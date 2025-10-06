El flamenco es caro

Farruquito en la Bienal de Flamenco / Juan Bezos

Siempre que los actores y cantantes que acuden a La Resistencia confiesan el dinero que tienen en el banco me pregunto qué artistas flamencos alcanzan hoy día esas cifras en sus cuentas. Cuántos viven únicamente de sus giras y se podrían permitir -si quisieran- no dar clases o dejar por completo los tablaos. ¿Cinco, seis…?

Resulta chocante que nuestro arte más representativo y universal, al menos en el Sur, no sea el que más dinero genere en el sector cultural y contrasta, desde luego, que cada vez que se organiza un gran evento para posicionar nuestro país en el mundo (desde el desfile de Dior a la celebración de los Latin Grammy o la visita de los grandes líderes mundiales) se presuma de un flamenquismo que desaparece en cuanto se apaga el piloto rojo y se recogen los bártulos.

Carmen Linares, durante su actuación Grammy Celebra: La Música de Andalucía, un homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía. / Fran Santiago & Carlos Álvarez/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación

Es verdad que la debilidad de la industria cultural en España no es exclusiva del flamenco, pero ya sea por su origen (de la baja Andalucía), la idiosincrasia de quienes lo abanderan (artistas fuera de las élites culturales, sociales y económicas), la debilidad de su tejido (hasta no hace mucho rufianesco, poco profesional y bastante conformista) o el destierro en el que ha vivido durante décadas, lo cierto es que lo jondo arrastra importantes lacras que determinan su incapacidad para situarse como un sector solvente y rentable.

No niego que, a veces, encuentro cierto encanto en esta manera de entender el arte desde lo anárquico, lo visceral y lo punk. ¿Acaso hay alguien más indie que José de la Tomasa cuando decide mantenerse firme en su concepto de cante pegado a la silla de enea en lugar de venderse a las reglas de un mercado que le exige estrenos anuales? ¿No es un excelente ejemplo de autogestión la labor que realizan muchos aficionados y peñistas para impulsar actividades y circuitos jondos?

Claro que este consuelo romántico, fruto de la precariedad, enmascara una triste realidad frente a la que permanecemos impasibles. La de que el flamenco sigue en manos de quienes no lo trabajan. Y la de que, mientras nos repitamos el mantra de en mi hambre mando yo, estamos permitiendo que sean otros los que instrumentalicen este arte y nos manejen a su antojo.

José de la Tomasa celebra '50 años con el cante' en la Bienal / Juan Bezos

Por supuesto, cuando hablo de rentabilidad no me refiero a las entradas vendidas. No creo en una cultura que se mida en cifras de ventas ni comulgo con quienes defienden que un artista tiene que aspirar a llenar grandes teatros. Y más allá para gustar al público, o incluso emocionar, el arte está para zarandear, cuestionarnos, enseñarnos a mirar/escuchar/reflexionar, retratar lo que somos, y puede que hasta para modificarnos. Algo que no tiene por qué ser compatible con la taquilla.

Digo esto porque escucho a menudo que el flamenco es caro, comparándolo con otras disciplinas como la danza contemporánea o el teatro. Hay, de hecho, quienes enarbolan su pasión por la singularidad de lo jondo y se echan las manos a la cabeza cuando se pide por una actuación profesional con artistas de renombre -pongamos un bailaor/a, guitarrista, dos cantaores y dos palmeros- cuatro o cinco mil euros. Echen las cuentas y calculen a lo que cabe cada uno (¿600 euros?) sin quitar el alta en la seguridad social (recordemos que subirse a un andamio tiene exigencias y subirse a un escenario también), los gastos, el porcentaje del representante, las horas de ensayo, etcétera…

Es preocupante cómo este mensaje está impulsando propuestas en las que, buscando esa competitividad, se prescinde del cante o de la música en directo. Si se fijan en los carteles encontrarán cada vez más artistas que aparecen en escena solos o bailaores con melodías grabadas que persiguen así optar a más bolos y poder garantizar una gira digna acorde al esfuerzo artístico que requiere poner en marcha un nuevo título.

La solvencia que defiendo pasa por construir una industria sólida y sostenible en la que cada uno (administraciones, promotores, gestores, artistas y público) cumpla su papel. De nada sirve exigir producciones que mueren el mismo día del estreno porque carecen de un circuito que les dé cabida. Igual hay que preocuparse antes por tejer redes de coproducción, abrir las puertas de los teatros para el flamenco fuera de los ciclos jondos e invertir en la creación de nuevos públicos, entre otras cosas.

También entender que un espectáculo flamenco de gran formato, sólo por los artistas que lleva en escena, debería costar más que lo pagamos sin rechistar cuando vamos a ver a la estrella del momento. Y que, independientemente de los criterios arbitrarios de determinados mánager y algún caché inflado, el flamenco vale lo que vale.

Argentina presenta 'Sonoridad “M”' en la Bienal de Flamenco / Juan Bezos

Tenemos que ser conscientes que si la sostenibilidad pasa por desarrollar creaciones en precario esto va en detrimento del arte y nos perjudica a todos. Me resigno a que, mientras se promueven horteradas sin ton ni son que sólo benefician a los mismos, el flamenco vaya perdiendo su esencia. Si un cantaor tiene que prescindir de ese compás que arropa y salva, un bailaor de ese cantaor que le tira una letra inesperada y le provoca un quiebro imprevisto o un guitarrista de músicos que le complementan o inspiran estamos enlatando un arte que es de todo menos artificial y del ole pasamos al ofú.

El flamenco gusta -y se diferencia- por su capacidad de transmisión y de improvisación, su naturalidad, su fuerza, su espontaneidad, su carácter vivo. Abandonar esto y darle al play es como meterlo en una air fryer, que simula la textura de una freidora normal, pero es aire y jamás sabe igual.