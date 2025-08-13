Políticos pirómanos, la otra cara de los incendios en España

Dos agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el incendio de Tres Cantos, Madrid. / Unidad Militar de Emergencias (UME)

Se sabía que este iba a ser un verano especialmente complicado. España arde del Norte al Sur y no es ninguna sorpresa. Las elevadas temperaturas, con una alerta por ola de calor que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a prorrogar hasta el lunes, y el campo lleno de pasto y matorral tras una primavera lluviosa que favoreció una vegetación copiosa, forman el cóctel molotov perfecto.

Los termómetros no paran de subir y las llamas se apoderan del país. El cambio climático, digan lo que digan los negacionistas, incrementa el peligro y la intensidad de los incendios. La prevención es fundamental. Los fuegos se apagan en invierno. La concienciación es cada vez mayor aunque los equipos que luchan contra los incendios forestales siguen peleando contra su precariedad y reclamando condiciones dignas para un trabajo en el que se juegan, literalmente, la vida. Los incendios de tercera generación, veloces en su propagación y más difíciles de apagar, requieren de profesionales bien preparados y remunerados.

Interior ha activado los mecanismos para garantizar la coordinación entre las distintas comunidades y con el Gobierno, ante la proliferación de incendios en el país. Dentro de la desgracia y el dolor que provoca ver el fuego arrasando parajes naturales muy valiosos. Dentro de la desazón y la pena que ocasiona oír los testimonios de quienes han sido evacuados o lo han perdido todo. Más allá de la desgracia irreversible de la pérdida de vidas humanas, que es sin duda lo peor. Superando todo eso, la sensación que se puede tener desde fuera es de que todo funciona con normalidad.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen bien su trabajo. Los bomberos y servicios de extinción de incendios forestales demuestran su valía profesional. En los puestos de mando avanzado, desde donde se dirige la estrategia para controlar un fuego, se ve como Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, la UME, consejeros autonómicos, delegados del Gobierno, alcaldes y otros efectivos especialistas en incendios forestales, resuelven con agilidad y en perfecta convivencia los problemas sobrevenidos de fuegos traicioneros que se alían con el viento y el calor para dar el zarpazo por el flanco que menos te lo esperas. Es de agradecer. Tanto como la solidaridad espontánea de la gente, de los vecinos, en caso de tragedias.

Los otros servidores públicos

Esa es la realidad de quienes están a pie de fuego, sintiendo el calor de las llamas y la asfixia del humo. Luego hay otra especie de servidores públicos que olvidan los principios de sus deberes y obligaciones. Lo que va en el sueldo de un político no es agitar, mal encararse, malmeter o hacer mofa que implica frivolizar con el dolor ajeno. Lo que va en su sueldo, lo primero, es resolver los problemas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, emprendió en la red social X una intensa campaña contra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, por su ausencia de los incendios de su comunidad al estar fuera de vacaciones. La persecución en redes era cuestionable solo por una cosa, llamaba la atención que el ministro tuviera tanto tiempo libre para tuitear contra su adversario del PP mientras que las incidencias en Renfe y Adif no paran: viajeros atrapados horas en vagones que se convierten en hornos y retrasos que son ya el pan nuestro de cada día. Un caos ferroviario que afecta a miles de pasajeros cada día. Quitando eso, Puente estaba en su derecho a fiscalizar como quiera a su rival político. Si quiere hacerlo en su tono habitual y en redes, vale.

Lo que no vale es frivolizar con un fuego como el de Tarifa que de nuevo obligaba a un desalojo in extremis, tenso y angustioso, para nada menos que 2.000 personas. “Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo. Tiene que andar lejos”, escribió Puente este martes, tras el mensaje que publicó el lunes, en el que ironizaba sobre la ausencia de Mañueco en su comunidad por encontrarse de vacaciones: “El incendio de Cádiz le pilla más cerca que los de Castilla y León, igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)”. Esos tuits que frivolizaban con el fuego de Cádiz los ha borrado. “No hay desgracia que no les pille de farra”, dijo en otro mensaje.

¿Piensan en los afectados?

Cuando se tuitean cosas así está claro que ni se ha pensado en las personas afectadas ni en quienes se están jugando la vida par apagar el fuego. Si se piensa en eso, habría que tener muy poca empatía para escribirlo. Si hay una reflexión previa o serena antes de darle a publicar, dudo mucho de que se escriban según qué cosas. La prueba es que esos mensajes están borrados.

Esa política de bilis es la que también hizo el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Suárez-Quiñones, del PP, que optó por vacilar ante una pregunta que evidentemente no le gustó y era más que obligada: ¿Por qué estaba de almuerzo en Gijón mientras en su comunidad afrontaba una grave crisis por un incendio extremo? "Tenemos la mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos", contestó.

En vez de suspender su agenda, en un error evidente de cálculo, el consejero decidió irse a celebrar el Día de León en Asturias. Podría haber dicho, mire, posiblemente fue un fallo no calibrar bien la gravedad y cambiar esa agenda, que ya estaba cerrada de antemano. Simplemente podría haber contestado que acudió a un acto oficial. Pero no, decidió dar esa respuesta altiva y chulesca. Seguro que tampoco se puso en la piel de los desalojados ni en quienes se batían el cobre para tratar de salvar un paraje que es monumento natural. Muchos de esos afectados no habrán tenido tiempo para comer. Esa costumbre que a veces se aparca ante prioridades y urgencias. Qué lamentable. Qué suerte que no sean mayoría. Me quedo con los que hacen su trabajo con eficacia e informando sin insultos y con seriedad. Son mayoría.