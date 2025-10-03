Lo de la fe

Imagen del rodaje de la película Los domingos , de Alauda Ruiz de Azúa

Tuve la suerte de ver Los domingos, película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y ganadora de la Concha de Oro en el reciente Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en un pase privado que organizaban las productoras en una sala de edición de Madrid. Difícilmente se me olvidará la sensación al salir. Las poco más de diez personas que estábamos allí nos sumimos en una especie de shock que, por suerte, fue calmada entre vinos en el bar de la esquina (sí, había dejado de beber , pero la vida tiene muchos recovecos; y ese sitio, muy buenos caldos).

Quienes asistimos a la proyección coincidíamos en dos puntos clave: uno, el film era espléndido; segundo, la cinta, protagonizada por Patricia López Arnaiz y todo un elenco en estado, más que de gracia, casi beatífico, iba abrir un debate capaz de despertar muchas incomodidades; las mismas que desata en sus personajes, esa familia abocada a dividirse por algo tan etéreo, frágil y polémico como la fe.

En una reciente entrevista al periodista Iñaki Gabilondo, éste reconocía que “qué es la fe” era una de las preguntas que más le habían inquietado a lo largo de su vida, tanto es así que más de una vez había hecho a representantes de la Iglesia esta pregunta: “Si la fe es un don de Dios, ¿por qué no se da a todos por igual y acabamos con las discusiones?”. Al mismo tiempo, en caso de que no fuese un don, el donostiarra definía la fe como una disposición de la voluntad, que decidía instalarse en un determinado mundo de verdades para sentirse algo más a salvo. La definición es preciosa. Y certera, dentro de lo inasible que es creer o no creer.

El cine andaluz también se ha acercado al mundo de la fe y sus cuestionamientos desde distintos prismas y miradas. Desde el documental Rocío (Fernando Ruiz Vergara, 1980), primer largometraje secuestrado judicialmente en España tras la aprobación de la Constitución de 1978, a la mítica cinta Madre amadísima (Pilar Távora, 1980), pasando por las más recientes y rompedoras ¡Dolores, guapa! (Jesús Pascual, 2021) y Los restos del pasar (Luis Soto Muñoz y Alfredo Picazo, 2024), o la comedia -y no por eso menos audaz- Mi querida cofradía (Marta Díaz de Lope Díaz, 2018) la cinematografía andaluza siempre ha querido asomarse a la complejidad de unas creencias y tradiciones atadas a la sangre. Hay más títulos que abordan la religión tanto a nivel autonómico como nacional. Algunos, tan locos como Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999), donde Sevilla se convertía en un juego de rol, asesinatos y procesiones, y otros tan fieles como Marcelino pan y vino (Ladislao Vadja, 1955). Aun así, siempre tuve la sensación de que faltaban más guiones sobre el catolicismo. Hasta que llegó Santa Alauda.

Diría que hay una pregunta clave que late en todo el metraje de Los Domingos: ¿Es legítimo ser feliz exclusivamente a través de la fe? ¿Es aceptable desligarse de toda preocupación terrenal y mundana por una creencia espiritual en algo que no está probado científicamente? ¿Es más válida (o valiente) la mente de quien abraza el ateísmo o el agnosticimo que la de quien decide creer en Dios y volcar en él su existencia? ¿Es lícita la superioridad moral en alguno de esos extremos?