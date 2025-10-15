Sexo y masturbación, así se rinde el PP a Vox en Sevilla

Macarena Olona y Juanma Moreno en uno de los debates para las elecciones andaluzas de 2022. / El Correo

Está inquieto el Gobierno andaluz. Confesó el presidente Juanma Moreno en los corrillos de la fiesta nacional del 12 de octubre que Vox puede quitarle la mayoría absoluta en Andalucía. Es una amenaza que puede acabar con su oasis de estabilidad en el Sur. Él consiguió hace cuatro años ejecutar una campaña electoral exitosa, ignorando la presión de la extrema derecha y dejando claro que quien quisiera que Vox no llegara al Gobierno andaluz lo que tenía que hacer era votarlo a él. Logró así un trasvase de votos del partido de Santiago Abascal del 31%, según el estudio postelectoral del CIS. Un dato clave para apuntalar su mayoría absoluta apelando al voto útil.

La derechización de los jóvenes, insisten en el PP, está detrás del auge de Vox. Es cierto pero alguien tendría que avisarles de que sus errores al relacionarse con el partido de Abascal también tiene mucho que ver con que estén perdiendo votos a chorros hacia su derecha. La última encuesta de GESOP para El Periódico informa de que el bloque de la derecha mantiene una clara hegemonía impulsado por el crecimiento de Vox, que ya superaría el 18% de los votos y duplicaría su representación en el Congreso. El PP habría perdido 3,7 puntos desde las elecciones generales. Es la tendencia, Vox engorda y el PP se debilita.

Entre la copia y el original, la gente prefiere el original. ¿Por qué se empeña Feijóo en dar alas a los debates de Vox? De la inmigración al aborto, pasando por Gaza, desde que comenzó el curso político los populares no paran de errar en estrategias que inflan a la extrema derecha. El PP se ha tragado enterito el decálogo antiinmigración de Vox y ¿piensa que eso le beneficia?

¿A cambio de qué?

En Sevilla hemos tenido el último ejemplo. Destapó Carlos Doncel en El Correo de Andalucía que el Ayuntamiento, del PP, ha retirado los cuadernillos de educación sexual que se impartían en las aulas de Primaria. Eran contenidos voluntarios que los profesores podían utilizar para abordar las relaciones afectivas y sexuales en clase.

El Ayuntamiento sevillano, donde el PP pactó con Vox el último presupuesto a cambio de abrir una oficina antiaborto o de retirar subvenciones a ONGs de inmigrantes, ya permitió a los de Abascal en Sevilla ondear algunas de sus banderas ideológicas más importantes. Según pudo saber El Correo de Andalucía, Vox pidió al PP que se retiraran esos cuadernillos hace un par de meses y el PP accedió, aún no sabemos a cambio de qué. Alega ahora el PP que no los quita por que se lo pidieran sino por actualizar y mejorar los contenidos. De momento, cuadernillos de educación sexual no hay en los colegios de Primaria de Sevilla.

Cuatro años después...

Vox logra así lo que no consiguió Macarena Olona frente a Juanma Moreno en el debate electoral de junio de 2022. En el perfil histriónico que le diseñaron para la campaña, Olona acusó a Moreno de enseñar a los niños andaluces a masturbarse en las aulas y sacó el cuadernillo que ahora retiran. Ella dijo que si se acercara alguien a su hijo en un parque a hablarle de masturbación llamaría a la Policía Nacional. Moreno ignoró el ataque, evitó entrar al choque y aseguró que aquello era "mercancía averiada".

En un parque un extraño no es nadie para hablarle a un niño de masturbación. Estaría bueno. En las aulas, de la mano de material pedagógico bien enfocado y con profesionales preparados para hablar de sexualidad conforme a las edades de los niños, alrededor de 10 u 11 años, desde luego que sí. Vox debió quedarse con esa espinita y se lo ha cobrado cuatro años más tarde. El PP que salió airoso en aquellas elecciones ha decidido ahora ceder en lo que entonces ignoró. ¿Alguien puede explicárselo?

Los datos dicen que el 53% de los menores accedió al porno, a través de sus móviles, antes de los 13 años (Save The Children). Eso sí, el 80% de los padres niega que sus hijos vean porno (Barómetro Audiovisual de Andalucía). Podemos seguir negando la realidad y siendo de esos padres que prefieren entregar el móvil y ponerse una venda en los ojos sobre qué hacen sus hijos con el teléfono. Las estadísticas hablan de un repunte alarmante de las enfermedades de transmisión sexual y de la moda de los jóvenes que rechazan el preservativo. Los cuadernillos retirados son didácticos y correctos. No enseñan nada que no deba saber un niño o una niña de esa edad. Educan en un tema fundamental cuando pronto a esos menores le darán un móvil y verán porno, siendo dramático que piensen que así son relaciones sexuales comunes.

El auge de Vox

Santiago Abascal vino el viernes a Sevilla a pedir la dimisión de Juanma Moreno por la crisis sanitaria con el cribado del cáncer de mama. El discurso de Vox contra el PP en Andalucía está siendo durísimo. Mientras, el PP, no se sabe por qué, le sigue concediendo banderas. Un día en Jumilla, al prohibir las fiestas musulmanas, y otro en Sevilla, al retirar unos cuadernillos de educación sexual de las aulas porque a la extrema derecha le molesta que los niños aprendan lo que es la masturbación, sus órganos genitales o cómo debe ser una relación sana, que sirva para sentir placer y que necesita consentimiento de las dos partes. A veces pienso que Vox ha conseguido meterle un caballo de Troya al PP para boicotearlo desde dentro. Cae en todos los debates. Agita todas las banderas que dan votos a la extrema derecha. Es inexplicable pero está ocurriendo, mientras que Abascal se fuma un puro viendo en Las Ventas la retirada de Morante y encima le brinda el toro a él y a Isabel Díaz Ayuso, que ya le habrá dolido al PP de Andalucía.