Claudia Cardinale en Almería

Claudia Cardinale durante un rodaje en Almería / AWFF / Europa Press

"En el rodaje de Un maledetto imbroglio Pietro Germi me dijo: llegarás muy lejos en el cine. Yo solo tenía 20 años y aquella frase de un actor consagrado como Pietro me dio tal seguridad en mí misma que siempre la recuerdo como mi auténtico bautizo cinematográfico". Era Claudia Cardinale la que me decía esto en el verano de 1965 durante la breve entrevista que le hice cuando rodaba en Almería Los centuriones con Alain Delon y Anthony Quinn. Algunas secuencias del laureado film de Mark Ronson se estaban rodando en un inhóspito paraje del desierto de Tabernas y allí me fui sin saber siquiera si podría hablar con la gran estrella italiana.

Después de una larga espera la asistente de la Cardinale me condujo a su autocaravana y de pronto me encontré ante la diva, una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida. Yo había terminado primero de la Escuela de Periodismo en Madrid y aquella entrevista se me antojaba como alcanzar el doctorado. Creo que sesenta años después todavía no me he recuperado del impacto que me produjo estar a solas en compañía de tan divina mujer en su carromato; aquella bellísima mujer a la que poco antes había visto, deslumbrante y hermosísima, en El Gatopardo. Era el no va más para un becario como yo, en mis primeras prácticas de periodista.

En los veinte minutos que me concedió antes de volver al rodaje habló de su Túnez natal y de su familia de nacionalidad francesa, así como de su hermanito Patrizio con el que se llevaba muchos años. Andando el tiempo confesaría en Il Messaggero que el jovencito era hijo suyo fruto de la violación que sufrió cuando era poco más que una adolescente.

Recuerdo de aquella entrevista la soltura con la que se expresaba y las preguntas que ella me hacía a mí. Entre otras que cuando se calmaría questoorribile vento dall´inferno que aquel día azotaba el desierto de Tabernas y que, según decía, le trastornaba la cabeza.

Naturalmente, le pregunté por El Gatopardo, su consagración en el séptimo arte junto a Burt Lancaster y Alain Delon, dirigidos prodigiosamente por Luchino Visconti. Recordó que el rodaje se eternizaba por las exigencias perfeccionistas de Visconti y que terminaba las jornadas totalmente agotada.

También me habló de La Pantera Rosa, con David Niven, Peter Sellers y Capucine, y sobre todo mostró su devoción por el gran maestro del cine italiano, Federico Fellini, en Ocho y medio, con Marcello Mastroiani, posiblemente, decía, el actor más completo que había conocido.

Volví a la redacción como en una nube; no podía creer lo que acababa de vivir, mientras el sol, inclemente y orribile trasponía el Cabo de Gata. Los coches de entonces sin aire acondicionado, tampoco lo tenía la autocaravana de Claudia, eran todo un testigo del sofocante calor de aquel día de rodaje a las cuatro de la tarde en las tierras baldías de Tabernas que después de milenios habían encontrado por fin su utilidad: el cine.