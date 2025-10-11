Opinión | Cuestión de Estado
Vox, con el viento y el tiempo a favor
Se cuestiona el valor de las encuestas cuando no hay pulsión electoral, sosteniendo que se trata solo de una foto fija, pero también se reflexiona que el foco hay que ponerlo en las tendencias porque “las tendencias son ciencia”, dicen los que saben. Y ahí aparece Vox, en continuo ascenso, asentando base y territorios - precisamente más desde que salieron de los gobiernos - y con el viento a favor del contexto de inestabilidad y de populismo exterior. Auspiciado demás por la polarización nacional que alimentan los partidos tradicionales y la desafección que ello conlleva.
Pero también con el tiempo a favor, porque en 2027 habrá al menos 1,7 nuevos votantes -respecto a las elecciones generales de julio de 2023 según estimaciones del INE- y los datos arrojan que los jóvenes, especialmente los hombres, son más próximos a las tendencias del partido que lidera Santiago Abascal.
“Y todo esto sin hacer nada”, como se lamentan tanto PP y PSOE. Pero Vox mantiene una fiel estrategia en redes que hace llegar su mensaje de manera muy nítida a los ciudadanos y de ahí que logren cambiar marcos de debates: ya no se habla de inmigración ilegal sino simplemente de inmigración, y todo vinculado a delincuencia. Y así el corrillo más numeroso del Congreso esta semana lo protagonizó el líder de Vox.
No hay que olvidar este año ya han sido asesinas 29 mujeres, y 1.324 desde 2003, por violencia de género.
