Reflexionando en campaña de Elecciones a rector/a en la US (y VI). Los candidatos/as

La moderadora, Mabel Mata, con los siete candidatos a rector de la Universidad de Sevilla en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde se ha celebrado el debate electoral. / UNIVERSIDAD DE SEVILLA

En 2004 fueron las últimas elecciones a rector/a de la Universidad de Sevilla por sufragio universal. Se enfrentaron Miguel Florencio, en ese momento con ocho años de rectorado a sus espaldas, y Manuel Ramón Alarcón. La noche de las elecciones, durante el recuento, Florencio lo pasó tan mal que se conjuró en conseguir que la US volviera a la elección de rector/a por el Claustro. Lo consiguió y en las siguientes elecciones la US era ya la única universidad de España que no elegía a su rector/a por sufragio universal.

Desde el 17 de abril de 2004 se han realizado cuatro elecciones a rector/a por el Claustro. En 2008, fue elegido Joaquín Luque, que en el momento de su elección era Vicerrector con Florencio, concurrió contra Manuel Lozano, que fue debidamente vapuleado en el Claustro por el régimen.

Tal fue el vapuleo de un catedrático insigne que, en 2012, cuando se presentó Antonio Ramírez de Arellano, vicerrector con Joaquín Luque, no hubo candidatura alternativa. Después, en 2015, cuando Ramírez de Arellano fue nombrado Consejero por Susana Díaz le sucedió su vicerrector Miguel Ángel Castro, y como ya se había olvidado el vapuleo de Lozano, en 2008 concurrieron otros dos candidatos, Adela Muñoz y Antonio Rabasco.

De nuevo, el rodillo claustral de afectos al régimen funcionó a la perfección y se produjo un nuevo vapuleo a los candidatos alternativos. Como resultado en 2020 Miguel Ángel Castro fue reelegido siendo candidato único. Eso es la elección por claustro. No obstante, y a pesar de que nuestro actual rector soñó que podría doblegar el pulso al ministerio en la LOSU y lanzó una cruzada en defensa de la elección por claustro que paralizó la Universidad, fracasó y el resultado final es que este jueves todos/as votaremos en la primera vuelta de las elecciones a rector/a de la US.

En definitiva, haciendo el recuento, vemos que desde que en la US ha elegido su rector/a en el claustro el número total de catedráticos/as que han optado a ser rector/a han sido seis, mientras que en las elecciones de este 30 de octubre concurren siete, es decir más que en las cuatro elecciones anteriores juntas. Esa es la virtud del sufragio universal, que en un solo proceso electoral estamos disponiendo de siete alternativas para la gestión futura de la US, con sus proyectos y sus equipos.

Además, tenemos a todos los candidatos/as, de acto en acto, pateándose todos los centros, de forma que cualquiera, no solo los claustrales, ha podido acudir a conocer las candidaturas y las ofertas electorales, en vivo y en directo, y plantearles cuestiones, algo inconcebible en los últimos 20 años. A día de hoy, la US ya ha ganado y los y las sufragistas que hemos luchado durante los últimos 20 años tenemos que estar contentos por lo conseguido.

En el debate oficial entre candidatos/as, que podemos ver en la web tvUS , encontrarán una semblanza de las candidaturas. Vimos a Carmen Vargas, la zarina/delfina de la dinastía, defendiendo la gestión de su mentor, el saliente Miguel Ángel Castro, y dejando claro que ella no se enfrentará a la Junta de Andalucía en defensa de la financiación justa de las universidades públicas, lo que tenemos que hacer es buscar fondos privados, dijo. Mantuvo una actitud propia de quien se cree, heredera. Tan por encima de los demás piensa que está, que vive en otro mundo y propone un consejo de asesores externos, “extranjeros”, para la US. Al parecer, todavía no se ha enterado que nosotros competimos con las universidades públicas españolas y que en la US hay masa gris suficiente para no necesitar que venga nadie de fuera, desconocedor de la realidad universitaria española y de nuestras normas, para aconsejarnos imposibles. Parece ser que no se ha enterado de cómo salió Manuel Castell del Ministerio de Universidades.

