La "polarización asimétrica": ¿de verdad insulta más la derecha?

La entrevista a Pedro Sánchez registró una media de más de 2 millones de espectadores

En un año he oído el grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta" en cuatro sitios diferentes, con una masa enardecida gritando contra el presidente del Gobierno. En un espacio dedicado a los niños, la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla. En un concierto de música plagado de adolescentes tiktokeros. En un campo de fútbol. En una estación de tren, con viajeros cansados de esperar y de retrasos. Como ciudadana, me resulta muy violento. No he oído nunca el nombre del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vinculado a insultos de ese tenor. Tampoco me gustaría absolutamente nada. No es equidistancia, se llama civismo, respeto a las reglas de juego de la democracia, a las instituciones y a sus representantes. Me repelen quienes se saltan esas líneas fundamentales para la convivencia.

En la entrevista del Telediario de Televisión Española, la periodista Pepa Bueno preguntó al presidente del Gobierno por este asunto. "Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria", le interpeló, refiriéndose a los cantos de odio masivos contra Sánchez en conciertos multitudinarios este verano. El presidente consideró que el origen está en un paso previo, en las faltas de respeto que se dan en la política, en consignas como el "Me gusta la fruta", el juego de palabras que acuñó la presidenta de Madrid en un “hijo de puta” camuflado contra Sánchez y concluyó: "La polarización de España es asimétrica, yo no insulto".

Inmediatamente, esa afirmación sirvió para generar más polarización. Las redes ardieron indignadas porque el presidente socialista dijera que la izquierda no insulta. No dijo eso en realidad. Los articulistas se cebaron con ese mensaje del que consideran es el rey de la crispación y la mentira. Los dos bandos, de nuevo enfrentados. El tema no es menor. Es preocupante cómo cala en las conversaciones de barra de bar y en las celebraciones familiares ese clima. La politóloga y socióloga Cristina Monge, que investiga sobre calidad democrática entre otros asuntos, advierte de que académicamente habría que distinguir entre polarización y crispación. "El presidente del Gobierno en realidad hablaba de crispación, de insultos", puntualiza.

La polarización afectiva

La polarización, palabra del año en 2023 para la Fundación del Español urgente (FundéuRAE), se refiere a la división en bloques. Puede ser ideológica, que en dosis lógicas es razonable en todas las democracias y no es peligrosa, salvo que España se dividiera en dos mitades irreconciliables. Y puede ser afectiva, que en Estados Unidos es común pero en España no ha llegado todavía con esa intensidad. Por fortuna. "En EEUU una familia puede separarse de un hijo por elegir a una mujer demócrata, en España todavía es muy difícil que no invites a la novia de tu hijo a la paella del domingo porque sea de Vox", explica gráficamente Monge.

La crispación, el insulto que se ha apoderado con intensidad de la vida pública española es otra cosa. Y ese afán de los políticos por agravar las divisiones redunda sin duda en esa polarización afectiva, que está creciendo en nuestro país. Por supuesto que todos los partidos tienen insultadores profesionales y expertos en practicar el matonismo político. Pero lo cierto es que todos los estudios con solvencia, y en España hay datos cualitativos sobre este fenómeno solo de los últimos 17 años, no antes, señalan que ahora mismo esa crispación está más a la derecha y la ultraderecha que en la izquierda. "En el 15-M estaba instalada más en la izquierda, todos recordamos aquella época de los escraches a líderes del PP", insiste Monge. "La rabia cambia de bando y ahora mismo está en las filas de la derecha y la extrema derecha", asegura la investigadora. El origen puede estar en muchas cosas aunque los politólogos apuntan a la moción de censura que desalojo al PP del poder tras la sentencia de la trama Gürtel o en la propia naturaleza de los movimientos de extrema derecha, como Vox, que recorren las democracias europeas y que viven precisamente de la política del miedo y del odio, sin más reflexiones ni argumentos.

Lo preocupante no es pensar distinto ni discrepar políticamente. Eso es sano e interesante. Lo asfixiante es este debate político visceral, desde las tripas, que se convierte en ácido corrosivo para la democracia. Busquen refugios, pónganse a salvo de ese odio porque se vive mucho mejor, sean de derechas o de izquierdas.