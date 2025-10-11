La Universidad que nos une: una mirada compartida hacia el futuro

Fachada principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / UNIVERSIDAD DE SEVILLA / Europa Press

Por primera vez en veinte años, la Universidad de Sevilla vivirá unas elecciones verdaderamente democráticas. Y ese simple hecho ya supone un cambio profundo: porque cuando se nos da la posibilidad de elegir, también se nos invita a imaginar.

A imaginar qué universidad queremos ser y qué papel queremos jugar en su futuro.

Durante meses he escuchado a estudiantes, profesorado y personal técnico, de gestión, y de administración y servicios en todos los campus. He compartido sus inquietudes, sus frustraciones, pero también su entusiasmo y su orgullo de pertenencia. Esa escucha ha sido clave para nuestra propuesta. Porque no creo en los proyectos que se diseñan solo desde un despacho, sino en los que nacen del diálogo y del compromiso real con las personas.

Mi candidatura no parte de la idea de dirigir, sino de construir colectivamente. De entender que la Universidad no se transforma desde arriba, sino desde dentro. Que cada decisión que tomemos debe mejorar la vida de quienes enseñan, investigan, aprenden o sostienen día a día el funcionamiento de nuestros centros.

Esa es la esencia de mi proyecto: poner a las personas en el centro.

Hace unos días presentamos las cinco medidas que resumen nuestra visión para una Universidad de Sevilla más moderna, cercana y participativa. Pero más allá de su contenido concreto, lo importante es lo que representan: una forma distinta de entender la universidad.

Una universidad que escuche antes de decidir.

Que acompañe antes de exigir.

Que reconozca el esfuerzo de todos y todas.

Que no olvide que detrás de cada expediente, cada trámite o cada investigación hay personas.

Creo profundamente en la capacidad de esta institución para transformarse sin perder su identidad. Somos una universidad con historia, con talento y con un papel fundamental en el desarrollo cultural, científico y social de Andalucía. Pero también somos una comunidad que necesita creer en sí misma, recuperar la ilusión y sentir que sus decisiones importan.

Por eso, mi compromiso es sencillo pero firme: una universidad cercana, transparente y humana, donde cada colectivo tenga voz y espacio.

Con los y las estudiantes, para que su paso por la universidad sea una etapa de crecimiento y no de obstáculos.

Con el profesorado, para que pueda dedicar su tiempo a lo esencial: la docencia, la investigación y la innovación.

Y con el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, para que su esfuerzo sea visible, reconocido y valorado.

Sé que la gestión universitaria es compleja. Pero también sé, porque lo he vivido, que los grandes cambios nacen de las pequeñas certezas: de una ventanilla que funciona, de un correo que recibe respuesta, de una reunión donde alguien se siente escuchado. La transformación empieza cuando dejamos de hablar de trámites y empezamos a hablar de personas.

La Universidad de Sevilla merece una etapa nueva, basada en la confianza y la cooperación. No se trata de competir por el poder, sino de liderar desde la empatía, de sumar voluntades, de mirar al futuro con esperanza.

Por eso, mi candidatura no se construye contra nadie, sino a favor de todos. Porque creo en el valor del diálogo, en la fuerza del trabajo conjunto y en el poder de la comunidad universitaria cuando se siente parte del cambio.

Estas elecciones no son una formalidad más. Son una oportunidad única para abrir la puerta de la participación, de la escucha, del respeto mutuo.

Votar importa. Porque con cada voto elegimos el tipo de universidad que queremos dejar a quienes vendrán después: una universidad que acompañe, que innove, que cuide.

Como profesora, gestora y miembro de esta comunidad, mi compromiso está con esa Universidad que nos une: una universidad que enseña y aprende de sí misma, que no olvida su raíz y que se atreve a imaginar su futuro.

Sé que la transformación no será fácil, pero también sé que será posible si lo hacemos juntos.

Porque cuando una universidad escucha, se transforma.

Y cuando se transforma con las personas en el centro, avanza.

Construyamos, entre todos, la Universidad que nos une.