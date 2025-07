La regeneración del Polígono Sur ¿Qué fue de la planificación integral?

Uno de los bloques de la calle Cañas y Barro que serán rehabilitados dentro del plan de intervención en la barriada Martínez Montañés. / Carlos Doncel

En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una nueva intervención urbanística en el barrio de Martínez Montañés, la zona más degradada del Polígono Sur. Una inversión de más de seis millones de euros que prevé la reurbanización de calles, la demolición de bloques en estado ruinoso y la reconfiguración parcial de los espacios públicos. A primera vista, se trata de una actuación muy necesaria. Pero bajo la superficie se esconde una oportunidad perdida: la de impulsar, por fin, una transformación verdaderamente integral del barrio, capaz de ir más allá del urbanismo y afrontar los retos estructurales que condicionan, y de qué manera, la vida de sus habitantes.

Esta no es la primera vez que se actúa en Martínez Montañés. Tampoco es la primera vez que las asociaciones vecinales denuncian la ausencia de participación, la falta de información o el incumplimiento de promesas. La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla lo ha expresado con contundencia: estamos ante una intervención ejecutada desde arriba, sin diálogo real con las personas que viven y trabajan sobre el terreno. La planificación, una vez más, llega cerrada, con múltiples interrogantes sobre los realojos, las condiciones de habitabilidad, los equipamientos públicos o los servicios básicos. Las vecinas y vecinos siguen siendo meros espectadores, cuando deberían ser protagonistas.

Desde una perspectiva académica, este caso permite volver a una discusión fundamental en la literatura sobre políticas de barrios: ¿qué entendemos por una planificación integral en contextos urbanos vulnerables como el del Polígono Sur? La experiencia acumulada en Europa y en España muestra que regenerar no es solo intervenir sobre el espacio público o las viviendas, tampoco el desarrollo aislado de proyectos sociales. Una intervención es integral cuando se articulan tres dimensiones clave:

La dimensión vertical, que implica una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno (local, autonómico y estatal), con financiación estable, rendición de cuentas y una arquitectura institucional que evite la fragmentación.

La dimensión horizontal, que requiere trabajar desde el inicio con los actores del territorio: asociaciones vecinales, entidades sociales, redes comunitarias, liderazgos informales. Sin este componente, la intervención pierde legitimidad, información valiosa y capacidad de arraigo.

La dimensión sectorial, que supone coordinar políticas urbanísticas con actuaciones en materia social, educativa, sanitaria, laboral y de seguridad. Un barrio no se transforma solo con aceras nuevas: necesita escuelas dignas, servicios sociales accesibles, transporte funcional y políticas de seguridad con enfoque comunitario.

Lo que hoy se anuncia en Martínez Montañés no cumple con ninguno de estos tres criterios. Desde el punto de vista institucional, no existe una estrategia de gobernanza clara ni se ha actualizado el marco del Plan Integral aprobado hace ya más de dos décadas. A nivel horizontal, la ausencia de canales de participación es evidente: los vecinos se enteran del proyecto por la prensa o tras la visita de las autoridades, sin haber sido consultados ni incorporados al diseño. Y en lo sectorial, el proyecto prioriza la intervención urbanística, mientras se ignora el aumento de la inseguridad y el deterioro de servicios fundamentales: centros cívicos cerrados o sin recursos, servicios sociales colapsados, equipamientos deportivos abandonados, líneas de autobús desviadas y una desconexión persistente con el resto de la ciudad.

¿Cuántas veces se han anunciado mejoras que no llegan, instalaciones que se clausuran al poco tiempo de ser inauguradas o que cuentan con personal insuficiente?

Las consecuencias de esta falta de integralidad no son abstractas: se traducen en frustración social, desafección institucional y en el riesgo real de que cada nueva actuación acabe alimentando el escepticismo. ¿Cuántas veces se han anunciado mejoras que no llegan, instalaciones que se clausuran al poco tiempo de ser inauguradas o que cuentan con personal insuficiente? El caso de la Factoría Cultural es paradigmático, pero no es el único. ¿Cómo generar confianza cuando las intervenciones se imponen y no se construye de manera participada?

Quienes trabajamos en el ámbito de la investigación en cuestiones urbanas y el análisis de políticas públicas sabemos que no hay recetas mágicas, y menos en entornos tan complejos como el Polígono Sur. Pero sí hay aprendizajes acumulados. Y uno de ellos es claro: las transformaciones que funcionan son aquellas que se diseñan y se implementan con las personas, no sobre las personas. El éxito (o el fracaso) de una intervención depende en gran parte de su capacidad para conectar instituciones, sectores y actores sobre el terreno. Y eso solo se logra con una planificación compartida, agentes de implementación imbricados en el territorio, mecanismos que permitan la evaluación de lo realizado y estructuras de gobernanza abiertas. En definitiva, la integración de políticas es un proceso que ha de construirse “desde abajo”.

El Polígono Sur no necesita una operación de maquillaje, ni nuevas promesas que se sumen a un ya largo historial de decepciones. Necesita una intervención ambiciosa, honesta, con horizontes a medio y largo plazo. Una estrategia compartida por las distintas administraciones, por el tejido social del barrio y por los equipos técnicos capaces de traducir la complejidad en soluciones operativas. Necesita, también, una apertura institucional que permita incorporar saberes diversos, incluyendo -modestamente- a quienes desde la universidad podemos aportar conocimiento científicamente informado que ayuden a mejorar el diagnostico, las propuestas y la evaluación.

La regeneración de Martínez Montañés puede ser una gran oportunidad si se convierte en el primer paso de un nuevo ciclo de intervención integral, esta vez con planificación real y participación ciudadana

Aún no es tarde para corregir el rumbo. La regeneración de Martínez Montañés puede ser una gran oportunidad si se convierte en el primer paso de un nuevo ciclo de intervención integral, esta vez con planificación real y participación ciudadana. Eso exige voluntad política, transparencia, espacios de deliberación y una escucha activa hacia quienes conocen el barrio desde dentro. El derecho a la ciudad, según lo definió Henri Lefebvre, no se decreta: se construye desde la práctica, con justicia espacial, reconocimiento y participación.

Si de verdad queremos un Polígono Sur digno, vivo e integrado en Sevilla, debemos abandonar la política de parches y recuperar el sentido de lo común. La planificación integral y participada no es una utopía: es una exigencia democrática.