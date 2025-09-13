Petaqueo, gasolina a gogó

Una narcolancha interceptada por la Guardia Civil. / Europa Press

La gasolina con subidas y bajadas está por las nubes, aunque para algunos está siendo el negocio del siglo y no precisamente las petroleras y el entramado que rodea al derivado del petróleo ese oro negro tan necesario en diferentes cometidos. El crimen organizado siempre está a la última en cuanto a necesidades para alcanzar sus objetivos y no duda ni le tiembla la cartera a la hora de gastar lo que haga falta mientras sea más que lucrativo el resultado final de sus fechorías que no son moco de pavo: drogas, armas, tráfico y trata de personas, inmigración ilegal… da igual si hay ganancias van hasta el final. Y si entretanto se tienen que llevar a alguien por delante sin problemas, de eso los guardias civiles sabemos demasiado.

Y he aquí que, por desgracia en todo el litoral andaluz, desde Huelva hasta Almería, estos mafiosos del narcotráfico especialmente se han dado cuenta que una manera de estar más seguros, ser ágiles en sus transacciones marítimas (traslado de sus mercancías a las costas andaluzas) y correr el menor riesgo con el máximo resultado ha sido potenciar sus gasolineras flotantes o itinerantes con el fin suministrar el combustible necesario para las narcolanchas.

En cualquier cala de las que tienen más que estudiadas desarrollan impunemente el abastecimiento ya que el litoral andaluz siendo el más extenso de España con unos 800 kilómetros de costa hace muy difícil su control y ese control corresponde a la Guardia Civil y aquí es donde radica uno de los principales problemas que se afrontan ya que la escasez de medios tanto materiales como humanos hacen imposible un control policial con garantías. Si a esto sumamos la falta de avances legislativos es el coctel perfecto para que la balanza se incline en favor del narcotráfico e inmigración ilegal. La modificación del Código Penal para combatir el petaqueo, por cierto, paralizada en el Congreso de los Diputados 21 veces, algo inaudito, es fundamental para hacer frente a las mafias que suministran a las narcolanchas, así como eliminar las infraestructuras en tierra es pieza muy importante para evitar el abastecimiento.

Cabe recordar que la aplicación efectiva de la Ley de Extranjería requiere acuerdos bilaterales que hoy apenas existen con países como Argelia o Marruecos, lo que impide ejecutar expedientes de expulsión. El narcotráfico y la inmigración ilegal son los puntos calientes especialmente en Andalucía; casi todo lo ilegal gira en torno a estas actividades ilícitas, pero por lo que se ve la administración es lenta y torpe, entre unos y otros la casa sin barrer y eso que la propia Fiscalía de Andalucía en su última memoria anual califica el balance como un panorama desolador y muy peligroso exigiendo al Gobierno que actúe de manera contundente, algo que desde AUGC venimos reclamando insistentemente. Si no se pone coto real y efectivo al conglomerado de abastecimiento de la gasolina los malos de la película seguirán disfrutando de su gasolina a gogó y que siga la fiesta.