Roma versus Universidad de Sevilla

Patio del Rectorado de la Universidad de Sevilla / Jorge Jiménez

La historia nos enseña los acontecimientos pasados, cómo fueron resueltos de forma equivocada o acertada, y cómo se transformó la sociedad tras lo sucedido. En estos días me viene a la memoria el final del Imperio romano, a finales del siglo V, como consecuencia de una agonía más que predecible. Los invasores bárbaros tomaron, de forma rápida y con escasa oposición, los territorios que una vez fueron parte del mayor imperio de la humanidad.

En el siglo II de la era cristiana Roma alcanzó su mayor gloria, pero por entonces ya se vislumbraban los problemas cruciales que acabarían con ella como la imposibilidad de controlar tan enorme territorio, la inestabilidad política, autoritarismo y falta de democracia, crisis económicas por el exceso de gasto, descontento del pueblo, burocracia enorme, inflación generalizada, y amenazas externas.

De alguna manera la historia se va repitiendo, una y otra vez, ya que algo parecido ocurrió cuando los pueblos del norte de África entraron en la Península Ibérica a principios del siglo VIII ante el hastío del pueblo con los reyes visigodos.

Y ahora, que hay tanto movimiento e intereses con las elecciones al Rectorado de la Universidad de Sevilla (US), a celebrar el 30 de octubre de 2025, encuentro ciertas similitudes entre aquellos acontecimientos de Roma y los de la US. Como ejemplo, ambas nacieron de forma sencilla: la primera, en una pequeña aldea del Lacio y la segunda, con la iniciativa de unas personas que obtuvieron una bula para crear la institución académica en 1505. Me permito señalar algunas estrategias para prevenir consecuencias futuras negativas:

Institución de gran envergadura. La Universidad de Sevilla es una institución de grandes dimensiones caracterizada por su complejidad estructural que exige una gestión más ágil y eficiente. La componen cerca de 80.000 personas (4.500 PDI, 3.000 PTGAS y 70.000 estudiantes) repartidos en 26 centros. La solución para su gobierno es simple, descentralizar los procedimientos administrativos dotando de mayor autonomía a centros, departamentos e institutos de investigación. Inflación y sobrecostes de bienes y servicios. En la actualidad cuenta con un presupuesto de más de seiscientos millones de euros que resultan insuficientes, puesto que ha dado un resultado deficitario en 2024. Gestionar con amplitud de miras implicaría establecer actuaciones que no perjudiquen a los tres colectivos que lo integran. Algunas son sencillas como abrir la entrada de patrocinios de empresas, reducir miembros de comisiones de tesis, celebración de plazas de profesores de modo online, y de modo especial acometer una profunda reforma de los acuerdos marco. En la actualidad existe un sobrecoste estimado entre 10 y 20 millones de euros resultado del encarecimiento de los proveedores que ofertan precios con un 20-30% de comisión sobre el mercado real. Las empresas que acuden a estos acuerdos deben depositar un aval de cientos de miles de euros al que la mayoría de las entidades no pueden llegar. Es necesario cambiar reduciendo la cantidad del aval, tiempos de duración, o lo más importante sería acudir al nuevo sistema que ya tienen otras universidades que es el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), mucho más fluido, efectivo y económico. Podríamos estar ahorrando algunos millones de euros necesarios para mejorar la calidad universitaria y la promoción de las personas. Burocracia administrativa. La era digital ha traído, contradictoriamente a la lógica, procedimientos muy complejos para realizar cualquier trámite. Justificar un gasto se convierte en una tarea ardua. Es necesario crear una unidad de simplificación normativa que minimice estos procesos, máxime cuando se repiten de forma continua. Debieran implementarse protocolos accesibles en los procedimientos. Autonomía universitaria sin amenazas externas. El procedimiento de elección existente hasta ahora, del rector o rectora por claustro, ha creado un sistema que no permite una atención directa a la persona. Es urgente crear una unidad de atención a la comunidad universitaria que de modo interno propicie sean atendidas las solicitudes administrativas o académicas. El nuevo sistema de voto universal ponderado aportará dos grandes ventajas: ser mucho más democrático, ya que todos los integrantes podrán ejercer su voto libremente y poder conocer los problemas, demandas o circunstancias de todos los colectivos.

Es cierto que reporta un inconveniente, como en Roma, la posible injerencia externa en la gobernanza universitaria. En el Imperio romano, los patricios (los partidos políticos de la época) tenían un enorme poder político y decidían activamente en la toma de decisiones procurando beneficiar sus intereses e influyendo en la marcha del imperio.

La Constitución Española establece en su artículo 27.10 la plena autonomía universitaria, es decir, poder gobernar sin ningún tipo de influencia y defendiendo siempre los intereses universitarios por encima de cualquier otro. Sería lo deseable porque de modo contrario podríamos entrar en una fractura del sistema de gestión de la Universidad Hispalense, funcionando más como un engranaje de intereses ajenos que como un organismo autónomo.

Gestión institucional. Los procesos anteriores han creado una foto de desinterés en la comunidad universitaria. El principal receptor, los estudiantes, se queja de escasa atención a sus demandas (como la llamada compensatoria, al ser una de las pocas universidades del país que no la integra) o una docencia más moderna. El personal técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS) así como el personal docente e investigador (PDI), se quejan de una falta de carrera horizontal más definida que les permita continuar avanzando en su puesto laboral o de funcionario con criterios claros y competitivos, evitando esperas prolongadas. Se han dado casos en los que algunos profesores han tenido que esperar periodos prolongados para la firma de su plaza. Esta demora ha llevado, a veces, a que los afectados opten por continuar su carrera en otras universidades. Situaciones como esta ponen de relieve la importancia de agilizar los procesos administrativos, con el objetivo de retener el talento y garantizar unas condiciones laborales adecuadas para el PDI y el PTGAS. Mantenimiento de infraestructuras y necesidad de nuevos espacios. La institución tiene un problema de mantenimiento de sus edificios, algunos protegidos, ya que la escasez de recursos hace que cualquier necesidad de reparación se prolongue demasiado. La sostenibilidad necesita mejoras en las políticas y prácticas actuales.

La incorporación de nuevos grados, másteres y el incremento de la investigación han hecho insuficientes los espacios universitarios en todos los centros, en particular Medicina o Farmacia. Hay soluciones inmediatas de financiación que pueden resultar más económicas a largo plazo ante la falta de un plan de infraestructuras universitarias.

Podrían señalarse más cuestiones pero, en líneas generales, lo fundamental es que una institución centenaria como la Universidad de Sevilla conserve aquello que ya funciona correctamente y que la nueva o nuevo responsable se enfoque en mejorar aquellos aspectos previamente mencionados. No se trata de una tarea compleja, sino de detenerse a evaluar con criterio y rediseñar de forma más eficiente los elementos que dificultan la fluidez administrativa de una universidad de esta envergadura.

Todo ello, sin perder de vista un principio esencial: la universidad debe ser gestionada por la propia academia, y no por influencias políticas ajenas a su naturaleza.