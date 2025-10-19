Sanidad responde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias. / Julio Munoz / EFE

El Gobierno de la Junta de Andalucía está siendo atacado sin piedad desde la oposición socialista con la complicidad de no pocos medios afines o en la órbita del protectorado de La Moncloa que han dado con el filón del cribado de cáncer de mama. El fondo de la cuestión no es discutible: la Consejería de Salud cometió un error que afecta a muchas mujeres. Lo que sí está siendo más que discutible y bastante desproporcionado es el tratamiento informativo de los medios de obediencia socialista, especialmente TVE, que han convertido este sin duda grave problema en el gran monotema para desgastar a Moreno Bonilla y a su Gobierno.

Conociendo cómo se las gasta el PSOE de Sánchez contra el PP de Feijóo no tiene por qué extrañar el ruido periodístico orquestado. Pero si es objetable la línea de defensa de la Junta que está siendo literalmente atropellada por intereses espurios que dan la cara ante la proximidad de elecciones autonómicas. Al gesto valiente del presidente Moreno al reconocer el error y cesar a la consejera de Salud asumiendo el coste político que conllevaba, siguieron titubeos y decisiones improvisadas que alimentaron con descaro las tertulias y los informativos ocupando espacios enteros que desplazaban a otras primeras noticias de interés general, como por ejemplo el caso de las pulseras telemáticas antimaltrato que en horas veinticuatro quedó borrado de la agenda informativa.

Durante algunos días la política de comunicación del Gobierno andaluz brilló por su torpeza al no haber sabido articular una estrategia eficaz para desmontar la tergiversación y la maledicencia con que la oposición y sus baterías mediáticas le dieron la vuelta a un serio problema sanitario para tratar de convertirlo en un auténtico incendio del sistema andaluz de salud obviando en sus demoledoras críticas que los problemas traen también causa de largas décadas de gestión socialista, sin por ello quitarle una pizca de responsabilidad a los actuales administradores.

En un mundo dominado por las imágenes que tantas veces son el único mensaje que recibe la gente, la buena política de comunicación es del todo exigible en un caso como el que nos ocupa porque siendo ciertas las noticias del problema no es de recibo la magnitud torticera con que es editado y difundido, claro está que para abrir una vía de agua en la tranquila navegación que hasta ahora conducía al PP-A a revalidar la mayoría absoluta que le otorgó el pueblo andaluz. No se puede despachar esta severa crisis quitándole importancia al problema o dando la callada por respuesta a los ataques de la artillería pesada, dispuesta a no dudarlo por el equipo electoral de María Jesús Montero. Creo no exagerar al compartir mi opinión de que a San Telmo le han estado metiendo goles por la escuadra sin que sus defensas reaccionaran a tiempo. Sobre todo cuando a la vuelta de ocho meses se abrirán las urnas para que los andaluces elijan entre un Gobierno que ha demostrado solvencia y una candidatura presidida por una ex consejera de la Junta bien conocida por el estado de postración en que dejó el SAS.

Moreno Bonilla ha tomado el toro por los cuernos y a juicio de muchos observadores ha puesto al frente de la rebautizada Consejería de Sanidad a un experimentado político, Antonio Sanz, que viene demostrando en sus múltiples responsabilidades de gobierno que la mejor gestión política consiste en tomar buenas decisiones.