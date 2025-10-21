Pensando en ti… un proyecto ilusionante y necesario para la Universidad de Sevilla

Fachada principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Jorge Jiménez

Me presento a Rectora de la Universidad de Sevilla y lo hago con un Programa de Gobierno realista, realizable e ilusionante. Todas y cada una de las medidas que en él se incluyen pueden ser ejecutadas en el marco normativo actual y con el presupuesto de la Universidad de Sevilla. Pensando en ti… es un proyecto diseñado para atender a la comunidad universitaria, a las personas que la conforman y para afrontar los retos presentes y futuros de nuestra institución. Atender a las personas y a la institución implica promover una gobernanza cercana, corresponsable, basada en la confianza y en el apoyo. Una gobernanza que garantice la suficiencia a las iniciativas de centros, departamentos y servicios y que trate con flexibilidad la diversidad.

Pensando en ti… trabajará por una docencia innovadora y de calidad, que refuerce el apoyo y reconocimiento al profesorado y la formación integral del estudiantado, con oportunidades que mejoren la empleabilidad y el liderazgo social al que están llamados. Apostará por una investigación de calidad, conectada con la transferencia, la innovación y los retos de la sociedad. Una investigación que apoye a los grupos de investigación, al doctorado y a los investigadores principales, con menos complicaciones burocráticas, para que se centren en la dirección científica de los proyectos.

Pesando en ti… es un proyecto comprometido con el estudiantado, con la igualdad de oportunidades y la inclusión. Un proyecto que reconoce el esfuerzo diario y lo apoya, para que ninguna circunstancia ponga en riesgo la continuidad, con una atención integral desde las dimensiones social, económica, jurídica y de salud, en general, y muy especialmente en lo referente a la salud mental. Atender al estudiantado en toda su integridad es, para mí, una prioridad.

Pensando en ti… es un proyecto que reconoce y pone en valor el trabajo del personal técnico de gestión y administración de servicios y desarrolla medidas que garantizan que continue siendo un pilar fundamental de la universidad del futuro. Estableciendo una planificación de la plantilla que anticipe el impacto de las jubilaciones, reduciendo la precariedad con oportunidades anuales de acceso al empleo y a la promoción. Con un estudio de cargas de trabajo y de necesidades de los servicios, reconociendo y equiparando la asunción de responsabilidades a los niveles salariales y avanzando en teletrabajo, jubilación parcial, funcionarización, conciliación, salud laboral y reconocimiento institucional, tan necesario en momentos en los que pareciera que se pone en duda el valor y el importante rol de nuestro personal técnico, de gestión, administración y servicios.

El proyecto que presento es el resultado de un amplio trabajo de escucha y participación de la comunidad universitaria, llevamos meses manteniendo reuniones que han enriquecido su desarrollo. Aún hoy seguimos sumando propuestas a nuestro programa con las iniciativas que llegan de la comunidad universitaria, a la que agradezco su implicación y participación en el debate académico y riguroso de ideas sobre la universidad del futuro que queremos y necesitamos.

En un proceso de sufragio universal ponderado, como el que afrontaremos el 30 de octubre, el programa de gobierno de los siete candidatos que concurren adquiere una importancia fundamental puesto que es el compromiso que asumen con sus votantes. Por eso he centrado todos mis esfuerzos en hacer una evaluación de los retos presentes y futuros del sistema universitario en general y de la Universidad de Sevilla en particular y de detallar las propuestas que realizo para afrontarlos.

Somos la Universidad y debemos dar ejemplo en estas elecciones. La sociedad espera de nosotros un comportamiento ejemplar, basado en el debate de ideas y proyectos, en el respeto a la discrepancia y a los procedimientos, en la promoción de los valores democráticos. No todo vale para llegar, el camino importa. Es parte de la visión en relación con la gestión, y ha de ser honesto. Por eso y porque tengo que reconocerme en esta senda, he apostado por una campaña centrada en las personas, en escucharlas y atenderlas, en la cercanía, en el diálogo y en la respuesta comprometida a sus inquietudes.

Abogo por una nueva universidad donde el equipo de gobierno no sólo esté en el Rectorado, sino que se expanda a todos los centros, departamentos y servicios, donde todas las personas contemos y colaboremos, donde todas aportemos para transformar y alcanzar los retos. Una universidad que respete, que confíe y que cuide a su comunidad.

Somos muchos. 80.000 personas entre el estudiantado, el personal docente e investigador y el personal técnico de gestión y administración de servicios. Somos una universidad generalista que abarca titulaciones de las cinco ramas del conocimiento. Somos 26 centros, 5 campus y con otros centros dispersos por la ciudad. Cada uno con sus diversidades, sus diferencias y peculiaridades. No podemos gestionar esta diversidad sin flexibilidad y sensibilidad. Para atender las necesidades es imprescindible crear marcos generales flexibles, que permitan la toma de decisiones de los que están cerca de los problemas.

Presento mi candidatura desde el más absoluto respeto a la comunidad universitaria, desde el compromiso que siempre ha caracterizado mi gestión, desde un estilo de liderazgo cercano y a la vez decidido y dispuesta a trabajar, desde mi vocación de servicio público, con la intensidad que merece cada una de las personas que conforman la universidad, y lo hago acompañada de un grupo de personas que comparten conmigo estos valores, y con la experiencia en la gestión necesaria para afrontar el programa que presento.

Pensando en ti… es un proyecto claro, que recoge una forma de entender y de hacer universidad. Un proyecto realista y realizable, pero sobre todo ilusionante, para mí, para mi equipo y, espero, que para la comunidad universitaria.