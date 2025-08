La Macarena y Las Meninas

Virgen de la Macarena tras su salida de la Basílica durante el recorrido procesional de la Madrugá en Sevilla. / Jose Manuel Vidal. / EFE

El hilo común entre la Virgen de la Esperanza Macarena y Jackson Pollock podría parecer un cruce improbable entre lo sagrado y lo abstracto, entre la devoción popular y el arte contemporáneo. Sin embargo, la historia de Audrey Flack, una artista estadounidense formada en la vanguardia de Pollock y Joseph Albers, es precisamente el puente que conecta estos dos mundos. Flack, aunque no católica, encontró en la mirada de la Macarena un espejo profundo de su propia angustia por el cuidado de su hija autista, pero también una necesidad universal de fe y consuelo. Esta conexión trascendental dio lugar a Macarena of Miracles, una obra que hoy cuelga en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Este cruce de caminos nos invita a reflexionar sobre algo esencial: ¿qué sucede cuando intentamos restaurar una obra cargada de siglos de historia, de devoción y de sufrimiento colectivo? La reciente intervención sobre la Macarena ha demostrado que restaurar no es solo un trabajo técnico, sino una verdadera negociación entre el pasado y el presente, entre lo visible y lo invisible. La restauración, entonces, se convierte en una reflexión sobre el arte mismo y nuestra relación con el paso del tiempo.

En este sentido, la Macarena y su restauración evocan la misma reflexión que Azaña hizo al referirse al Prado: "El Prado es más importante que la República y la Monarquía. Porque en el futuro podrá haber más repúblicas y monarquías en España, pero estas obras son insustituibles". El Prado no es solo un museo; es un símbolo, un testimonio de nuestra identidad colectiva, y esa misma afirmación se extiende a la Macarena. Como las Meninas de Velázquez, la Macarena no solo existe en su forma original; ha sido multiplicada, reinterpretada y revisitada.

'Macarena of Miracles' de Audrey Flack, 1971. / Metropolitan Museum of Art Nueva York.

La Macarena y las Meninas no son solo obras cumbre del siglo XVII en España, sino que ambas están construidas a partir de un complejo juego de miradas entre los representados y los espectadores. Grandes artistas como Goya, Monet, Picasso o Bacon han seguido generando arte a partir de lo que surgió hace cerca de 400 años de la pincelada de Velázquez. La Macarena, como las Meninas, también es una obra que sigue generando arte. No solo en las manos de los artistas contemporáneos, como Flack, sino también en la devoción de aquellos que bordan un manto, componen una marcha o levantan un paso cada madrugada de Viernes Santo.

Sin embargo, surge una inquietante pregunta: ¿se le ocurriría al Museo del Prado contratar a un restaurador para intervenir, con nocturnidad, las Meninas en tan solo unas horas? ¿Alterar la mirada de la Infanta Margarita, protagonista del cuadro de Velázquez? ¿Modificar la capa de barniz de las Meninas? ¿Expondría el Prado las Meninas al día siguiente tras esa intervención? La respuesta a todas estas preguntas es clara: no. Entonces, ¿cómo es posible que haya ocurrido todo esto con la Macarena?

Hubo un tiempo en que el Prado también fue noticia por malas razones: goteras que amenazaban con dañar su patrimonio y que llenaban sus galerías con cubos rebosantes de agua. Por suerte, lejos quedan esas imágenes preocupantes, y hoy el Prado es una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Lo sucedido con la Macarena debería servir para abrir una reflexión profunda sobre la importancia de que las hermandades y las autoridades competentes comprendan que no tienen meros trozos de madera entre sus manos. Están custodiando un legado que es de todos, y que tiene la misma importancia que las Meninas. Al igual que nadie sin formación técnica en patrimonio cultural tomaría decisiones sobre las Meninas, no debería hacerse sobre un patrimonio coetáneo con la misma capacidad simbólica. Los instrumentos legales y técnicos están a su alcance. Es hora de ponerlos en práctica.

En definitiva, la restauración de la Macarena nos recuerda algo esencial: que una sociedad no solo se mide por lo que crea, sino por lo que sabe preservar. El verdadero progreso no está en sustituir, sino en conservar. Y, al final, cuidar una imagen es cuidarnos a nosotros mismos, esa parte íntima y colectiva que necesita símbolos, memoria y milagros para seguir siendo humana.