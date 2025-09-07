¿Qué sorpresa está preparando Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político / Eduardo Parra / Europa Press

Las conversaciones políticas de este verano entre amigos, familiares y espontáneos han girado -lo doy por seguro- en torno al presidente del Gobierno que, según un comentario de no sé quién parece estar dispuesto a no dejar La Moncloa aunque pierda las elecciones. Tal disparate trae causa de las mil martingalas, ardides y añagazas que se vienen observando en la actitud de Pedro Sánchez, incompatibles con el decoro democrático exigible a todo cargo electo cuyo mandato tiene siempre fecha de caducidad.

No somos pocos los españoles que estamos persuadidos de que el actual jefe del Ejecutivo puede haber estado maquinando, con el asesoramiento de Zapatero y en presencia de Salvador Illa, alguna nueva martingala para prolongar su agonía política y permanecer algún tiempo añadido al frente del Gobierno. Su acreditada pericia para engañar al personal, es decir a la opinión pública, nos hace sospechar que tal posibilidad no es una fantasía. Pero nadie puede ni imaginar por qué registro saldrá esta vez y cuál será la nueva marrullería que articule con la complicidad de sus apoyos parlamentarios, independentistas catalanes, sucesores del terrorismo etarra, regionalistas disipados y otras gentes de buen vivir a la sombra de este personaje verdaderamente incalificable.

A la hora de repasar en la tertulia del chiringuito el abanico de excentricidades a las que Sánchez podría recurrir para aguantar contra el viento y marea de la inmensa mayoría de españoles que lo detestan (lo sugiere incluso el CIS de Tezanos), uno de los presentes, acaso el más osado, anticipa la teoría de que no descartemos el conflicto constitucional si es capaz de plantear la posibilidad de un referéndum sobre el modelo de Estado y, por tanto, sobre la Jefatura del mismo.

Es decir, quemados todos los cartuchos para su vindicación en la Presidencia, Sánchez optaría por el de la traca final, el de más traquío que, aún consciente de su dificultad de éxito, sería un elemento singular para atraer la atención nacional y entretener en el debate de la cuestión a tirios y troyanos, políticos, opinadores, tertulianos y gentes de variado pelaje, lo que le valdría una nueva prórroga en su estancia en el poder mientras las discusiones alcanzarían cotas hasta ahora no superadas por ningún otro tema del embrollo nacional en que nos encontramos.

Algunos de los presentes soltaron una carcajada cuando el ponente de semejante hipótesis concluyó su argumentación. Pero a otros nos dio que pensar porque agotadas todas las posibilidades de trucos, engaños, fullerías y embelecos a que nos ha tenido acostumbrados es realista imaginar que tendrá que acudir a una cuestión absolutamente irracional para que el común de los fieles deje de darle vueltas a los líos judiciales de su familia, de sus cargos de confianza en el Partido, del fiscal general en el banquillo de los acusados y, en general, de la situación de un país que ha dejado de funcionar. De un político en ejercicio que ha tenido la osadía de decir en televisión que hay jueces que hacen política, no es descartable que pudiera tirarse al abismo con un asunto de tal calado.