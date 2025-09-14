Al olor de la pitanza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la periodista y presentadora del TD2, Pepa Bueno. / Pool Moncloa

Hay un síntoma que no falla para calibrar la fortaleza de un Gobierno que es el nivel de las críticas de columnistas, tertulianos y voluntarios en los medios de comunicación. En tiempos de bonanza los partidarios, aplaudidores y otros convenientemente compensados ensalzan hasta el delirio la acción del Ejecutivo, las más de las veces sin pudor y sin sonrojo, como ha venido siendo el tono general de algunas televisiones y diarios, muy especialmente de TVE, cuyo descaro de presentadores y contertulios negando la realidad o evitandola ha alcanzado cotas sin precedentes en lo que entendíamos por Periodismo.

Pero cuando las encuestas y la percepción pública de un Gobierno empiezan a declinar y se apunta la posibilidad de un nuevo inquilino de la Moncloa, esos mismos turiferarios del poder empiezan a orientar sus puntos de vista hacia las zonas templadas de la moderación a donde parece dirigirse el signo de los tiempos. Ha sido el caso de la reciente entrevista a Pedro Sánchez en TVE donde una Pepa Bueno, exdirectora de un El País entregado a la causa sanchista, sorprendió a propios y extraños al hacerle al Presidente una entrevista que hubiese firmado cualquier periodista profesional e independiente. Hasta el punto de incomodar a Sánchez que al acudir a su televisión esperaba encontrar preguntas pactadas en un espacio informativo a mayor gloria del líder.

Al no ser así, es lógico suponer que la entrevistadora, profesional de largo recorrido, había interiorizado que los vientos están cambiando y que ya no se puede coger el botafumeiro como fue su norma en aquel periódico del que echaron incluso a sus fundadores y grandes colaboradores mientras ella estaba a los mandos por ser contrarios o simplemente discordantes con la deriva sanchista que había tomado este en otro tiempo sensato medio de centro-izquierda. Sus antiguos lectores recuerdan con nostalgia a Juan Luis Cebrián.

La falta de escrúpulos ha llevado a no pocos informadores y analistas políticos a levantar escudos dialécticos de protección al presidente y a sus mediáticos ministros con argumentarios idénticos

La falta de escrúpulos ha llevado a no pocos informadores y analistas políticos a levantar escudos dialécticos de protección al presidente y a sus mediáticos ministros con argumentarios idénticos a los de los portavoces socialistas adobados con técnicas de debate irrespetuosas con los turnos de palabra que consisten en interrumpir la intervención de quien intenta rebatir al ponente e introducir en la discusión temas que ni remotamente tienen nada que ver con lo que se está hablando, al objeto de desviar la atención y que al rato ya no sepa el oyente espectador de qué se trataba. Existen en las tertulias televisivas y radiofónicas algunos expertos en cortar el hilo del debate, sin más, y a los que vemos hasta en dos o tres tertulias el mismo día, acaso por su pericia al actual como cortafuegos ante asuntos incómodos para el Gobierno.

No es explicable desde un punto de vista de la exigible objetividad periodística el burdo sectarismo de quienes así se conducen en los medios de comunicación. Y resulta patético comprobar que se niega lo evidente aunque medien sentencias de a los tribunales con su relación de hechos probados. De ahí una de las causas de la degradación de la profesión de periodista por lo que en ocasiones nos convendría simular que somos disc jockey. No nos engañemos: la conversión de muchos en estas horas de tribulación se debe sencillamente a que dan por finiquitado el Gobierno de Sánchez y les está llegando a la pituitaria el olor de la nueva pitanza.