Los Retos de la Universidad de Sevilla

Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Jorge Jiménez / ECA

Permítanme presentarme. Soy Felipe Rosa, catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

Nací en Extremadura, pero mi vida académica y profesional esta ligada a la US desde más de tres décadas. Aquí comencé como estudiante de Ingeniería Industrial y, con ilusión y esfuerzo, he crecido como alumno, profesor, investigador y gestor universitario.

He trabajado estrechamente con empresas, he impulsado convenios de colaboración y he tenido el honor de formar parte tanto del equipo directivo de mi Escuela como del Rectorado durante cuatro años. Esta trayectoria me ha permitido conocer nuestra institución desde todos los ángulos: estudiante, docente, investigador y gestor.

La Universidad de Sevilla, con más de 520 años de historia, es una institución diversa, con enorme potencial. Mi compromiso es claro: modernizar y revitalizar nuestra universidad sin perder su esencia. Propongo una universidad que combine tradición y vanguardia, que ponga a las personas en el centro y que convierta su historia en motor de futuro.

Me reafirmo con el mapa de titulaciones de nuestra institución. Todas las titulaciones, humanísticas, científicas y técnicas, no solo tienen cabida, sino también proyección profesional y social, contribuyendo al desarrollo integral de nuestra sociedad.

Apuesto por un modelo de universidad con una visión humanista y universal, que impulse itinerarios formativos interdisciplinares, interuniversitarios, duales y flexibles, reforzados por la innovación pedagógica y el apoyo tecnológico avanzado incluyendo la IA, para responder con excelencia a las necesidades de un mundo en constante transformación.

El estudiantado constituye una pieza esencial en el motor de acción de la Universidad de Sevilla. Debe tener una participación activa en los Laboratorios de Innovación Docente, el Asociacionismo Universitario, los Proyectos Estudiantiles y debe completar su formación académica adquiriendo competencias transversales para enriquecer su experiencia educativa, fortalecer su desarrollo personal y profesional e impulsar una cultura universitaria dinámica, creativa y comprometida. La implicación del estudiantado no solo potencia su propio crecimiento, sino que proyecta la Marca Universidad de Sevilla como referente de calidad, innovación y liderazgo académico, consolidando alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en nuestros Embajadores Alumni.

La docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento serán los pilares estratégicos de nuestra Universidad. Reforzaré el apoyo al personal docente e investigador y al personal investigador, motor fundamental de estos pilares, atendiendo a sus particularidades por cada rama del saber y campus, para consolidar una comunidad académica sólida y diversa. Impulsaré la creación de nuevas cátedras de empresa, facilitaré la obtención de patentes y la generación de empresas de base del conocimiento en todas las ramas, y estudiaré la ampliación de los marcos de compatibilidad para favorecer la innovación y la colaboración. Asimismo, fomentaré el crecimiento de asociaciones universitarias, y a través de las fundaciones impulsaré la conexión entre universidad, sociedad y tejido productivo. Mi objetivo es una Universidad de Sevilla fuerte, bien financiada, influyente y reconocida internacionalmente, a la altura de su prestigio académico e investigador.

Mi compromiso con la gobernanza es firme y transformador: impulsaré una descentralización real, una transparencia absoluta, una gerencia profesionalizada y auditorías públicas periódicas, construyendo así una universidad abierta, eficiente y participativa. Toda la comunidad universitaria -estudiantado, personal técnico de gestión y administración de servicios, profesorado y personal investigador- contará con una voz activa y decisiva en el diseño y la toma de decisiones estratégicas que marcarán el futuro de la Universidad de Sevilla.

Impulsaré una administración más ágil, eficiente y cercana, eliminando cargas burocráticas innecesarias y optimizando los recursos de la institución. Nuestro Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) es clave para el buen funcionamiento de la Universidad de Sevilla; por eso, promoveré su desarrollo profesional, la excelencia y el reconocimiento de su labor, reforzando su papel como parte importante del motor de una universidad moderna y de calidad.

Reduciré el equipo de gobierno, combinando veteranía y juventud para conformar un equipo dinámico, eficiente y valiente. Menos estructura, más acción.

La Universidad de Sevilla cuenta con una base académica extraordinaria, fruto de más de cinco siglos de excelencia. Hoy necesita un liderazgo que inspire, que escuche y que actúe con determinación, capaz de afrontar los retos del presente y construir el futuro con visión estratégica. Aspiro a ser ese rector: cercano, comprometido y firme en su propósito de situar a nuestra universidad en el lugar que merece, como una institución referente, innovadora y orgullosa de su historia.

Es la hora de una #UniversidadEnAcción, que una sabiduría y energía, tradición y modernidad, experiencia y futuro.

Gracias por confiar en este proyecto.