El Estado de Derecho está ardiendo

Hemiciclo durante el pleno extraordinario en el Congreso de los diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España) / Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

Se nos ha olvidado que el Estado de Derecho, consustancial a la democracia, es el instrumento por excelencia para alcanzar y proteger el bien común de la sociedad. Y con nuestro olvido estamos arrasando o dejando que otras personas arrasen todos los pilares de nuestra sociedad dirigidos a alcanzar y mantener ese bien común. Permanecemos demasiadas veces en letargo o con grandes dosis de entretenimiento superficial, o bajo las redes de las noticias falsas y los mensajes de odio, o con miedo, sin querer ver del todo lo que está sucediendo.

Arrasamos el imperio de la ley fruto de la voluntad popular cuando despreciamos la importancia en educar sobre civismo, igualdad, sobre nuestra historia reciente, sobre cómo resolver pacíficamente conflictos, sobre la filosofía . Cuando convertimos a nuestros hijos e hijas en futuros seres productivos con escaso pensamiento crítico y escasa conciencia ciudadana, y los abocamos a introducirse en internet sin previamente haberles enseñado pautas de uso seguro e igualitario de las tecnologías de la comunicación e información.

También lo hacemos cuando lejos de desarrollarse debates parlamentarios que sean un buen modelo para nuestra sociedad y lejos de mantener las personas que nos representan diálogos y negociaciones sin perder el respeto, lo que hay con frecuencia son hostilidades, desprecios, agresividad, que dificultan la elaboración de leyes y el trabajo por el bien común. Lo arrasamos cuando dejamos de lado nuestras obligaciones como ciudadanía, entre ellas comprobar las fuentes y la veracidad de la información, y actuar en consecuencia. Cuando nos creemos que todos los políticos y políticas son iguales y entonces no tenemos desde la ciudadanía que votar ni reivindicar nada. Porque sin pensamiento crítico la soberanía popular no es más que una cáscara vacía.

Estamos arrasando, o dejando que otras personas arrasen, con la separación de poderes, imprescindible para evitar la concentración y abuso del poder. Lo hacemos cuando se da una dejación de funciones en distintas administraciones, y con frecuencia ni siquiera reclamamos el cumplimiento como ciudadanía, e igualmente erosionamos la división de poderes con la confrontación e injerencias entre los distintos poderes en la función del otro, con las persecuciones y el uso de los tribunales como arma de guerra política o al menos mediante la interposición de denuncias basadas en conjeturas, y mediante otros usos perversos de poder. En demasiadas ocasiones tenemos más que división de poderes, poder desdibujado y reducido, o poder que se excede de sus límites.

Algo similar está sucediendo con la articulación de las comunidades autónomas y el principio de lealtad constitucional, imprescindibles para cumplir con los objetivos específicos en cada región, en los que se concreta el “bien común” teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias de cada zona. Los arrasamos cuando la propia comunidad autónoma no quiere asumir sus competencias, o cuando se dificulta la colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado, y como ejemplo podemos pensar en el choque entre las administraciones ante crisis ocasionadas por las inundaciones y los incendios actuales. A veces incluso estamos aplaudiendo la bronca entre las administraciones públicas en lugar de observar el comportamiento de cada institución y reclamar que cumplan con cada una de sus obligaciones específicas y colaboren, sean del signo político que sean.

Estamos arrasando con la garantía de los derechos humanos que nuestra constitución considera fundamentales para el desarrollo de cada persona y para la propia estructura de nuestro Estado de Derecho, al externalizar servicios públicos absolutamente esenciales (como sanidad, peritajes judiciales, etc) o depreciar otros servicios públicos mientras se potencian los privados (como en educación primaria, secundaria, estudios universitarios, masters), o al mantener en precario servicios públicos esenciales (como el servicio de bomberos) y también al no reconocer sino tapar las necesidades de mejora de nuestras administraciones y entidades conveniadas. Igualmente arrasamos las garantías cuando situamos en un cargo de responsabilidad a quién no tiene suficiente capacidad ni conocimientos para la labor que se le encomienda, o cuando esperamos que “gratis” se asuman por una persona eficazmente responsabilidades públicas locales. Y cuando abandonamos a numerosos pueblos y los dejamos sin recursos, sin prestaciones, invisibles hasta que arden.

