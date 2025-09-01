La Universidad de Sevilla a dos meses de tener Rector/a por sufragio universal. Todo llega

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

Parecía que nunca iba a llegar el final de la anomalía democrática que suponía la Universidad de Sevilla (US) en cuanto a la elección a Rector/a pero, al final, todo llega.

El próximo 30 de octubre será la primera vuelta de las elecciones a Rector/a por sufragio universal y con ello se pondrá fin a la dinastía absolutista que ha gobernado la US. La última vez que votamos por sufragio universal fue el 16 de abril de 2004, hace más de 20 años. El recuento dio como resultado la reelección de Miguel Florencio, con un 51,7% del voto ponderado frente al 41,9% que obtuvo el ya fallecido Manuel Ramón Alarcón y un 6,4% de voto en blanco. No fue necesaria segunda vuelta, y si bien se habló mucho de los resultados, sobre todo de dos singularidades en el sector C (estudiantes), nadie recurrió y Florencio fue Rector en primera vuelta. A partir de ahí adiós a las urnas durante más de 20 años y bienvenidos los rectorados por herencia.

La realidad es que la batalla por recuperar el sufragio universal ha sido muy dura. De hecho, se ha conseguido por la imposición de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y por la tenacidad de los que hemos militado en el sector sufragista, en el Claustro y fuera de él, ya que los dinásticos soñaban con una última elección del Rector/a por el claustro utilizando subterfugios legales, algo que ante nuestra beligerancia finalmente no se han atrevido a hacer.

Llegados aquí, a falta de un mes para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, el cambio de sistema ya ha comenzado a tener efectos y ya son 6 los candidatos/as que han mostrado públicamente su interés de concurrir. Por orden alfabético: Ángeles Gallego, Catedrática de Administración de Empresas y Directora del Centro de Formación Permanente; José Luis Gutiérrez, Catedrático y Decano de Odontología y Vicepresidente del Claustro saliente; Ana López, Catedrática de Psicología y Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación; Pastora Moreno, Catedrática de Periodismo; Felipe Rosa Catedrático de Ingeniería en Máquinas y Motores Térmicos y Vicerrector de Transferencia del Conocimiento; y Carmen Vargas Catedrática de Microbiología y Vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización. Los tres vicerrectores/as cesados recientemente por concurrir a las elecciones a Rector/a.

Con esta nómina de candidatos ya podemos atribuir un primer éxito al sufragio universal, pues sin haberse iniciado el plazo oficial de candidaturas ya hay seis. Si el Rector Miguel Ángel Castro alguna vez pensó que conseguiría una candidatura única oficialista ya tendrá claro que su pensamiento era un sueño. En estos momentos, nada más y nada menos que cinco de las seis candidaturas serán presentadas por miembros de sus equipos. La oferta de candidaturas ha dejado de estar reprimida y cualquiera que quiera competir lo va a intentar sin que nadie le pueda cerrar el paso. El sistema sucesorio es historia y el problema de la ausencia de candidatos alternativos también.

Yo por mi parte me inclino a pensar que aún puede surgir alguna candidatura más, ya que me resulta extraño que no hayan aparecido candidatos/as de facultades “de solera” como Derecho, Medicina, Historia, Filosofía o Matemáticas. Cierto es que de la de Historia si había un precandidato, el Catedrático de Geografía Manuel Marchena, pero los oficialistas se emplearon a fondo en la reforma de Estatutos para evitar que se pudiera presentar. En fin, iremos viendo.

Resuelto el tema de la multiplicidad de candidaturas, la siguiente cuestión que me preocupa es el proyecto de universidad que defenderán los candidatos/as. Hablando de la cuestión con una persona muy implicada en las elecciones, me dio a entender que, entre lo que podíamos llamar “clase gestora” de la US -sé que no les gusta que les llame “establishment”-, se piensa que los programas no importarán mucho porque van a ser muy parecidos. Este compañero piensa que las elecciones se pueden ganar buscando apoyos de la misma forma que en el claustro, es decir negociando cuestiones de gestión con los representantes del CADUS (estudiantes), sindicatos (Personal no docente), ADIUS (docentes e investigadores no permanentes) y decanatos (docentes permanentes).

Su razonamiento es que todas las candidaturas van a encontrarse con esos grupos de presión y que, con el fin de evitar perder votos, nadie va a dejar de incluir aquellas demandas que sean fundamentales para cada grupo, por lo que los programas serán similares. Otra persona, también involucrada en las elecciones, pero en otra candidatura, me dijo directamente que las elecciones a Rector/a no eran un problema de programas, ya que para ganar lo que había que hacer es conseguir un grupo de personas a los que asignarles los 300 cargos que hay en la Universidad. Si tienes esas 300 personas ganas.

Esta forma de pensar, de que el programa no importa, me preocupa, sobre todo cuando cinco de las seis candidaturas son oficialistas y la que no lo es usa los mismos planteamientos. La dinastía gobernante de la US ha generado un sistema de movimiento por mera inercia que se encuentra muy arraigado y bloquea el cambio. Los escasos cambios que se producen no se evalúan ni a priori ni a posteriori, no existen objetivos de transformación y ni tan siquiera de superación. Eso sí, cada cambio implica más burocracia, ya que más burocracia son más cargos y aumentos de niveles y de sueldo. Por poner un ejemplo, con el último cambio de Gerente ahora hay tres vicegerencias y una unidad de apoyo.

Creo que esta inercia es una suerte de cáncer anímico muy extendido en la US, que nos deteriora y nos autolimita y que puede estar enturbiando la visión de los futuros candidatos/as. Ojalá me equivoque con los programas y al final las candidaturas opten por proyectos transformadores, pero ahora mismo, con las candidaturas existentes y su perspectiva continuista tengo serias dudas de que eso vaya a ser así.

No obstante, en cuanto a lo comentado con estos dos compañeros creo que desgraciadamente tanto uno como otro tienen parte de razón, pero no en cuanto a la importancia de los programas. Los grupos de presión influirán en un cierto número de votantes, lo mismo que los aspirantes a cargo buscarán que sus cercanos apoyen a su candidato/a. Obviamente quien quiera ganar tendrá que buscar su apoyo. No obstante, tengo serias dudas que aporten más votos los grupos de presión y los “meritorios” que mensajes de propuestas de transformación e innovación, difundidos por los medios de comunicación y redes, que lleguen directamente a los votantes, que incluyan compromisos que marquen un nuevo rumbo para la US y que nos propongan cómo contribuir cada uno de nosotros en esa transformación.

Yo sugeriría a los candidatos/as que no se confíen con los programas, que no se dejen llevar por la inercia del sistema y que presenten proyectos transformadores para la US. En todo caso, como sufragista seguiré expectante a ver si el sufragio universal nos soluciona este segundo problema.

Luis Ángel Hierro

Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Sevilla