Machos puteros del PSOE y el asco hasta la náusea

Koldo García sale del Tribunal Supremo / José Luis Roca

Se ha dicho todo ya sobre estos dos personajes propios de una película de Torrente: zafios, pajilleros, calentorros, asquerosos, que se reparten mujeres como si fueran yeguas. Es vomitivo escuchar el audio en el que Koldo García y el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, comentan el catálogo de mujeres de un prostíbulo para elegir a dos con las que pasar un fin de semana. Dudan. «La colombiana nueva», «la Ariatna está recién, está bien, está perfecta», «la Carlota se enrolla que te cagas», «tienes a la Ainara. ¿Cómo es?». Koldo, generoso con su colegote, hace el gesto de renunciar a una que le gusta al ministro y le ofrece escoger: «Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo».

Se ha escrito de todo ya, cierto, pero cómo no decirlo otra vez. El asesor y el ministro y gran hombre del aparato del PSOE, puteros militantes y convencidos, ajenos a ese debate sobre la necesidad de abolir la prostitución que agita a su partido (autoproclamado «feminista», qué tremendo despropósito, qué arcada). Hace años que una parte de las mujeres socialistas tratan de sacar adelante una ley abolicionista, que significa prohibir esta explotación sexual y castigar al putero, al proxenetismo y a las redes de trata, pero no criminalizar a las mujeres, que son víctimas. ¿A alguien le extraña que esté bloqueada? Ahora la vuelven a impulsar, pero necesitará el voto de Ábalos (que sigue siendo diputado, en el grupo mixto). Lamentable ironía. El PSOE, adalid del feminismo y de la lucha por la igualdad... Menudo tortazo contra el muro de la realidad, ese machismo recalcitrante, casposo, prepotente, que atraviesa esta España berlanguiana, desde la izquierda más extrema hasta la derecha más ultra. El machismo es transversal y hermana a machos de todo tipo, condición e ideología.

Mujeres del PSOE, hasta dónde y cuándo vais a aguantar. Es hora de gritar basta y dejar de mirar para otro lado mientras los puteros se echan a suertes mujeres a las que usar, vejar, babear, violar previo pago.

A Pedro Sánchez no hay ya conejo de la chistera que lo pueda salvar. El caso Koldo-Ábalos-Cerdán es tan bestia que lo más sensato es preparar el relevo para que el partido pueda sobrevivir a este cataclismo de puteros chorizos. No hay regeneración posible para este partido si no cambia la cúpula que ha permitido, por acción u omisión, una trama corrupta durante años, con dos secretarios de Organización como cabecillas.

Qué asco, asco hasta la náusea.