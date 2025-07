Daniel y El Trasierra, dos vidas más que se quedan en el tajo

Dos trabajadores de la construcción han fallecido este miércoles en Alcalá de Guadaíra. / Raul Caro / EFE

No estamos hablando de un chapú en una cocina, ni de una obra en un edificio de vecinos en precario, sino de una rehabilitación municipal dotada con más de 600.000 euros de dinero público. Y ha vuelto a ocurrir: dos vidas que se quedan en el tajo.

Con la cara desencajada, roto de dolor y de rabia, José Antonio Solís señalaba antes las cámaras, tras la muerte de su tío y de su compañero, la falta de seguridad con que afrontaban cada día la obra de la Casa Ibarra, promovida por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: "¿Seguridad? Una polla", gritaba. Las denuncias de este trabajador, que ha salvado la vida por milímetros, y también las de su padre, son el testimonio de un incumplimiento de las medidas mínimas para la protección de los trabajadores, que según este relato, venían alertando hace tiempo de los peligros en el interior del edificio. Serán las pruebas que recabe el juez con la investigación de los agentes lo que dictamine en qué circunstancias desarrollaban su labor estos trabajadores y qué responsabilidad tiene la empresa de la obra, Jocon Infraestructuras, de si era consciente, o no, de que su plantilla se jugaba la vida a diario y de qué hizo para evitarlo.

Dejemos trabajar a la justicia y a los investigadores, pero mientras estas conclusiones llegan no pasemos página de este suceso como si fuera un hecho de fuerza mayor. No normalicemos que, en pleno siglo XXI, se puede perder la vida en un puesto de trabajo. Porque no es normal, no. No lo es en un país desarrollado que ha avanzado en leyes de prevención laboral a la vanguardia de Europa y, sobre el papel, ha perfeccionado protocolos pero cuyo cumplimiento, a decir de las continuas denuncias de los sindicatos, se distrae con consecuencias letales.

En lo que va de vida de esta nueva etapa de El Correo de Andalucía, la hemeroteca de las crónicas de siniestros laborales no para de sumar nuevas páginas. Cuando apenas llevábamos unos días de andadura con Prensa Ibérica, mi compañero Carlos Doncel relató la muerte de Faustino, un joven operario de 24 años en la empresa Sofitec, del sector aeronáutico. Un año y medio después, esta lista negra sigue: la última página lleva los nombres de Daniel y el Trasierra, dos albañiles que amanecían al alba en Granada, cogían el coche y se plantaban en Alcalá de Guadaíra, a 200 kilómetros, para echar el jornal. Así, a diario.

Sólo en lo que va de 2022, ya se ha han contabilizado 22 víctimas mortales en el tajo en la provincia de Sevilla, una cifra superior a toda la que se registró en 2024. Carmen Tirado, de CCOO resumía la situación: "Al trabajo para ganarnos la vida, no para perderla".

Descansen en paz.