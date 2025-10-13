Opinión | Toros
Dios le dio el pellizco y Morante a nosotros la gloria
Hoy se torea mejor que nunca y se va quién ha firmado la mejor temporada de la tauromaquia. Se va con la pureza y la singularidad de quien es el más grande torero que ha dado la historia.
Morante ha demostrado tener la historia del toreo en su cabeza, los tenía a todos, a todos los grandes, y él tenía un torero para cada toro. Ha mejorado de quienes bebió y ha puesto este arte del toreo más allá del infinito.
Se va dejando todo en lo más alto, ha demostrado que el verdadero toreo es el del Olé! y no el del Uy!, se va con las plazas llenas de jóvenes que han vuelto a los toros, se va llenando mañana y tarde las Ventas y abriendo su puerta grande, se va sin aspavientos, ni trompetas, si no con sorpresa.
Preguntaba Farruquito niño a su abuelo Farruco; Abuelo donde se encuentra el olé? Y el abuelo respondió:"En la sorpresa... pero no del público, si no de ti mismo".
Un olé a la despedida de José Antonio Morante de la Puebla... y un rezo para que Dios le bendiga de nuevo con otro pellizco, ¡ya no de arte si no de salud!
Que suerte haber visto tanta pureza, tanta espontaneidad, tanta improvisación, tanto valor, tanta profundidad... tanta generosidad... Gracias Maestro, de usted ahora han de beber.
Cayetano García Soriano
