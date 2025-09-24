Reflexionando en campaña sobre los y las estudiantes de la US

Asamblea de estudiantes de la Universidad De Sevilla. / E.P.

Cuando allá por 1984, en aplicación de la Ley de Reforma Universitaria, comenzó la democratización de las universidades, la Universidad de Sevilla se enfrascó en una agria disputa. El rectorado de la época pretendió dejar la representación de los/as estudiantes reducida al 10%, en los órganos de la US - los ya olvidados, pero en su día famosos, Estatutos Azules – y provocó una rebelión.

La presión estudiantil con encierros, concentraciones, manifestaciones de decenas de miles de estudiantes - el 20 de febrero de 1984 nos manifestamos más de 30.000 estudiantes pidiendo una representación del 35% - hizo cambiar los designios en la Universidad de Sevilla, que finalmente aprobó un porcentaje de representación del 30% en todos los órganos, el que hoy disfrutan. Eran tiempos de activismo, con un rico movimiento estudiantil - cineclubs, periódicos de facultad editados por estudiantes, clubs de lectura, …- y los/as estudiantes asumíamos un papel muy relevante en la gestión de la actividad académica: fijábamos las fechas de los exámenes, negociábamos el ajuste de los calendarios y de los programas objeto de examen cuando no se explicaba todo el contenido, etc. El sistema promovía relaciones de confianza de los/as estudiantes con los profesores/as, aún no absortos por la burocracia y la ANECA. Había excepciones, por supuesto, pero eran las menos.

Las políticas de los primeros gobiernos de Felipe González en materia de becas, la reducción de los costes de la enseñanza y los efectos del babyboom hicieron que los estudiantes afluyeran masivamente a la Universidad y aparecieron los primeros numerus clausus (límites a la matriculación). Las movilizaciones de finales de 1986 y 1987 contra el númerus clausus, con millones de estudiantes huelguistas manifestándose por toda España llevaron a un cambio de percepción en los políticos. Los universitarios habían sido aliados de los partidos democráticos contra el régimen franquista, pero ahora protestaban contra un gobierno democrático. En el PSOE la visión del estudiantado como aliado se disipó con la imagen del “cojo manteca” rompiendo letreros, difundida a diestro y siniestro por los medios, y el estudiantado paso a ser visto como con recelo, para algunos era una hidra a la que había que contener. Se consiguieron algunos derechos, pero el numerus clausus se mantuvo y aquí estamos, mirando notas de corte.

Durante los 90 el movimiento estudiantil permaneció aletargado, pero se reactivó cuando a finales de 2001 Aznar, con su mayoría absoluta, se lanzó el asalto de las universidades con la LOU. Había que quitar autonomía a la universidad para convertirlas en entes administrativos y evitar peso político. Recordemos que el PP venía de la parte heredera del régimen y Aznar siempre vio con recelo la capacidad incidencia política de la universidad. A pesar de las protestas centenares de miles de personas y la movilización de estudiantes y una parte importante del profesorado, la LOU se aprobó y en la universidad se instaló el administrativismo burocrático.

En la US esos tiempos marcaron a la institución. Una de las protestas contra la LOU fue un campamento montado en la puerta del Ayuntamiento. La acampada duró 49 días y cuando fue disuelta por la fuerza una parte de los concentrados/as se dirigió al rectorado de la US, donde estaba reunida la Junta de Gobierno. Se produjo un tumulto, algunos pequeños daños en el mobiliario y la entrada por la fuerza de los/as estudiantes en la reunión, que tras leer un comunicado abandonaron pacíficamente el lugar. El asunto terminó con la expulsión de la US de los estudiantes implicados y su procesamiento. Procesamiento que terminó diez años después con la absolución de los 23 acusados. Creo que fue en ese momento cuando se quebró la cooperación que se había mantenido en el seno de la US. Se produjo la transmutación del Rector Florencio que pasó de ser un Rector de buen talante con los/as estudiantes a considerar “enemigo” al estudiantado. A partir de ese momento no hubo norma aprobada en su mandato (1996-2012) que no fuera mermando los derechos de los/as estudiantes y sus representantes.

