Tampoco pueden olvidar los andaluces a quien era entonces consejera de Hacienda del Gobierno andaluz: María Jesús Montero, hoy vicepresidenta y ministra con Pedro Sánchez, vicesecretaria general del PSOE y recién proclamada candidata a la Presidencia de la Junta.

Tanto Susana Díaz como Marisú Montero pusieron los intereses particulares del Partido Socialista por delante de los del patrimonio común de los andaluces

Es decir, tanto Susana Díaz como Marisú Montero pusieron los intereses particulares del Partido Socialista por delante de los del patrimonio común de los andaluces. Tanto para una como para otra será una pesada carga que les acompañará en sus respectivas carreras políticas, y muy especialmente en sus sendas campañas electorales cuando toque. Porque hay cosas que el tiempo no consigue borrar.