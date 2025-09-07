Sevilla y su río: una relación en disputa

El río Guadalquivir, desde la orilla del Parque del Alamillo. / Cristina Vicente Gilabert

¿Qué papel tiene el río en la ciudad de Sevilla en la actualidad? Sabemos que, en el pasado, el río fue un elemento fundamental para el nacimiento de la ciudad y su desarrollo a lo largo de los siglos. Pero, ¿cuál es su función urbana hoy en día? ¿es un espacio de convivencia y pluralidad, o sigue explotándose como un espacio productivo al servicio de intereses económicos?

Reflexionar sobre la relación de una ciudad con el río que la atraviesa es complicado. Para empezar, habría que preguntarse si ciudad y río son dos elementos independientes que interactúan, o si realmente son la misma cosa y un elemento está implícito en el otro. Esta diferenciación es importante, porque genera dos paradigmas con consecuencias muy diferentes.

Entender río y ciudad como elementos independientes plantea una relación jerárquica, donde la ciudad instrumentaliza el río para sus propios fines. Esta perspectiva pone el foco en las dinámicas productivas y en los elementos físicos. En cambio, considerarlos indisolubles plantea una simbiosis, sin supremacía de un elemento sobre el otro. Entenderlo así permite poner la atención en los flujos, en lo relacional y en sus actores y actrices; implica reconocer que los cuerpos que habitan la ciudad, también habitan el río, y viceversa.

Vista de la dársena del Guadalquivir. / Cristina Vicente Gilabert

El relato oficial del paso del Guadalquivir por Sevilla ha construido a lo largo de los siglos una historia cargada de épica, éxito, riqueza y poder asociada al río. Así, la historia que conocemos de Sevilla está muy ligada a ese cauce de agua que condicionó el crecimiento de la ciudad, su desarrollo urbano y económico, y su posición de poder con respecto al resto del mundo: desde su origen fundacional, ligado a los navegantes fenicios que entraron por el río y se asentaron en este territorio fértil, pasando por la importancia logística y comercial para Roma y su imperio, los siglos de dominación musulmana y las relaciones con el Mediterráneo, hasta la conquista de América y los sucesivos siglos de abundancia y poder derivados de la explotación y los abusos en los territorios conquistados.

Se suele decir que, durante muchos siglos, Sevilla vivió de espaldas a su río; ajena a él, considerándolo un lugar sucio y hostil. Para la ciudad, el río era una infraestructura comercial con mucha importancia estratégica, pero con poca trascendencia en la vida urbana. Podríamos entender, entonces, que río y ciudad no eran la misma cosa. Al observar representaciones de Sevilla de distintas épocas, como la vista de Hoefnagel del siglo XVI o el grabado de Simon de Vries del sigo XVII, parece corroborarse esta visión: un núcleo urbano bien delimitado, cercano en proximidad a un río ajetreado y atestado de embarcaciones, pero manteniendo las distancias.

Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿realmente la ciudad vivía ajena al río, o son interpretaciones realizadas desde miradas que nunca habitaron esos márgenes? Una gran parte de la población de la ciudad trabajaba en el río, lo transitaba diariamente y vivía conectada a él. Marineros, rederas, navegantes, esclavos, cigarreras, armadores, carpinteros, prostitutas, pescadores, vendedores ambulantes, lavanderas, barqueros, curanderas, aprendices, parteras, pícaros, mendigos. Todos estos cuerpos habitaban la ciudad y el río a partes iguales. Por lo tanto, pensar que la ciudad no tenía relación con el río es invisibilizar la presencia de un tejido vivo que los hacía indisociables.

Más adelante, con la revolución industrial y los inicios de la modernidad, fueron las propias operaciones urbanas las que redefinieron esta relación río-ciudad, institucionalizándola. Podríamos destacar tres operaciones importantes: una fue la construcción de la dársena, que diferenciaba el tramo óptimo para el uso industrial del tramo más doméstico y urbano. Otra fue el derribo progresivo de las murallas, que propiciaba una permeabilidad espacial; y la tercera fue la construcción de nuevos puentes, que facilitaron la conexión entre las dos orillas.

A partir de este momento, se empieza a reconocer que ciudad y río guardan una relación más imbricada. La Exposición Iberoamericana del XIX y los desarrollos urbanos surgidos en torno a la misma le otorgaron un valor paisajístico estético, menos marginal, creándose espacios naturalizados y bellos en su recorrido hacia el sur. Décadas más tarde, la Expo del 92 intentó salvar el tramo norte, conectando la isla de la Cartuja como una promesa de desarrollo en torno al río que nunca llegó a cumplirse, pero que creó nuevos cruces y espacios de oportunidad.

En la actualidad, el río se actúa de diferentes modos según el tramo al que atendamos. Existen usos oficiales, como un puerto industrial, una terminal de cruceros, locales comerciales y zonas volcadas al turismo; también es escenario de actividades de barrio, como las velás de Santa Ana y San Miguel, y se promociona como espacio idóneo para prácticas deportivas y lúdicas. La imagen ofrecida es idílica, sana y absolutamente hegemónica.

Sin embargo, así como en la historia los cuerpos que trabajaban o vivían junto al río fueron invisibilizados, hoy ciertas performatividades siguen quedando fuera de la narrativa urbana dominante, amparada por los usos oficiales. El río es escenario de cuerpos diversos -humanos y no humanos- que lo habitan, lo cruzan, enraízan, sobrevuelan, mueren, nacen, se sumergen, lo recorren, lo observan, intervienen, se ocultan o simplemente se encuentran en sus márgenes. Gatos, ratas, mosquitos, peces, cañizos, matorrales; paseantes solitarios, personas sin hogar, jóvenes en botellones, artistas urbanos, colectivos queer, migrantes, vecinas y vecinos de barrios aledaños, pescadores acampados. Todos ellos generan formas de interacción con un río que no se retrata en las postales.

Se espera que en los próximos años se intensifiquen las actuaciones sobre el río: nuevas pasarelas, más conexiones, más actividades, más espacios para el consumo. ¿Con qué intención se plantean estas propuestas? ¿pretenden realmente crear espacios de coexistencia y equilibrio, vivos, múltiples y compartidos, o pretenden continuar instrumentalizando el río, dando forma a un decorado hegemónico y pintoresco al servicio del turismo?