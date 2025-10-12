A quien a hierro mata

Fachada principal de la Universidad de Sevilla. / Universidad de Sevilla / Europa Press

El pasado 8 de octubre publicó el profesor Luis Ángel Hierro en este mismo medio, un artículo a propósito de las Elecciones a Rector/a en la US, en el que realizó consideraciones al colectivo del Personal de Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de la Universidad de Sevilla.

Según su propia reflexión, nuestro colectivo y su denominación están inspirados en el sistema de organización del trabajo de Frederick Taylor, un método científico que efectivamente, en la división del trabajo, encuentra acomodo en la sociedad actual. La Administración está imbuida, según su teoría, de las ideas del ingeniero estadounidense y nos hemos convertido en esa especie de hombres-máquina que forman parte de la cadena de montaje.

Acertaré si digo que, para usted, los representantes de los trabajadores están movidos por el interés del salario y el tiempo de descanso. Y en la opinión pública con el mensaje que lanza, queda grabado que la plantilla de trabajadores de la Universidad son unos verdaderos privilegiados, por el sueldo y por las dádivas sindicales.

Como solución propone una redistribución del personal adelgazando los Servicios Centrales. Poco más entra a valorar, y se queda tan a gusto con lo dicho. Ni siquiera se le ha ocurrido mirar la Relación de Puestos de Trabajo para conocer mensualidades y categorías profesionales donde podrá comprobar la gran cantidad de personas que cobran poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En cualquier empresa importante salen a desmentir descréditos de este tipo en el primer segundo. Pero ni el delegado del Rector para el PTGAS ni el director de RRHH están para estas cosas. Ningún reproche hace el profesor Hierro del malestar de la plantilla al equipo de gobierno actual, donde varios de los que presentan ambiciones al Paraninfo de la Universidad de Sevilla han formado parte de la gestión universitaria muchos años.

He visitado las diferentes webs de cada una de las candidaturas al Rectorado, y afortunadamente usted no forma parte del equipo de ninguna. A esto respecto declara: "si fuera candidato a Rector, no dedicaría ni un segundo a hablar de jornada laboral ni de sueldos con el PAS, porque después de 30 años lo que toca es hablar de cómo deben contribuir a mejorar la docencia y la investigación".

Permítame.

Debe conocer, que cuando investiga o prepara una clase en su despacho, y tenemos 40 grados en la calle, es porque un frigorista, día tras día, le permite ese confort; al pulsar las teclas de su ordenador alguien hace posible que no se contagie de un virus informático y tenga una velocidad de navegación muy superior a la que tiene la gente en casa; los resultados de su investigación tienen la visibilidad esperada, porque tenemos compañeros que se ocupan de incluirlo en las numerosas bases de datos que almacenan los conocimientos de los profesores como usted; el aula, muestra sus diapositivas en un proyector de video como recurso docente; o está limpia. Todo esto no lo hace la Inteligencia Artificial como sabe.

Seamos claros, hablando de máquinas ¿Qué le parece si sustituimos sus clases por Inteligencia Artificial? ¿Privatizamos también el conocimiento por la IA de una empresa? Trabajo como informático y conozco que para muchas compañías sería fácil hacerlo. De hecho, ya es un nicho de mercado incipiente. Seguro que ahorraríamos mucho en gastos. A la máquina le das un compendio de economía y podrá hacer estupendamente una enseñanza con una voz dulce y persuasiva, con numerosos ejemplos gráficos, y todo forma sumamente pedagógica

Tiene razón en una afirmación: la plantilla debe tener una restructuración, pero no en el sentido que señala. En mi opinión, llevo 33 años trabajando en la casa, y creo conocer muchos males que tenemos, al menos en mi servicio, lo importante es que sea el propio PTGAS quien decida su futuro, su formación, sus competencias e incluso sus retribuciones. Sabe que muchas empresas ejercen este liderazgo compartido. Estoy convencido de que el Personal Docente e Investigador también lo necesita, hay profesores que trabajan muchísimo por una cantidad ridícula, incluso por debajo del SMI. Le puedo asegurar que alguna experiencia se ha conseguido en la Universidad de Sevilla donde he sido partícipe, siendo medianamente exitosa, y apoyada por los representantes de los trabajadores.

Usted pone el grito en un cielo equivocado.

Lamento decirle que se ha olvidado del factor humano.

***Juan A. Rodríguez Vázquez es PTGAS de Unidad TIC de Apoyo a la Docencia e Investigación en la Facultad de Geografía e Historia. Pertenece también al Grupo de Investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico.