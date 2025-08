Nos quedamos

Un ciudadano sujeta un cartel en la manifestación por la vivienda en Sevilla. / Rocío Soler Coll

“Franco era el tío más social que ha existido en la historia de España”. No lo digo yo. Lo dice la persona que preside la empresa que ha comprado el edificio donde vivo en Madrid desde hace doce años y que ha decidido no renovar los contratos y echar a las inquilinas e inquilinos de esas casas a la calle. Entre esas personas, hay familias, estudiantes, gente joven (y no tan joven, como el que esto escribe) y hasta un vecino con diversidad funcional y una renta antigua que habita a solas desde que murió su madre y al que los nuevos propietarios no dudan en expulsar del hogar de su vida. Porque ese hogar está en el centro. “Y lo dice el mercado”.

Evidentemente, esto no solo ocurre en Madrid, como quedó claro en este artículo publicado en este mismo diario nada más empezar el año, aunque es aquí donde se están produciendo ahora mismo las reivindicaciones más claras e importantes y, en más de un caso, con resultados “positivos” gracias al Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, a la valentía de quienes resisten en esos edificios comprados por fondos buitre, empresarios sin escrúpulos y compañías inmobiliarias movidas por la pura ambición económica y, jamás, la necesidad de esos inmuebles para vivir. Justo esta semana salía en EL PAÍS esta noticia donde se relata que una única empresa, propietaria de varios bloques madrileños y capitaneada por un mismo casero, está intentando vaciar esos hogares recurriendo a amenazas, presiones y acosos. Pero ¿quién no tiene a alguien que esté siendo o haya sido expulsado del domicilio por razones parecidas? ¿Quién no conoce a nadie que haya tenido que abandonar el centro de las ciudades (y lo que no es el centro) para encontrar una vivienda que pudiera mantener simplemente porque eligieron vivir de alquiler y, en muchos casos, pagando durante años lo que equivaldría a tener esa casa en propiedad? ¿Es esa una razón suficiente para arrebatarle su hogar a alguien?

Protesta contra los desahucios. / E.P.

Pienso en esto mientras intento negociar una salida cada vez más imposible con el nuevo casero y, al mismo tiempo, recabo información y acudo a las asambleas de esta agrupación de lucha vecinal de Madrid que mantiene lazos con Málaga y más ciudades. Pienso si rendirme o mantener la negociación hasta que un clic sacude mi cabeza y tomo conciencia de que esto no es individual, sino colectivo. No es personal, sino algo que está atravesando nuestra sociedad. Ya lo contaba mi compañera Patricia Godino en este texto sobre la manifestación del pasado abril en protesta por la situación de la vivienda que recorrió un buen número de capitales españolas y andaluzas; y entre ellas, Sevilla, con más de tres mil voces.

Y pienso que algo estamos haciendo mal o, sencillamente, no haciendo. Y pienso en que este artículo no va sobre cultura, aunque tengo colegas actores, actrices y cineastas que están sufriendo agravios similares en varios puntos de este país; agravios que, mientras le pregunto sobre la idoneidad o no de abordar este tema, Godino define como “la democratización de la precariedad”. Y pienso que es una definición exacta sobre este problema. Y que debe pararse. Al menos, no ponerlo fácil. Porque se puede no poseer una casa, pero no se puede no tener dignidad. Y comprar un edificio con el fin de acumular más riqueza sin detenerse a pensar si es ético y humano dejar a familias sin casa no es digno, y no puede ser verdad.

#NosQuedamos es la herramienta principal de lucha que ofrece el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ante estos abusos y, como señalan en su web, esta táctica les ha reportado importantes “victorias: muchas inquilinas han logrado negociar su situación, renovar sus contratos e impedir que les subiesen el alquiler de manera abusiva. Esta es la fuerza de la negociación colectiva”. Y si algo aprendí hace unos años como parte activa en las reivindicaciones del sector del guion es que la última frase es un mandamiento. Y la única manera de cambiar las cosas.

Quedan treinta días para que finalice mi contrato y el lunes pasado me despedí de otra vecina que abandonaba nuestro inmueble para evitar problemas. Es una decisión respetable y, probablemente, lo que yo debería hacer. Sin embargo, soy de los que cree, señor propietario, que no, Franco no era “el tío más social que ha dado España”. Ningún asesino de poetas (perdón, faltaba más cultura en esta tribuna) lo es. Y quienes piensan así no deberían campar a sus anchas por ahí y, menos aún, por nuestras casas. Es por eso que, en ocasiones, la calma puede hallarse en la repulsa. El alivio, en la firmeza. Y en reflexionar, a nivel personal y colectivo, si ante el autoritarismo, la falta de empatía y la coacción hay que gritar al mundo que “nos quedamos”. ¿Ocurrirá así? Os lo cuento aquí, en treinta días.