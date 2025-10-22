Reflexionando en campaña de elecciones a rector/a en la US (V): ¿Nos defendemos o no del ataque privatizador?

Rectorado de la Universidad de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

La Universidad nunca ha sido santo de devoción del conservadurismo político español y no lo ha sido porque la autonomía universitaria y libertad de cátedra y de investigación la hacen incontrolable. Esta disociación tiene sus orígenes en las disputas renacentistas entre la Iglesia Católica, la fe, y las Universidades, el conocimiento, y encuentra su expresión más radical en el enfrentamiento, unos meses después del inicio de la guerra civil, entre Millán-Astray con su histriónico "muera la inteligencia" y Miguel de Unamuno con su premonitorio "venceréis, pero no convenceréis".

La estrategia del conservadurismo español tradicional ha sido tratar a la universidad como un mal necesario e intentar encapsularla socialmente, sin embargo, entrado el siglo XXI, probablemente por la influencia del republicanismo norteamericano sobre el PP y por el avance en la renta de los y las españolas el conservadurismo ha cambiado la estrategia y del “encapsulamiento” se ha pasado a la “privatización”. El objetivo de la nueva estrategia, iniciada con la LOU, durante la mayoría absoluta de Aznar, y radicalizada por el ministro Wert, durante la mayoría absoluta de Rajoy, es hacer que proliferen las universidades privadas y a la par maltratar presupuestariamente a las universidades públicas, para ir sustituyendo estas últimas por las primeras, en el entendido de que en las universidades privadas la libertad de cátedra y de investigación puede quedar sometida por la posibilidad real del despido y donde el peso de las órdenes religiosas en la educación les da preponderancia. Por supuesto, además se quitarían el problema de las notas de corte para sus hijos/as.

Esta estrategia es la que está aplicando Moreno Bonilla en Andalucía, utilizando incomprensiblemente para ello, como brazo ejecutor, al consejero Villamandos, todo un exrector de la Universidad de Córdoba. A él le debemos tanto la creación de los últimos chiringuitos universitarios privados, con todos los informes en contra por incumplimientos manifiestos de los requisitos legales, como el maltrato presupuestario sistemático de las universidades públicas andaluzas. Los enjuagues hechos en este curso a las Universidades de Granada y de Jaén con las nuevas titulaciones en favor de las privadas le hacen de por sí merecedor de ser declarado persona non grata en ambas instituciones. Afortunadamente la historia sabe bien cómo calificar a quien de esta manera se comporta con los suyos.

Pues bien, la pregunta es ¿Qué han hecho las universidades públicas andaluzas, y en particular la US, para defenderse de este ataque privatizador organizado? La respuesta es bien sencilla, poco o nada. Es más, yo dirían que en algún caso la US ha trabajado en favor de la privatización y en contra de sí misma con el uso dado a la adscripción de centros, y me explico.

Los centros adscritos son instituciones privadas, que se financian con precios privados muchísimo más altos que las matrículas públicas, que imparten títulos oficiales de la US expedidos por el rector/a y que permiten que los estudiantes que no han obtenido las notas de corte de selectividad, pero que disponen de recursos económicos, puedan estudiar esas carreras. La US ha tenido adscritos un total de cinco centros: el Centro Universitario de Osuna (Ayuntamiento de Osuna), el Centro Universitario EUSA (Cámara de Comercio de Sevilla), el Centro de Enfermería de la Cruz Roja (Cruz Roja), y dos religiosos en Bormujos, el Centro de Enfermería San Juan de Dios (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) y el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola-CEU (Asociación Católica de Propagandistas) .

