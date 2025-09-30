Alba Flores, indomable

Alba Flores.

Pocas personas en el mundo deben de tener como anécdota el haberse equivocado de 'première'. Ella sí. Acudió divina al estreno de la película 'Quién te cantará', de su amiga Najwa Nimri. Allí reconoció tener "muchas ganas" de ver el trabajo de su entonces compañera de 'Vis a vis'. "¿Eres muy seguidora de Mario?", le preguntó el reportero. Entonces le cambió la cara. «¿De Mario?», exclamó preocupada. Al darse la vuelta se topó con el gran cartel del filme 'El fotógrafo de Mauthausen', protagonizado por Mario Casas. "Estoy flipando; la que me acaba de pasar", comentó la actriz mientras salía de plano.

Si digo que esto le pasó a Alba González Villa (Madrid, 38 años), ustedes se quedarán igual, pero si la llamo por su nombre artístico, Alba Flores, todo cambia. La actriz pasó la semana pasada por el Festival de San Sebastián para presentar 'Flores para Antonio', un documental sobre su padre, Antonio Flores, que falleció hace ya treinta años, catorce días después de la muerte de su madre, la gran Lola Flores. La autopsia reveló que había ingerido una importante cantidad de barbitúricos de efecto sedante, mezclados con alcohol. Su muerte removió a todo un país, pero mucho más a ella, que tenía solo 8 años.

"No entendía nada. Durante mucho tiempo no me sentí preparada para gestionar su ausencia, hablar de ella, normalizarla. Pero con los años he hecho mucha terapia y, además, algunas cosas han cambiado: he desarrollado una identidad propia e independiente de la de mi familia, he llegado a una edad mayor que la que él tenía cuando murió —lo hizo con 33— y, por algún motivo, eso me ha ayudado a tener la valentía para afrontar este proyecto", cuenta la intérprete en un reciente entrevista en El Periódico.

Tiene razón Alba Flores cuando habla de identidad propia. Ella no es una Flores cualquiera y desde hace tiempo sigue su propio camino en el mundo del arte. Lleva desde 2005 apareciendo por las pantallas de cine y televisión, pero el gran público la conoció unos diez años después, en Vis a vis, a través del personaje de Saray Vargas de Jesús. Y lo gordo estaba aún por llegar. En 2017, se hizo internacionalmente conocida gracias a Nairobi, su rol en 'La casa de papel'.

Su carrera, sin embargo, no pasa por el 'mainstream' ni parece que ese sea el lugar donde quiere estar. Su espíritu es demasiado libre como para pasar por la vida sin hacer ruido. En 2023 grabó 'Te estoy amando locamente', un homenaje audiovisual al amor sin barreras que transcurre en la Sevilla de 1977, cundo la homosexualidad era aún un delito. Flores encarna a Lole, una mujer lesbiana que forma parte de un grupo de activistas que se atrevieron a exigir derechos para un colectivo despreciado por la mayoría de la sociedad y por las autoridades.

Ese año, todo el elenco de la película se subió al escenario para dar el pregón en el Orgullo LGTBI de Madrid. Las palabras de la ‘hija sobrina’ de Lolita y Rosario resonaron más que nunca. "Este movimiento es un movimiento antifascista y contra el fascismo nos sublevamos. La herramienta más poderosa que tenemos para crecer en igualdad y justicia es la cultura", declaró con los ojos empapados de lágrimas.

"¡No existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder meter a todes juntes!", exclamó ante una multitud entusiasmada, que no esperaba un compromiso tan fuerte por parte de la nieta de la Faraona.

La rebeldía le corre por las venas. Hasta entonces, solo se le había visto en el cartel de una campaña de PETA. Ya que estaba, aprovechó para reconocer públicamente su conversión al vegetarianismo.

Poco después, se viralizaron unas palabras suyas en prensa en las que decía que "hay algunos hombres con los que cada vez cuesta más relacionarse por sus maneras patriarcales, que están obsoletas y chocan con el mundo en el que vivimos". Evidentemente, quienes las difundieron para criticarla fueron esos machirulos que se sintieron, de alguna manera, aludidos. "La familia nuclear de los años 50 me parece una cosa terrible para muchas mujeres", dijo también la intérprete, catapultándose para entrar a lo grande en la lista negra del club de la caspa más patrio.

Su padre escribió 'No dudaría', un canto contra la violencia y a favor de la paz que ella parece llevar en su corazón. "Ese es el tipo de mensaje que debemos oponer a la represión que se extiende por todo el mundo", ha explicado ella misma.

Aún no se ha visto a un Flores domesticado. Y que siga así.