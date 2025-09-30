Opinión | El trasluz
Mala leche
Hay gente que vive atrapada en la dimensión de lo práctico, donde todo tiene un precio, un uso, una justificación inmediata. Las cosas, en esa dimensión, solo valen si sirven, los gestos solo cuentan si producen. Es un territorio ordenado, eficaz, sin fisuras aparentes. Pero también es un espacio sin aire, sin misterio, sin desvíos. En él, el arte se transforma en decoración y la ternura en debilidad. Quien permanece demasiado tiempo allí acaba reduciendo el mundo a un catálogo de funciones. Lo inútil, lo gratuito, lo frágil, se convierte en sospechoso. Y, sin embargo, es en lo inútil donde muchas veces se esconde lo más necesario.
Yo nací ahí, en esa dimensión, en ese país, podríamos decir, donde la preocupación fundamental era llegar a finde mes. Todo lo que nos desviara de tal objetivo se consideraba inservible. Vivíamos con gran vergüenza, además, esa condición menesterosa. Las dificultades económicas se ocultaban de los modos más pintorescos. Acuérdense del escudero de El lazarillo de Tormes, que antes de salir de casa se ponía migas de pan en la barba y en el pecho para fingir que había desayunado. En la literatura española abundan los ejemplos de las clases medias venidas a menos que ocultan, o creen ocultar, la realidad a base de remiendos de orden material o verbal. La Celestina, por ejemplo, esconde su precariedad detrás de los perfumes chillones y las palabras cultas. Clarín, en La Regenta, describe el ambiente provinciano donde las familias empobrecidas fingen esplendor con trajes heredados, cenas forzadas y estricta etiqueta.
En la dimensión de lo práctico, curiosamente, se estimula mucho la fantasía. En mi casa teníamos a la vista un cuchillo jamonero, pero jamás vimos un jamón. En el mundo actual ya no se vive la menesterosidad con vergüenza, aunque tampoco, a primera vista al menos, con rabia. En los últimos cuatro años, la cesta de la compra ha subido más de un 30%, lo que constituye una barbaridad, comparado con la evolución (cuando no involución) de los salarios. Vamos, poco a poco, instalándonos en una pobreza visible y resignada en la que cada vez hay más personas que duermen en el coche porque la vivienda se ha puesto también imposible. A lo mejor un día nos despertamos por fin de mala leche.
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 29 de septiembre de 2025
- Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños
- Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno
- David de Miranda finaliza con su apoderado José Luis Pereda tras su actuación en La Maestranza