A la hidra había que encadenarla, sedarla y encerrarla ad aeternum y por eso en marzo de 2009 se introdujo el artículo 10.3 del Reglamento General de Estudiantes que impide de forma sistemática la celebración de Asambleas de Estudiantes, al exigir unos quorum absurdos. Hace años que el CADUS intenta convocar asambleas y nunca consigue el quórum, los/as estudiantes se concentran en el rectorado por miles pero no consiguen las firmas y no hay asamblea. Obviamente, si las delegaciones de estudiantes no podían celebrar asambleas su poder se diluiría como un azucarillo y así ha sido.

Además, desde aquellos tiempos se impuso el resentimiento y los estudiantes llevan más de 20 años purgando los pecados de los asaltantes de 2002. Por ejemplo, en los últimos años han surgido dos demandas de los estudiantes, fácilmente asumibles, pero que se le han negado sistemáticamente: (1) la obligatoriedad de la evaluación continua, para que los/as estudiantes tengan derecho a sistemas de evaluación que permitan aprobar las asignaturas sin necesidad de ir a los exámenes finales, algo indispensable si queremos aplicar de verdad la concepción de la docencia universitaria de Bolonia; y (2) la evaluación compensatoria, que consiste en que un/a estudiante, que se haya quedado bloqueado con una única asignatura -son muy pocos pero los hay-, pueda obtener el título si ha sacado alguna vez un 4 en el examen. Ambas cuestiones, obvias y elementales, fueron presentadas como enmiendas estatutarias en la reforma – yo intente contribuir presentándolas también -, pero no fueron aprobadas por designio de la dinastía. Al enemigo ni agua. Por el camino también han caído otros derechos como el ser evaluado por el profesor/a que te imparte la docencia o la convocatoria de septiembre que pasó a julio, aún no sabemos por qué – todavía esperamos un informe del rectorado sobre los efectos del cambio de fecha en las notas de los estudiantes.

Si no se otorgan derechos o se mutilan, mucho menos se promueven políticas para intentar atender las necesidades de los estudiantes. A comienzos de siglo la universidad la US estaba inmersa en la promoción de residencias, la Rector Ramón Carande (2002) y la Rector Estanislao del Campo (2007) son el ejemplo. Tras la Estanislao del Campo la política de promoción residencial pasó a la historia y en estos momentos, cuando es un problema mayúsculo para los/as estudiantes buscar residencia, el problema no existe para el rectorado. En los casi 10 años que he estado en el claustro jamás he oído una palabra del rectorado sobre el problema habitacional de los estudiantes, ni sobre de la residencias.

Mucho menos he oído hablar del escándalo que supone la progresividad de las matrículas. A finales del siglo pasado se impuso la teoría de que si subías el precio de las segundas y siguientes matrículas los/as estudiantes estudiarían más para no pagar. Una estupidez liberal que en realidad escondía el objetivo de sacar a los pobres de la universidad. A quienes disfrutan de una renta alta las penalizaciones les importan un bledo, pero para los/as estudiantes con rentas escasas las penalizaciones económicas son barreras penosas que pueden llegar a ser infranqueables. Ni una sola vez he oído a los rectores de la dinastía defender el fin de las penalizaciones económicas en las matrículas. Ni tampoco sobre el fin de los centros concertados mediante los que las personas con ingresos altos burlan las notas de corte y obtienen títulos de la US sin haber estudiado en la US.

Hace unas semanas pedí programas transformadores a los y las candidatas al rectorado de la US . Seguimos sin oír nada de programas. Yo les propongo que tengan por objetivo volver a integrar al estudiantado en la gestión universitaria y que incluyan en sus estrategias de transformación, si las tienen, afrontar sus problemas y defender sus derechos. Aquí les dejo estas sugerencias, yo empezaría por la derogación inmediata del artículo 10.3 del Reglamento General de Estudiantes.

Luis Ángel Hierro es Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Sevilla