Fue la única que defendió a la dinastía, ya que los otros dos Vicerrectores, Ana López y Felipe Rosa, escondieron la cabeza, aparta de mi ese cáliz, diciendo que ellos pasaban por allí y que se dedicaron a lo suyo. La primera se empleó en defender su talante, sardinas llevo, y, por su puesto, sus acuerdos con sindicatos; y el segundo se dedicó a mostrar un perfil técnico, de persona que va al grano y no quiere entrar en dimes y diretes del pasado, usó la técnica de preguntar a los demás para evitar defender al régimen del que ha sido partícipe. De los tres vicerrectores candidatos/as, Carmen Vargas parece ser la más aventajada en apoyos, dado que cuenta de facto con el apoyo del rector saliente, no obstante, en la primera vuelta lo importante será la suma de los votos de las tres candidaturas vicerrectorales, pues nos dará indicios de las posibilidades efectivas de que se mantenga la dinastía.

Frente a las tres candidaturas vicerrectorales estuvieron las candidatas outsiders: el cambio tranquilo/no cambio de Pastora Moreno, un cambio de personas pero no de forma de ver la US, sus oferta son las mejoras administrativas, y Ángeles Gallego, la benjamina, con su yo soy catedrática de Administración de Empresas y de números quien sabe soy yo, que parte de haber sido un cargo intermedio para el que fue nombrada por Miguel Ángel Castro, el rector saliente, y de la que aún se desconocen sus apoyos. Su candidatura tiene mucho que ver con su oposición al decano de Económicas, Antonio Navarro, principal baluarte de José Luis Gutiérrez. Ambas outsiders manifiestan públicamente su austeridad en la campaña electoral, lo que nos daría a entender que tienen serias dudas de alcanzar el 5% de voto, que es el porcentaje de voto mínimo necesario para no tener que devolver las ayudas a la financiación de la campaña.

Finalmente, también pudimos ver a los dos candidatos con pasado electoral más sólido por su experiencia de ganar elecciones de decanos, Alfonso Castro y José Luis Gutiérrez. El primero, Alfonso Castro, exdecano de Derecho, único sufragista de entre los concurrentes, que fue el último en concurrir como candidato, defendió a capa y espada la autonomía de los centros y la libertad de cátedra, ambas piezas angulares de su electorado, muy reacio al centralismo rectoral y al control de la actividad académica.

En términos de disputas borbónicas, estaríamos en un enfrentamiento entre 'alfonsinos' (Carmen Vargas) y 'carlistas' (José Luis Gutiérrez).

Para mi es la gran incógnita en cuanto al voto en el PDI, sobre todo de catedráticos y titulares de las facultades más antiguas. El segundo, José Luis Gutiérrez, decano de Odontología, es probablemente el miembro más antiguo del Consejo de Gobierno y ha sido vicepresidente del Claustro en el último mandato. Cuenta con el apoyo de tres grupos: una parte de los decanos/as, ADIUS y su área de influencia, y la antigua dinastía florentina. Con respecto a estos últimos, y en términos de disputas borbónicas, estaríamos en un enfrentamiento entre alfonsinos (Carmen Vargas) y carlistas (José Luis Gutiérrez). En sus intervenciones intentó mantener un difícil equilibrio entre sus tres corrientes, izquierda-derecha-delante-detrás, y fue criticado por su edad, 67 años, que lo hace un candidato de transición. En todo caso, por su trayectoria, es el candidato que todos consideran favorito en la primera vuelta y por tanto el candidato a batir.

En fin, esta es la oferta de candidaturas, un grupo variado aunque mucho menos divergente de lo que aparenta por su número, que se ha esforzado en presentar algunas ideas alternativas, pero que, salvo alguna excepción como la de Felipe Rosa que ofreció la vuelta al debate de gestión anual en el Claustro, no son, desde mi punto de vista, lo suficientemente rupturistas, ni representan un modelo alternativo al de la US actual. No obstante, como he dicho, esa es la oferta de candidatos que hay y pueden tener por seguro que esa oferta ya es sensiblemente diferente y mejor a la que hubiéramos tenido con unas elecciones por claustro.

Yo, por mi parte, en esta primera vuelta votaré en blanco, y lo haré principalmente por dos razones. Primero, porque unos y otros maniobraron para sacar del tablero a Manuel Marchena, Catedrático de Geografía y Exgerente de Urbanismo de Sevilla, que era el verdadero candidato rupturista. Se confabularon con el Rector, deseoso de evitar un candidato que levantara las alfombras, y utilizaron la reforma del estatuto para excluirlo. Y segundo, porque en el debate ningún candidato/a planteó sus objetivos para la reforma del Estatuto que inmediatamente afrontaremos y eso me lleva a pensar que el objetivo de todos/as es dejarlo como está.

En todo caso, mi recomendación a toda la comunidad universitaria de la US es que vayan a votar y que después se sientan felices por haber recuperado su derecho a elegir rector/a.