Los nombres de Sevilla

Un fantasma recorre Sevilla. La fiebre de quitar del callejero nombres históricos y populares para honrar en su lugar a cualquiera de los centenares de vírgenes que tiene nuestra ciudad. Dos de los casos más recientes han sido polémicos. En los alrededores de la Vera-Cruz se acaba de rotular una barreduela como Virgen de las Tristezas. Más de ciento cincuenta años llevaba ese callejón con el mismo nombre. El del pintor Antolínez, artista local del Siglo de Oro. Los vecinos de esa vía, perpendicular a la calle Baños, han protestado con energía. Pero no les ha servido de nada.

No hace tanto, el Paseo Catalina de Rivera, dedicado a esa noble sevillana desde hace más de un siglo, estuvo a punto de perder un trozo para llamarlo Virgen de la Candelaria. De nuevo, protestas vecinales y cateto orgullo semanasantero. Dentro de poco no va a quedar ni una hermandad de Sevilla sin una calle dedicada a su virgen. En esta nueva Sevilla santurrona, y con la aquiescencia municipal, se ha convertido en un indicador de estatus cofrade. Para satisfacerlo, el Ayuntamiento no duda en sacrificar el patrimonio inmaterial que supone el callejero mismo de la ciudad.

Históricamente, los nombres de las calles se generaban a través del uso colectivo. Era la gente la que empezaba a llamar Feria a aquella donde se celebraba un mercadillo. Las calles Pozo, Peral, Tocino o Harinas tienen un origen evidente relacionado con lo que en ellas había. La calle Pilar, en Nervión, se llama así porque había una fuente donde abrevaban los animales. En Baños están los restos de unos. Y por Sol se veía amanecer. Esa nomenclatura popular comenzó a sustituirse ya a finales del siglo XIX con los nombres de personas relevantes para la ciudad. A eso se le han añadido las ampliaciones y nuevas barriadas donde hoy vive la mayoría de sevillanas y sevillanos. En esos barrios, desde su urbanización planificada, se impusieron nombres más o menos artificiales para el callejero. Muchos han conseguido aceptación y raigambre

Especialmente en el casco antiguo, los nombres tradicionales son los guardianes de lo que fuimos. Muestran cómo se fue creando la urbe a través de los usos que le daba la gente y de ese modo se ha construido la identidad de la ciudad. Por supuesto que junto a eso, es razonable que la ciudad evolucione. Y resulta interesante aprovechar el poderoso efecto transformador que puede tener la denominación de sus vías públicas.

Que aparezcan, por ejemplo, mujeres valoradas por sus trayectorias personales y familiares es una manera de normalizar su papel en la sociedad a la misma altura que los hombres. Igualmente, la inclusión de científicas ofrece modelos adecuados a las jóvenes. Llamar a una calle con el nombre de alguien o algo es una forma de reconocer públicamente su valor y ese instrumento debe ser aprovechado por el Ayuntamiento para incentivar y honrar, contribuyendo así a mejorar la calidad humana de Sevilla.

Sin embargo, este proceso debe hacerse con cuidado extremo. No se trata solo de evitar problemas a los vecinos, que de pronto se vuelven postalmente ilocalizables. Tampoco, exclusivamente, de respetar los lazos emocionales construidos con el lugar en que uno habita. Va más allá. La ciudad entera -entendida no como un mero espacio, sino como un auténtico modo de vida- surge y se desarrolla en torno a unos nombres que la dotan de continuidad generación tras generación.

Respetar ese patrimonio y tratarlo con la delicadeza que requiere es garantía de que Sevilla mantenga algún tipo de personalidad propia antes de convertirse en una franquicia fungible y homologada. Perder los nombres tradicionales, especialmente en las calles del centro en las que surgió el núcleo de la ciudad, significa renunciar a la conexión con lo que fuimos. Hacer tabla rasa con nuestro origen y nuestra manera de estar en el mundo. Debe ser algo totalmente excepcional y justificado. Así lo exige la ordenanza municipal que existe sobre el tema y que -en esa manera tan sevillana de entender las leyes- nadie invoca más que cuando le conviene.

Sevilla tiene pocos nombres de mujer en su callejero. Poquísimos. Tan poca costumbre hay de nombrar mujeres que a alguna como Eustaquia Barrón hasta le masculinizaron el nombre y tuvo que venir el mismísimo Defensor del Pueblo a exigir que le restituyeran su femineidad. En la actualidad, aunque parezca increíble, apenas doscientas de las 4.500 calles de Sevilla están rotuladas con el nombre de una mujer real. Tenemos ahí un déficit y una deuda que nuestros munícipes deben saldar. Sin embargo, es posible hacerlo de un modo equilibrado. Eventualmente, eligiendo sustituir con los nuevos nombres tan solo otros que sean recientes, poco asentados en la cultura popular o que hayan perdido su sentido.

Sin embargo, ni lo uno, ni lo otro: ni el empeño de esta alcaldía parece ser ayudar a la paridad de las mujeres, ni la identidad de la ciudad parece importarle mínimamente al alcalde que vino de un pueblo del Aljarafe y que parece confundir nuestra ciudad como cualquier urbanización de las afueras. Recientemente ha convertido a Sevilla en objeto de mofa en el país entero con su ocurrencia de poner, a finales ya de agosto, un carísimo palio al tranvía para que circule por la sombra. Es inútil pedirle delicadeza y respeto a quien no tiene más horizonte que enriquecer a los amigotes y tener contento al populacho.

Y así, en Sevilla hay ya más calles con nombres de vírgenes o santas, que de mujeres reales. Y siguen creciendo, a costa de nuestro patrimonio histórico inmaterial. Como hemos dicho, de pronto todas las hermandades quieren que su virgen tenga una calle. Lo piden, y se les da. El Ayuntamiento no tiene arrestos de negarse a prácticamente nada que le pida una cofradía. No los tenían los alcaldes llamados socialistas, mucho menos los tiene el que ahora dirige nuestra ciudad envuelto en incienso y agua bendita, más por cálculo electoral que por convicción.

Entregar la ciudad entera a las cofradías es un disparate, pero parece ser, junto a la promoción exagerada del turismo de masas, la única política de este Ayuntamiento que no ha sido capaz de desarrollar un auténtico modelo de ciudad. Pagamos centenares de miles de euros para montar procesiones extraordinarias en diciembre o llevar un cristo a pasear por las avenidas de Roma. A las hermandades se les regala suelo y patrimonio urbano y, en general, se les permite todo. Porque nuestros representantes municipales son conscientes de que la Semana Santa se ha convertido en el espectáculo de masas que entretiene al pueblo sevillano. Y es bueno tener al pueblo entretenido, para poder regalar la ciudad a las empresas turísticas y hosteleras más cercanas.

La falta de miras, el cortoplacismo y la ambición desmedida acaban con la esencia de la ciudad. Sacrifican lo que hemos sido y lo que nos permitiría mirar de frente al futuro en el altar de la mediocridad y el rédito electoral. La pérdida de nombres históricos y la proliferación de las advocaciones marianas son el perfecto indicador de adónde va la ciudad en pleno siglo XXI, olvidando el mandato de que solo por lo que fuimos, seremos.