Los ritmos de la avenida de la Constitución

Toldos en la Avenida de la Constitución. / El Correo

Podemos definir un carril bici de tres maneras. O quizás de muchas más, pero abordaré tres de ellas. La primera, más técnica y práctica, podría ser algo así como: una infraestructura vial que, delimitada o segregada de algún modo, permite la circulación segura de bicicletas. La segunda, más filosófica o conceptual, lo podría entender como un refugio para los ritmos intermedios del tránsito urbano, que rompe con el binarismo de las dos velocidades convencionales encarnadas en el automóvil y el peatón. La tercera, que apela a la realidad de la experiencia urbana, es la de un camino seguro que hace posible acceder al lugar de trabajo, de estudio o de encuentro con otros de manera fluida, económica y respetuosa. Todas ellas son verdad.

En las últimas semanas ha sido tema de debate en Sevilla la decisión unilateral que ha tomado el gobierno local, de eliminar el carril bici de la avenida de la Constitución. El pretexto: la seguridad. Para comprender mejor la polémica, repasemos antes la historia de esta vía urbana.

Los orígenes de la avenida de la Constitución, tal y como la conocemos hoy –si nos referimos a su trazado lineal completo– se remontan a los primeros años del siglo XX. El auge de la burguesía decimonónica comenzaba a tener influencias en la configuración de la ciudad moderna. Esta clase social acomodada había dejado de entender el espacio urbano exclusivamente como un lugar de tránsito y transacciones, para empezar a reconocerlo también como un espacio destinado al deleite visual, el ocio y el encuentro social. Por lo tanto, dotar las vías públicas de mejores condiciones de seguridad e higiene pasó a al primer plano de prioridades en la ciudad.

Inspiradas por experiencias urbanísticas como el Plan Haussmann en París, en el que se habían realizado aperturas de la ciudad histórica con estos fines, las ciudades europeas habían comenzado a implementar estrategias de ensanche que imponían orden y rectitud sobre el tejido histórico irregular, optimizando recorridos y creando visuales más amplias. Sevilla no se quedó atrás, y aunque no existió un plan integral de ensanche del centro histórico, se produjeron varias aperturas estratégicas. Una de las más significativas fue la avenida de la Constitución.

Para llevarla a cabo, y teniendo en cuenta que en aquellos tiempos aún no existía una conciencia patrimonial, se demolieron edificios de gran valor histórico, como los antiguos Colegios de Santa María de Jesús y de Santo Tomás. A pesar del lamentable sacrificio de estos inmuebles, y más allá de los alardes monumentales de la operación, Sevilla ganó una vía de acceso directo al corazón de la ciudad. Esto alteró profundamente la percepción y el modo en que se vivía esta zona, convirtiendo el trazado enrevesado y laberíntico de las calles preexistentes en una eficaz arteria de entrada y salida de la ciudad que aún hoy es clave para el centro histórico.

A lo largo del siglo XX esta vía sufrió diversas transformaciones que sirvieron de soporte para diferentesritmos urbanos. Inicialmente tuvo un carácter más lento que convivía con un tranvía y escasos vehículos privados, pero conforme pasaban los años, la velocidad del asfalto cobró protagonismo, llegando a los años noventa atestada de tráfico. En 2006, coincidiendo con su centenario, la apuesta por recuperar la lentitud se hizo patente. Ese mismo año se comenzó a ejecutar el proyecto de peatonalización que llevó a cabo el gobierno de Monteseirín. Sin embargo, no se trataba solo de convertir la calle en peatonal, sino de abordar una estrategia mucho más compleja y avanzada, que en lugar de segregar la vía en franjas monofuncionales, de un solo ritmo, apostaba por la convivencia de ritmos distintos, pero compatibles: tranvía, bicicletas y peatones.

El proyecto, atrevido pero con precedentes exitosos, tuvo sus luces y sus sombras. Por una parte, se talaron más de cien árboles frondosos que se sustituyeron por otros más escuetos, lo cual lamentamos cada verano; los detractores del tranvía, por su parte, cuestionaron su necesidad real, y a esta crítica se unieron aquellos a quienes no convenció el uso mixto del espacio. Sin embargo, por otra parte, el espacio resultante era más diverso, más amable y más seguro. Recuperaba la escala humana y permitía acceder al centro de diversos modos y con distintos ritmos, funcionando bajo un orden propio, auto gestionado, basado en el civismo y el sentido común. De hecho, en sus casi veinte años de vida, habrán sido numerosas las discrepancias en cuanto a la prioridad de paso, pero pocos los problemas relevantes.

En los últimos años, con la proliferación de veladores de los locales hosteleros de esta calle, habitualmente frecuentados por turistas, se ha incorporado un nuevo ritmo a la vía: el de la quietud. Algo que sería digno de alabanza, si no fuera porque solo se desarrolla en el ámbito privado y de consumo. El resultado es que la sección de la calle se ha quedado pequeña y, ante el temido caos, cada vez más inminente, la respuesta de hacer desaparecer el carril bici parece resolver todos los problemas. No es fácil lidiar con la complejidad porque suele resultar incómoda. Este es el motivo por el que eliminarla suele ser una solución habitual para las mentes a las que les cuesta digerirla. Y esto se puede aplicar a muchos ámbitos.

La concentración del pasado fin de semana a favor del carril bici puso de manifiesto que son muchas las personas afectadas, a quienes no se han tenido en cuenta en esta decisión. Es también una reivindicación del derecho a habitar la ciudad y a transitarla con un ritmo propio, intermedio, pero aún humano. Frente a la ausencia de cualquier consulta o consenso, me planteo algunas cuestiones para terminar esta reflexión: si se trata de un problema de dimensionado del espacio público, ¿por qué no se limita el espacio invadido por negocios privados? Si es un problema de seguridad y convivencia, ¿por qué se cuestiona la bicicleta en esta vía y no las miles de calles donde los coches imponen su ritmo a los cuerpos que habitan la ciudad? Y, por último, si verdaderamente existen alternativas seguras y eficaces, ¿cuáles son?