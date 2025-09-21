Calle Betis, en el barrio de Triana junto al río Guadalquivir a su paso por Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Este comentario dominical versa hoy sobre Triana, el barrio universalmente conocido de Sevilla que paseo casi a diario y que por su vitalidad representa un chute de energía para quienes nos adentramos en su peculiar callejero. El ir y venir de la gente en la diaria rutina de cada quien es como un fresco tomado del natural que proclama la algarabía y la vida corriente de unos vecinos en el trajín de un barrio que como si fuera una foto fija apenas ha cambiado urbanísticamente en el último siglo.

Y de ello quiero hablar. Salvo excepciones, el caserío se mantiene en las alturas tradicionales, dos o tres pisos, y no son pocos los edificios de nueva planta que conservan la armonía de unas calles de ancho descriptible incluso en las más angostas y en aquellas que los coches que se aventuran a pasar terminan con raspones en sus laterales si el conductor no anda listo. Las viviendas son muy solicitadas en este barrio a un paso del centro y ello ocasiona a la vez una concentración de vehículos aparcados que parece que no se mueven nunca para no perder el sitio. Pocas cocheras y muy escasos estacionamientos subterráneos -ninguno público- terminan de perfilar el principal problema de este histórico arrabal al borde de la congestión si es que ya no está decretada por la realidad.

El problema del estacionamiento es tan notable que, por ejemplo, empleados de comercios, oficinas o del Hospital Infanta Luisa se llaman por el móvil en los cambios de turno para dejarle el sitio al compañero que entra a trabajar y que viene en su coche porque no tiene otra alternativa. Y a esto se une la permanente doble fila de coches y camiones de reparto, a veces parados largo rato, en las pocas calles con más amplitud como Esperanza de Triana, por lo que la circulación queda restringida a un carril en el mejor de los casos. Qué decir si al inadvertido conductor le da por meterse en la vía principal del distrito, la calle San Jacinto, una auténtica ratonera para los coches. No hay esquinas libres y hasta los pasos de peatones suelen estar ocupados, pero, eso sí, en la acera se hizo un espléndido carril bici, muy poco transitado y que roba espacio a la ya de por sí estrecha calle con numerosos comercios, paradas de autobús, bares e incluso terracitas con contadas mesas.

Como mero paseante he llegado a la conclusión de que el barrio no tiene solución y que los vecinos, comerciantes y el propio Ayuntamiento tienen asumido convivir con el problema que es de suponer ha llegado a su cota máxima ante la imposibilidad material de poner remedios que a nadie se le alcanzan. Tampoco se ve la posibilidad de un gran parquing en la plaza de San Martín de Porres, idea muchas veces planteada y siempre abandonada al no haber inversionista que quiera correr con la obra. De mi larga dedicación al Periodismo recuerdo con nostalgia mi etapa de informador local, porque sin duda era la sección del diario más cercana al lector y de la que se recibía eco inmediato y directo. Y de ahí que me haya quedado el resabio de ir fijándome en la calle que tengo a la vista y analizar sus problemas como lo he intentado en este comentario.