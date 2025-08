Ni fías ni porfías…

La Macarena. / Hermandad de la Macarena

La Hermandad de la Macarena está viviendo las turbulencias propias de decisiones poco acertadas. Con toda razón los devotos de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena mostraron su airada contrariedad cuando después de una intervención en la cara de la Virgen apareció de nuevo en su basílica irreconocible para muchos, como si nos mirase de otra manera, que a algunos les hizo exclamar que esta no era su Macarena, que se la habían cambiado. Yo mismo noté que algo había pasado en el sereno y bellísimo rostro de la imagen, como si se le hubiese alterado la expresión inconfundible con la que la inmortalizó La Roldana y como perdura en la memoria de todo aquel que la hubiese visto, aunque fuera fugazmente cualquier madrugá de cualquier Viernes Santo.

El desaguisado, esperamos que en vías de solución, ha producido una auténtica convulsión entre sus millones de devotos de todo el mundo y ha trascendido de nuestras fronteras al ser noticia en muchos puntos alejados de Sevilla. Las imágenes de las largas colas a las puertas del templo esta semana para asistir al cabildo extraordinario son elocuentes de la inquietud existente, a la que la votación finalizada a altas horas de la madrugada ha dado respuesta, por ahora definitiva, para que se autorice otra restauración reparadora que devuelva la faz de la Esperanza a su prístina expresión entre el dolor y la dulzura.

Independientemente del fervor y la religiosidad popular, que en el caso de la Macarena bate todos los récords, cabe destacar en este episodio un componente sociológico muy difícil de comprender si no se ha calado en el alma y los sentimientos de las hermandades y cofradías sevillanas. Posiblemente se trata de un fenómeno inexplicable en latitudes no tan lejanas, e incluso difícil de entender en otras ciudades de España. Pero es cierto que en Andalucía, y de manera particular en Sevilla, los asuntos de la Semana Santa gozan de prioridad en el imaginario colectivo de la gente. Y en sus afanes de cada día. La jerarquía eclesiástica está valorando cada vez más la concurrencia de las multitudes de fieles a las manifestaciones de la religiosidad popular, como un mecanismo de acercamiento a la Iglesia mediante esta variable de la teología del pueblo creyente.

De ahí la singularidad de las hermandades y cofradías de esta vieja ciudad que respira historia por los cuatro costados. Y de ahí el que opinar sobre asuntos cofrades cuando no te han dado vela en esa procesión, resulte imprudente y hasta irreflexivo. Siempre me he guiado por el máximo respeto a los usos y costumbres de la capital de Andalucía sin intentar meter las narices en ninguno de sus secretos y misterios populares.

Cuando vine a Sevilla hace ya cuarenta años recibí algunos buenos consejos para entrar en las costumbres y el espíritu de la ciudad. Todos extraordinariamente útiles, pero especialmente valioso aquel que recordaba la máxima de don Santiago Montoto: “Ni fías ni porfías ni cuestión de cofradías”. Amén.