Este último es el ejemplo de cómo utilizar la universidad pública para crear una en universidad privada. En efecto, el primer intento de la Acción Católica de Propagandistas para crear una universidad privada en Bormujos fue en 2012, iba a llamarse Universidad San Pablo Andalucía CEU y el objetivo no era crear una universidad sino crear en Sevilla una sede de la San Pablo CEU de Madrid. La imposibilidad legal de seguir esa vía hizo que fracasara y que inmediatamente la Acción Católica de Propagandistas activara un plan B, consistente en unirse a la US como centro adscrito, para así incorporarse al sistema universitario andaluz impartiendo titulaciones de la US. Fue el actual Rector Miguel Ángel Castro, siendo Vicerrector de Ordenación Académica del Rector Ramírez de Arellano, el que promovió el convenio nº 17.365 de colaboración académica de la US con la Fundación San Pablo Andalucía-CEU, firmado en junio de 2013, por el que se acabaron impartiendo los siguientes grados: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria y el Máster Universitario en Profesorado de ESO, Bachiller, FP y Enseñanzas de Idiomas. Esta actividad, junto a la instalación de un colegio e instituto en el campus, es lo que les ha permitido mantener las instalaciones en uso.

Llegado el momento, con en torno a 1.000 alumnos/as bajo el paraguas de la US, la Acción Católica de Propagandistas promovió un acuerdo de desadscripción de la US en mayo de 2023, acuerdo nº 37960 , después de que Villamandos y Moreno Bonilla les concedieran la creación de una universidad privada con el nombre de Universidad CEU Fernando III, una nueva universidad/chiringuito, nacida con los informes en contra del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), del Consejo Económico y Social de Andalucía y de los técnicos del Ministerio de Universidades. Dos preguntas me surgen a la mente: la primera obvia ¿Por qué la Universidad de Sevilla no ha recurrido en contencioso la creación de esa universidad?; y la segunda, más obvia aún, ¿Alguien del rectorado nos podría explicar por qué decidieron alimentar a una fiera que sabíamos de seguro que nos iba a morder la mano tarde o temprano? ¿Qué ganaba la US en ese convenio?

En fin, el curso pasado, durante la reforma del Estatuto de la US, presenté cuatro enmiendas sobre este tema: dos para que el claustro hiciera un reglamento sobre convenios de adscripción; una para prohibir que "se adscribirán centros para la impartición de títulos de carácter oficial ya impartidos por la Universidad de Sevilla"; y otra para exigir el informe favorable previo del Claustro para cualquier adscripción. Las del reglamento por supuesto que ni tan siquiera se pudieron votar en el Claustro, no pasaron el corte de la Comisión de Proyectos Normativos. Si pasó al Claustro, y se aprobó, la enmienda del informe previo del claustro para las adscripciones, algo es algo. No obstante, lo que más me llamó la atención es la habilidad de maniobra del rectorado en la Comisión para que ni tan siquiera el sector de estudiantes votara a favor de limitar la adscripción para títulos ya impartidos y conseguir evitar que la enmienda pasara a Claustro. ¿Cómo no van a poder estudiar lo que quieren los hijos de familias pudientes, aunque no tengan nota de selectividad? ¿De qué va este Hierro? diría alguno.

Obviamente, el ataque privatizador de la Junta de Andalucía tiene otra pata, los recortes de fondos para las universidades públicas. La estrategia es la misma que con la sanidad pública andaluza, no se aportan los fondos suficientes con el fin de que se deteriore el servicio público y como resultado las familias empiezan a pensar que es mejor gastarse el dinero en lo privado. A estas alturas no entiendo por qué después de tantos años de maltrato financiero no se nos ha llamado a la comunidad de la US a la movilización en demanda de los recursos que nos corresponden. Afortunadamente, mientras exista la selectividad (PAU) las universidades públicas seguiremos teniendo los y las mejores estudiantes, y como además la privadas no investigan, porque eso no da dinero, seguiremos teniendo los mejores profesores/as.

En fin, me gustaría conocer la postura de los y las candidatas a rector/a sobre la adscripción de centros y sobre los títulos adscribibles, en particular si en la próxima reforma del Estatuto, que habrá que hacer en breve, se incluirá la limitación citada; también su disposición a recurrir en los tribunales cualquier nueva creación de universidad privada que tenga el informe en contra del CAU; y sobre si piensan llamarnos para reclamar a la Junta por el daño económico que están haciendo a las US. Traducido, me gustaría que Candidatos/as se mojaran en el tema de la privatización de la Universidad.