Reflexionando en campaña de Elecciones a rector/a en la US (II). Sobre el Profesorado Sustituto Interino

Si hay algo que las leyes universitarias no hayan sabido resolver eso ha sido la forma de acceso del profesorado universitario. Las universidades públicas no son como las empresas que pueden contratar a dedo a quien quieran en cualquier momento, sino que como administraciones públicas son instituciones muy lentas en la adaptación de las plantillas, ya que la contratación debe seguir los patrones de garantía de justicia que establecen las leyes.

El problema es que cuando surgen picos de demanda de profesorado, bien por aumento del número de estudiantes, como ocurrió en los 80 y 90 del siglo pasado, o bien por aumento de las jubilaciones, como empieza a ocurrir ahora por la jubilación de los profesores babyboomers, las universidades necesitan cubrir urgentemente sus necesidades de profesorado y el sistema no está preparado para ello.

Además, a diferencia del resto de actividades, se da la circunstancia de que un profesor, para cumplir su segunda función principal, la de investigar, debe aprender a hacerlo y eso requiere hacer un doctorado, que implica cinco o seis años de formación adicional. En años de formación, el profesorado universitario solo tiene una clase de profesional que se parezca a él: los médicos especialistas. Formar un médico/a especialista requiere 6 años de carrera + de 3 a 5 de MIR, formar a un profesor universitario requiere 4 años de carrera + 1 de master + de 3 a 5 de doctorado.

Pero no queda ahí la cosa, dada nuestra obligación de investigar, los profesores/as universitarios estamos obligados a un proceso de formación permanente al máximo nivel que solo acaba con nuestra jubilación. Esto nos lleva a que las universidades deban captar a los y las mejores estudiantes, a quienes les gusta estudiar y están dispuestos a hacerlo toda la vida. En otras instituciones captar a los mejores expedientes es para ser la mejor institución, para las universidades captar a los mejores expedientes es imprescindible para ser universidad.

Las leyes orgánicas universitarias, que son las definen los sistemas de contratación del profesorado, han intentado solucionar el problema, pero todas han fracasado estrepitosamente; lo mismo algún ministro/a algún día se entera que la solución es la tipo MIR. La LRU de 1984 terminó desvirtuando la figura de Profesor Asociado. Esta figura tenía y tiene por objeto contratar como profesorado a tiempo parcial a profesionales de alta cualificación demostrada que trabajan fuera de la universidad y que ayudan a la docencia universitaria, principalmente participando en clases prácticas.

Sin embargo, el resultado fue que las universidades acabaron contratando como profesores asociados a tiempo completo que ocupaban quienes iniciaban la carrera de profesor/a. En la actualidad las figuras contractuales que han sustituido a los contratos fraudulentos de asociados son los llamados Profesores/as Sustitutos Interinos, los conocidos como PSI. Esta es una figura que sirve tanto para contratar a un profesor/a a tiempo completo en tanto se cubre la plaza por concurso, lo que puede tardar más de un año, como para contratar necesidades transitorias de docencia, como sustituir una baja por maternidad o por cualquier problema de salud.

Los PSI son profesores/as que deambulan de un departamento en otro, migrando entre la Olavide y la Hispalense, encadenando contratos de meses y semanas. En el caso de los departamentos de economía, que son los que conozco, un PSI lo mismo explica un mes contabilidad, los tres siguientes historia económica, después 30 días de econometría en la Hispalense y después 4 meses de teoría política en la Olavide. Son el profesorado universitario “temporero”.

Las plantillas de las universidades están controladas en último término por la Junta de Andalucía, que asumió unas competencias que no le son propias con la legislación de la época de la austeridad allá por 2010, y que sigue aplicando hoy, quince años después, vulnerando la autonomía universitaria. La supervisión de las tasas de reposición y el crecimiento de la masa salarial es de facto un cuello de botella para un ajuste eficiente de las plantillas universitarias. Como además a este gobierno de la Junta de Andalucía no le gustan las universidades públicas y prefiere los chiringuitos privados, el resultado es que en muchos departamentos el profesorado está al límite de docencia y como no se pagan horas de docencia extraordinarias acabamos cubriendo la docencia con PSI. Cierto es que hay departamentos en los que hay profesorado sobrante y en alguno mucho, tampoco es que nosotros los universitarios hagamos las cosas perfectas, pero en estos momentos, cuando empieza a manifestarse el fin del profesorado babyboom, la docencia está saliendo para adelante por los PSI.

Pregunta del millón: ¿Qué graduado universitario excelente va a querer hacer carrera como profesor/a si le pagan 850 euros al mes, mientras en cualquier empresa privada cobraría 2.000 o 2.500 euros al mes de entrada?

Y el problema es que muchos de los PSI tienen unos sueldos de miseria. En los PSI hay dos estados, tener un contrato a tiempo completo o tenerlo a tiempo parcial. Si tienen contrato a tiempo completo su sueldo es de 23.127,88 euros al año, 1,4 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero si tiene un contrato a tiempo parcial, por ejemplo, el 75% de la jornada, no cobra el 75% de 23.127,88 euros, la universidad le paga el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, a todos los PSI a tiempo parcial los estamos retribuyendo al SMI. Una vergüenza de tamaño descomunal. Estudiantes con notas de expedientes entre 8 y 9 sobre 10 que tienen que hacer su tesis doctoral mientras trabajan los retribuimos al SMI. Si tiene suerte y está al 75% de la jornada un PSI parcial va a cobrar 850 euros al mes. Inconcebible pero cierto.

Pregunta del millón: ¿Qué graduado universitario excelente va a querer hacer carrera como profesor/a si le pagan 850 euros al mes, mientras en cualquier empresa privada cobraría 2.000 o 2.500 euros al mes de entrada? Y la siguiente es obvia: ¿Cómo vamos a sustituir a los profesores/as jubilados del babyboom con profesorado cualificado y formado con este sistema de acceso a la carrera?

Recuerdo que una vez en el claustro plateé la cuestión del sistema de explotación del PSI interinos, la única vez que se habló en el claustro del tema en diez años, y la respuesta del Rector fue la esperada, que eso era cosa de la Junta de Andalucía. Obviamente es así, pero también son ciertas dos cosas: que a quienes gobiernan la universidad les viene bien presupuestariamente pagar sueldos miserables a los profesores PSI parciales y explotarles como si fueran mano de obra esclava, para dedicar fondos a actividades más “entretenidas y lustrosas”; y que nunca los rectores y rectoras de las universidades andaluzas han movido un dedo para reclamar la retribución digna de ese profesorado.

Mi pregunta a los candidatos y candidatas al Rectorado de la Universidad de Sevilla es ¿Piensa alguno/a asumir el compromiso de reclamar a la Junta de Andalucía una retribución digna de su PSI? Yo les propongo a candidatos y candidatas que reclamen dos veces el SMI y que exijan la devolución de la autonomía universitaria en materia de gestión de plantillas. Y, por supuesto, que se comprometan a que si la Junta no responde, nos llame a la comunidad universitaria a defender a este personal en el que descansará el futuro de las universidades públicas. Si lo hacen empezaremos a recuperar la dignidad que hoy por hoy tenemos totalmente perdida en esta materia.