Estamos arrasando con el control judicial de la actuación privada y pública, que debe garantizar que se cumple la ley y al mismo tiempo que se respetan los derechos y libertades, cuando mantenemos a Tribunales infradotados y sobrecargados, con insuficiente especialización real e incluso a veces con una falsa apariencia de especialización, y no evaluamos exhaustivamente su labor ni apostamos por su mejora. Cuando no corregimos que tantas personas accedan al sistema judicial con miedo y desconfianza hacia el propio sistema judicial, y que con frecuencia, no se consideren tratadas respetuosamente dentro de los procedimientos judiciales.También cuando ofrecemos “justicia gratuita” a costa de una sobrecarga de la abogacía de oficio, a costa de la dedicación voluntariosa que aporte cada abogado y abogada de oficio, y sin garantizar la administración competente el nivel de ese servicio precisamente porque lo ningunea y mantiene en precario, dejando que en gran medida dependa de la solidaridad y compromiso de cada profesional, y de sus circunstancias personales.

Estamos arrasando con el papel tan relevante de los medios de comunicación y la libertad de prensa, cuando cada vez con más frecuencia algunos medios dejan de servir para indagar la verdad sobre el funcionamiento de las administraciones, los partidos, los gobiernos, las leyes, y pasan a difundir noticias falsas, bulos, sospechas sin fundamento, que lejos de servir para la legítima función de vigilar a los poderes públicos e informar a la ciudadanía, crean un fango de descrédito injustificado o generalizado. Y lejos de quejarnos, seguimos alimentándonos de esas mentiras o de esas afirmaciones injustificadas.

Estamos olvidando lo que nos costó llegar al Estado de Derecho en España, que no se consolida hasta los años 80, tras ser recogido en la Constitución de 1978, que adopta en su artículo 1.1 el modelo de “Estado Social y Democrático de Derecho”, para que no quede duda alguna sobre el carácter democrático y el objetivo social. A nuestra Constitución y al trabajo a su alrededor le corresponde por ello un gran valor a nivel histórico, pues con anterioridad solamente tuvimos incipientes implantaciones del Estado de Derecho que no llegaron a consolidarse (emanadas de la constitución de 1812 y de la de 1931). Y también tiene un gran valor práctico a nivel de convivencia social y respeto hacia los derechos, sin perjuicio de que sea necesario desarrollar cuestiones esenciales que han ido quedando enterradas o mal trazadas, e incluso hacer cambios para cumplir los objetivos o avanzar ante nuevos contextos.

No olvidemos que veníamos -y venimos- de una dictadura y la esencia de las dictaduras vulnera cada una de las bases del Estado de Derecho, empezando por la soberanía popular, y siguiendo en mayor o menor medida por todas los demás. Nuestro pasado nos ha marcado pues retrasó en nuestro país el reconocimiento de derechos y libertades, y sin tener el mismo nivel de fortaleza democrática en las administraciones públicas que en otros países europeos de nuestro entorno, por los años de dictadura, nos encontramos ahora sufriendo el ataque sistemático al estado de derecho que emana de la época actual en la que la combinación diabólica entre el capitalismo y las tecnologías de la comunicación y de la información está erradicando el propio objetivo de “bien común” a favor de un individualismo exacerbado y una radical deshumanización.

Es algo cotidiano que se promueva por el ciberespacio la cosificación del ser humano así como su explotación y la autoexplotación, especialmente de mujeres y niñas, como si de libertad y justicia se tratara. Diariamente se difunde el consumo compulsivo y la validación adictiva a través de las redes sociales, y a la vez la vigilancia y el control. La brecha digital y la desigualdad en internet no paran de crecer, y no parece que el desarrollo de la Inteligencia Artificial de momento se esté dirigiendo a mejorar la situación sino todo lo contrario.

Se está quemando mucho más que los montes, que no es poco. Está ardiendo nuestro Estado de Derecho. Y no nos lo podemos permitir, es necesario revisarnos, revisar el papel que estamos jugando, que están jugando cada actor social y político. Valorar a quienes trabajan por el bien común, pedir responsabilidades públicas, privadas y políticas, y promover mejoras a la derecha y a la izquierda, pero sin caer en el mito de que “todo es lo mismo”, porque no es verdad. Es necesario que las personas demócratas que luchamos por la igualdad y la justicia defendamos el Estado de Derecho aquí, ahora y siempre. Que hagamos un ejercicio individual y colectivo de reflexión y de memoria histórica, porque aún estamos a tiempo de revertir la situación, de apostar por el bien común que es apostar por la responsabilidad individual y también la colectiva, por lo público, por la trasparencia, por el diálogo, el respeto y la esperanza, por encima de la desigualdad, la violencia, el miedo, las mentiras y el odio.