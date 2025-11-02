El legado de Juan Carlos I

El rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón, durante la ceremonia de entrega de premios de la X Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster, a 14 de septiembre de 2025, en Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España) 14 SEPTIEMBRE 2025 Raúl Terrel / Europa Press 14/09/2025. JUAN CARLOS DE BORBON Y BORBON;Raúl Terrel;category_code_sho / Raúl Terrel / Europa Press

Pese a lo que muchos puedan creer y repetir hasta la saciedad, Juan Carlos I pasará a la Historia como el Rey que llevó a los españoles desde una Dictadura sin garantías políticas a una Democracia plena homologable a las de nuestro entorno europeo. Fue su firme voluntad pese a que había recibido de Franco todos los poderes y el cerco del Régimen le impelía a mantenerlos y ejercerlos en contra de la inmensa mayoría de ciudadanos que clamaban por la restitución de las libertades canceladas durante decenios. Esa es la realidad con la que se encontró el joven Príncipe de España cuando el 20 de noviembre de 1975 murió quien desde 1939 había ejercido la Jefatura del Estado de forma unipersonal, sin partidos políticos, sin oposición y sin elecciones legislativas cada cuatro años.

El repaso de lo ocurrido en nuestro país, puesto como ejemplo en medio mundo, no tiene por mi parte otro objeto que el de poner nuevamente en valor el Reinado de Juan Carlos I como gran artífice de la Nación que disfrutamos

No cabe la menor duda de que la recuperación de las libertades se hubiera producido más tarde que pronto por la decisión y el empuje del pueblo español. Pero gracias a este Rey providencial el proceso de democratización fue rápido y pacífico, de suerte que tan solo dos años después de la muerte de Franco se pudieron celebrar las primeras elecciones (15 de junio de 1977) con todas las garantías democráticas y que las Cortes Constituyentes alumbraran en dieciocho meses la Carta Magna que ha propiciado la más larga etapa de paz y prosperidad en la Historia de España.

El repaso de lo ocurrido en nuestro país, puesto como ejemplo en medio mundo, no tiene por mi parte otro objeto que el de poner nuevamente en valor el Reinado de Juan Carlos I como gran artífice de la Nación que disfrutamos y que algunos quieren borrar de su ejemplar, patriótica y pacífica ejecutoria de cerca de cuarenta años al frente de los destinos de la Patria común de todos los españoles. Negar esta gran realidad del servicio del Rey Juan Carlos es una prueba de cinismo incompatible con la realidad de la que somos testigos.

Las críticas serán justificadas porque en su vida personal Juan Carlos no ha sido ni espejo de virtudes ni ejemplo a seguir por su conducta. Pero nadie podrá discutir que su legado histórico es una de las grandes contribuciones que hemos recibido los españoles

Este introito viene a cuento de la polvareda que se anuncia con el libro de memorias de Juan Carlos de Borbón de inmediata aparición. Por lo que se está anticipando interesadamente para calentar las ventas, sus páginas generarán opiniones para todos los gustos, unas a favor y otras muchas en contra tal como es habitual en el debate de cualquier cuestión que los españoles ventilamos en público. Y las críticas serán justificadas porque en su vida personal Juan Carlos no ha sido ni espejo de virtudes ni ejemplo a seguir por su conducta. Pero nadie podrá discutir que su legado histórico es una de las grandes contribuciones que hemos recibido los españoles, sin la cual hubiera sido cuando menos incierto el futuro que se nos presentaba hace medio siglo con el final de una larga etapa autoritaria en la que se había impedido resolver la definición democrática de la España por venir.

Algo tan sencillo y elemental como lo que me he limitado a describir es objetado sistemáticamente por sectores de la izquierda que sin embargo no desvelan cuál hubiese sido la alternativa, naturalmente no revolucionaria ni violenta, a la muerte de Franco.